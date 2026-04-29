Объявлены победители экологического фото-конкурса Environmental Photography Award 2026

Второе место в номинации «Леса». Самка пумы в Коста-Рике / © Luca Eberle

Главный приз достался фотографу Бритте Яшински за снимок «Отпечаток руки на морской черепахе», который также победил в номинации «Создатели перемен». Работа Яшински производит сильное впечатление: на панцире морской черепахи виден зловещий отпечаток человеческой руки — знак недопустимого контакта. Снимок сделан в рамках ее сотрудничества со специалистами по криминалистике дикой природы, которые занимаются выявлением браконьеров и контрабандистов. Эта сцена демонстрирует один из методов сбора улик: специальные флуоресцентные порошки, видимые в ультрафиолетовом свете, позволяют обнаружить отпечатки рук и пальцев, следы крови и других биологических жидкостей, а также остатки пороха.

Победитель в номинации «Создатели перемен»: «Отпечаток руки на морской черепахе» / © Britta Jaschinski

Конкурс организован Фондом принца Монако Альбера II. В шорт-лист вошли 36 работ, а всего было присуждено семь наград: пять победителей в номинациях — «Создатели перемен», «Леса», «Человечество против природы», «Океан» и «Полярные регионы» — получили по 1000 евро; приз зрительских симпатий и выбор студентов — по 500 евро; а главный победитель, выбранный из числа лучших в категориях, — 5000 евро.

Лауреат премии зрительских симпатий. В Австралии коалы постоянно переходят дороги, но, к сожалению, это представляет серьезную угрозу для этого вида / © Doug Gimesy

Среди других отмеченных снимков — кадры, отражающие хрупкость экосистем и давление со стороны человека: от коал, вынужденных пересекать дороги и страдающих от автомобилей, до конфискованных акульих плавников, уничтожаемых властями, и наводнений в густонаселенных регионах. В номинации «Океан» победил драматичный момент охоты морской птицы на косяк рыб, а в «Полярных регионах» — впечатляющий снимок тихоокеанских моржей.

Победитель в номинации «Леса» / © Arnaud Farre

Второе место в номинации «Леса». Попугайчик нападает на варана / © Hira Punjabi

Победитель в номинации «Человечество против природы». Сожжение акульих плавников, изъятых властями Бразилии / © Fernando Faciole

Победитель в номинации «Океан». Клинохвостый буревестник ныряет в стаю светящихся рыб / © Henley Spiers

Победитель в номинации «Полярные регионы». Тихоокеанские моржи на острове Ратманова / © Vadim Makhorov

Второе место в номинации «Полярные регионы». Белая медведица с медвежонком / © Panos Laskarakis

Второе место в номинации «Океан». Стая большеглазых каранксов, остров Д’Аррос, Сейшельские острова / © Shane Gross

Фотографии, вошедшие в шорт-лист 2026 года, будут выставлены на набережной Ларвотто в Монако с 28 мая по 30 июля 2026 года, после чего отправятся в международное турне.

Прием заявок на следующий конкурс стартует 1 сентября.