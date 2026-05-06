ВОЗ не исключает, что «мышиная лихорадка» на борту круизного лайнера могла передаваться от человека к человеку
На круизном лайнере MV Hondius произошла вспышка редкого вирусного заболевания — хантавируса, также известного, как «мышиная лихорадка». Обычно он передается через грызунов, но Всемирная организация здравоохранения не исключает возможность передачи от человека к человеку.
На борту MV Hondius, которым управляет туристическая компания Oceanwide Expeditions, заболели восемь человек, еще трое умерли. Около 150 человек остаются на борту лайнера.
Хантавирусная инфекция — редкое заболевание, которое обычно возникает при контакте с мочой, фекалиями или слюной зараженных грызунов. Однако Всемирная организация здравоохранения заявила, что нельзя исключать возможную передачу вируса от человека к человеку.
Сейчас судно стоит на якоре у побережья Праи, столицы Кабо-Верде. Медики заходили на борт и оценили состояние трех эвакуируемых как клинически стабильное. Этих людей планируют эвакуировать из Кабо-Верде на вертолете. Один из них, как утверждается, «связан» с погибшим гражданином Германии.
Лайнер планировал зайти в порты Канарских островов, принадлежащих Испании. Однако это вызвало разногласия между центральным правительством и региональными властями. Испанское правительство позволило это сделать, однако против выступили власти Канарских островов.
