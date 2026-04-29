Объявлены победители экологического фото-конкурса Environmental Photography Award 2026
Объявлены победители фотоконкурса, посвященного экологии, — Environmental Photography Award 2026. Их работы наглядно показали разрушительное влияние человека на дикую природу.
Главный приз достался фотографу Бритте Яшински за снимок «Отпечаток руки на морской черепахе», который также победил в номинации «Создатели перемен». Работа Яшински производит сильное впечатление: на панцире морской черепахи виден зловещий отпечаток человеческой руки — знак недопустимого контакта. Снимок сделан в рамках ее сотрудничества со специалистами по криминалистике дикой природы, которые занимаются выявлением браконьеров и контрабандистов. Эта сцена демонстрирует один из методов сбора улик: специальные флуоресцентные порошки, видимые в ультрафиолетовом свете, позволяют обнаружить отпечатки рук и пальцев, следы крови и других биологических жидкостей, а также остатки пороха.
Конкурс организован Фондом принца Монако Альбера II. В шорт-лист вошли 36 работ, а всего было присуждено семь наград: пять победителей в номинациях — «Создатели перемен», «Леса», «Человечество против природы», «Океан» и «Полярные регионы» — получили по 1000 евро; приз зрительских симпатий и выбор студентов — по 500 евро; а главный победитель, выбранный из числа лучших в категориях, — 5000 евро.
Среди других отмеченных снимков — кадры, отражающие хрупкость экосистем и давление со стороны человека: от коал, вынужденных пересекать дороги и страдающих от автомобилей, до конфискованных акульих плавников, уничтожаемых властями, и наводнений в густонаселенных регионах. В номинации «Океан» победил драматичный момент охоты морской птицы на косяк рыб, а в «Полярных регионах» — впечатляющий снимок тихоокеанских моржей.
Фотографии, вошедшие в шорт-лист 2026 года, будут выставлены на набережной Ларвотто в Монако с 28 мая по 30 июля 2026 года, после чего отправятся в международное турне.
Прием заявок на следующий конкурс стартует 1 сентября.
Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.
На границе возможностей оптоволокна лазерный пучок самоорганизовывается в мощный, сфокусированный луч-иглу. Параметры этого излучения таковы, что позволяют в реальном времени без дополнительных ухищрений рассматривать клеточные процессы.
Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.
Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
24 Ноября, 2016
Человек и животное: найти десять различий
9 Августа, 2020
Дизайнерские дети: ожидать ли нам ГМО-поколения?
21 Июля, 2015
Агхори: философия каннибализма
