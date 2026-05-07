В США оценили необычное орбитальное маневрирование российских аппаратов

Запуск российских спутников / © «Роскосмос»

Спутники «Космос 2581» и «Космос 2583» 28 апреля 2026 года приблизились друг к другу примерно на расстояние менее трех метров, сообщила американская компания COMSPOC, специализирующаяся на мониторинге космической обстановки.

«Это было не случайное сближение — «Космос 2583» выполнил серию точных маневров, чтобы сохранить столь тесную конфигурацию», — говорится в публикации компании в соцсети X.

Оба аппарата, а также третий спутник — «Космос 2582» — были выведены на низкую околоземную орбиту в феврале 2025 года с помощью ракеты «Союз». По данным COMSPOC, в недавних операциях по сближению и взаимодействию на орбите участвовали все три спутника, а также объект «Объект Ф» — субспутник, ранее отделившийся от «Космос 2583».

Во время сближения на дистанцию около трех метров «Космос 2582» следовал за группой на расстоянии менее 100 километров, тогда как «Объект Ф» прошел в пределах 15 километров от «Космос 2582» и примерно в 10 километрах от «Космос 2581» — при этом ни один из аппаратов не выполнял маневров, отмечает COMSPOC, анализировавшая радиолокационные данные компании LeoLabs из Калифорнии.

«Для понимания контекста: с конца 2025 года и до настоящего времени мы наблюдали, как эти же спутники «Космос» выполняли операции по сближению сразу трех объектов», — добавили в COMSPOC. — «Что бы Россия ни испытывала, речь идет о весьма сложной технологии».

Подобные орбитальные маневры уже не впервые связывают с российской космической программой. Ранее независимые наблюдатели сообщали о работе так называемых «спутников-инспекторов», включая «Космос 2542», который в 2020 году совершил близкое сближение с американским разведывательным спутником.