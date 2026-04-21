Самое влажное обитаемое место на Земле
Маусинрам — поселение в штате Мегхалая, расположенное на северо-востоке Индии. Оно считается одним из самых влажных мест на Земле.
Среднегодовое количество осадков в Маусинраме превышает 11800 тысяч миллиметров. Для сравнения, в Лондоне этот показатель составляет 584 миллиметра, а в Санкт-Петербурге — 662 миллиметра. Даже в самом дождливом городе Европы — норвежском Бергене — выпадает в среднем около 2250 миллиметров осадков в год.
Согласно Книге рекордов Гиннесса, в 1985 году в Маусинраме выпало 26000 миллиметров осадков. 17 июня 2022 года поселение установило новый рекорд — 1003,2 миллиметра осадков за 24 часа.
Большая часть дождей в Маусинраме приходится на сезон муссонов с июня по сентябрь. Благодаря высокой влажности в регионе комфортно расти некоторым видам растений, но такой климат затрудняет жизнь людей и движение транспорта.
Зимой жители Маусинрама готовятся к сезону дождей. Они ремонтируют потрепанные крыши, заготавливают дрова. Электричество там есть практически во всех домах, но его часто отключают.
Чтобы заглушить звуки дождя, крышу покрывают травой, но во время особенно сильного ливня поток воды обычно сбивает траву. Когда сезон дождей заканчивается, местные жители это почти не отмечают. Он просто сменяется ремонтным сезоном.
