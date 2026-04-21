Длительный дневной сон у пожилых признали тревожным симптомом

Американские ученые пришли к выводу, что в пожилом возрасте дневной сон может сигнализировать о скрытых заболеваниях или ухудшении здоровья.

Над исследованием работали ученые Медицинского центра Университета Раш и системы медицинского обслуживания Mass General Brigham. В течение долгого времени (до 19 лет) они наблюдали за 1338 пожилыми людьми, изучая их привычки дневного сна и связанные с ними показатели смертности. Исследователи обнаружили, что более продолжительный или частый дневной сон связан с более высоким риском смертности. Результаты опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Авторы использовали данные долгосрочного эпидемиологического исследования, проводимого Центром болезни Альцгеймера Университета Раш. Это исследование, стартовавшее в 1997 году, посвящено когнитивным функциям у пожилых людей из Иллинойса. С 2005 года участники носили датчики активности, которые в течение 10 дней измеряли данные о цикле активности и отдыха. С помощью этих данных команда определила длительность, частоту, время дневного сна.

К 2025 году ученые собрали данные по 1338 участникам. Они проанализировали связь между привычками дневного сна и общей смертностью в течение последующих 19 лет. Авторы обнаружили, что более продолжительный, частый утренний и дневной сон связаны с повышенной смертностью. Каждый дополнительный час дневного сна в сутки увеличивал риск смерти примерно на 13%, каждый дополнительный эпизод сна — на 7%. При этом у людей, спавших утром, риск смерти оказался на 30% выше по сравнению с теми, кто спал днем.

«Наше исследование показало связь между объективно измеренными привычками дневного сна и смертностью. Оно указывает, что мониторинг дневного сна имеет высокую клиническую ценность для раннего выявления заболеваний», — отметил ведущий автор Чэньлу Гао, PhD, исследователь в отделении анестезиологии Mass General Brigham.

Гао подчеркнул, что это корреляция, а не причинно-следственная связь. Он предположил, что длительный дневной сон указывает на наличие скрытых или хронических заболеваний, нарушение сна, а также сбой циркадных ритмов.