Спутник BlackSky впервые запечатлел запуск ракеты Falcon Heavy

Мощная ракета Falcon Heavy компании SpaceX впервые за полтора года вновь поднялась в небо на прошлой неделе — и этот момент оказался под пристальным наблюдением с орбиты.

Спутник BlackSky запечатлел запуск ракеты Falcon Heavy

Запуск состоялся из Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Ракета вывела на орбиту спутник связи ViaSat-3 F3.

За стартом следил один из спутников наблюдения Земли нового поколения Gen-3 компании BlackSky. Он сделал впечатляющие снимки: сначала — ракеты на стартовом столе в предрассветных сумерках, а затем — уже в полете, среди облаков над Флоридой.

Спутник «поймал» Falcon Heavy в кадр, когда ракета уже разгонялась до скорости более 640 километров в час. Эти снимки наглядно демонстрируют возможности системы наблюдения, способной отслеживать события в любое время суток.

Компания BlackSky активно разворачивает свою орбитальную группировку Gen-3 на низкой околоземной орбите. На сегодняшний день запущены уже четыре таких аппарата, каждый из которых способен различать объекты размером до 35 сантиметров на поверхности Земли.

Falcon Heavy остается второй по мощности действующей ракетой в мире, уступая лишь лунной ракете Space Launch System NASA. При этом перспективная транспортная система Starship от SpaceX потенциально еще мощнее, но пока находится в стадии разработки.

С момента своего дебюта в 2018 году Falcon Heavy выполнила уже 12 запусков — и все они были успешными. Предыдущий старт состоялся в октябре 2024 года, когда ракета отправила к Юпитеру межпланетную миссию Europa Clipper.