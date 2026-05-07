География миграции: рейтинг стран по числу проживающих мигрантов

За последние три десятилетия глобальная миграция резко возросла, существенно изменив географию проживания и труда людей по всему миру. Сегодня более 280 миллионов человек живут за пределами страны, где они родились, причем все большая их доля сосредоточена лишь в нескольких ключевых направлениях.

География миграции: рейтинг стран по числу проживающих мигрантов / © Visual Capitalist

Эта инфографика сравнивает страны с крупнейшими мигрантскими сообществами в 1990 и 2024 годах на основе данных ООН. Она показывает не только сохраняющееся лидерство США, но и стремительный рост роли Европы и Ближнего Востока как центров притяжения мигрантов.

С 52,4 миллиона мигрантов в 2024 году Соединенные Штаты принимают почти каждого шестого мигранта в мире — больше, чем три следующие страны вместе взятые.

Европа демонстрирует одни из самых высоких темпов роста мигрантского населения с 1990 года. Так, в Испании число мигрантов увеличилось почти в пять раз, а в Италии и Великобритании — примерно втрое.

Открытые границы внутри Европейского союза способствовали активному перемещению людей между странами региона. Одновременно усилился и приток мигрантов извне — из-за спроса на рабочую силу и геополитических факторов.

В отличие от западных экономик, миграция в такие страны, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, в основном обусловлена спросом на иностранную рабочую силу. Эти государства продемонстрировали стремительный рост числа мигрантов, особенно в строительстве, домашнем хозяйстве и сфере услуг.

В отличие от США и Европы, миграция в страны Персидского залива в основном носит временный характер. В Саудовской Аравии и ОАЭ мигранты часто составляют большую часть рабочей силы, но имеют ограниченные возможности для получения постоянного вида на жительство.