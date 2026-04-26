Инфографика: уровень доверия жителей стран к незнакомцам

Не все жители европейских стран в равной мере доверяют незнакомцам. На инфографике отражен уровень социального доверия в разных странах Европы.

Инфографика: жители каких стран доверяют другим людям / © Edit Gyenge, Voronoi

«Никогда не разговаривайте с неизвестными». Именно так называется первая глава романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Эта фраза стала крылатой, но остается вопрос: насколько она соответствует реальному мировоззрению людей?

По данным опроса World Values Survey и European Values Study, уровень доверия к незнакомцам оказался неоднородным. Чаще доверяли другим людям жители Северной Европы, а наибольший уровень недоверия оказался на Балканах.

С наибольшим доверием к другим людям относятся жители Дании. Там 74% респондентов заявили, что другим доверять можно. Схожая ситуация наблюдается в Норвегии — там допускают доверие к незнакомцам 72%. Также высокий уровень доверия — выше 60% — оказался среди жителей Финляндии, Швеции и Исландии.

Самой «недоверчивой» страной стала Албания. Лишь 3% респондентов из этой страны положительно ответили на вопрос «можно ли доверять большинству людей». В число стран с низким уровнем доверия вошли Кипр, Греция, а также Босния и Герцеговина.

Россия также оказалась среди стран с относительно низким уровнем доверия. Лишь 23% респондентов заявили, что можно доверять другим людям.