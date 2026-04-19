Тонны сельди выбросило на берег Сахалина
На Сахалине тихоокеанскую сельдь массово выбросило на берег. Произошло это после шторма, разбушевавшегося в ночь с 17 на 18 апреля.
Тысячи тушей сельди заполонили побережье в Корсаковском городском округе. Видео и фотографии произошедшего опубликовал Telegram-канал «Рыбалка Сахалин и ДВ».
Как отмечает «Amur Mash», местные жители, увидев сообщения в соцсетях, отправились за быстрым уловом. Рыбу собирали, в том числе голыми руками.
Сейчас период нереста сахалино-хоккайдского стада тихоокеанской сельди. Гигантские косяки рыб оказываются в мелководье. В итоге часть рыбы иногда выдавливается на берег.
Этот случай не уникален. Подобные выбросы уже происходили в 2024 и в 2021 годах.
