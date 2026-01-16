Ученые научились моделировать активность мозга по движению глаз

Исследователи НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург обнаружили устойчивую взаимосвязь между движениями глаз и мозговой активностью при помощи искусственного интеллекта. В перспективе это открытие позволит точнее диагностировать болезни Альцгеймера, Паркинсона и расстройства аутистического спектра (РАС).

Сотрудники Лаборатории психофизиологии эмоций и Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге провели эксперимент с участием 40 человек. Ученые измеряли электроэнцефалограмму (ЭЭГ) и движения глаз (айтрекинг) во время чтения и проверяли, можно ли с помощью искусственного интеллекта по одному сигналу смоделировать другой и спрогнозировать степень понимания текста. Исследование опубликовано в журнале Science Progress.

«Любые психофизиологические отклонения, которые мы видим по результатам тестирований, в дальнейшем могут указывать на наличие заболеваний. Например, с помощью айтрекинга можно предположить расстройство аутистического спектра. Это известный феномен: пациенты с РАС избегают зрительного контакта», — пояснил руководитель Лаборатории психофизиологии эмоций Владимир Косоногов.

Данные анализировали с помощью моделей машинного обучения. Искусственный интеллект воссоздавал картину мозговой активности по движениям глаз и наоборот, а также скорость чтения и глубину понимания текста. Исследование зафиксировало тесную связь между альфа-волнами мозга в зрительной зоне и движением глаз.

«Альфа-активность фиксируется в затылочной коре головного мозга, где расположены зрительные зоны. Логично, что айтрекинг в этой части лучше коррелирует с ЭЭГ», — добавил Владимир Косоногов.

При этом ЭЭГ оказалась лучшей метрикой для воссоздания скорости (95 %) и понимания текста (89 %), в то время как прогнозы на основе глазодвижения для этой задачи показали низкую точность. Однако именно айтрекинг эффективен для выявления слов, на которых взгляд задерживается дольше всего.

Выявленные учеными взаимосвязи облегчат проведение полевых исследований, где использование электроэнцефалографа затруднено. В дальнейшем команда планирует проанализировать особенности движения глаз при чтении эмоционально окрашенных текстов. Это поможет в изучении нейрофизиологических феноменов, клинических случаев тревожности и диагностике заболеваний, связанных с нарушением восприятия эмоций.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

НИУ ВШЭ 486 статей Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».