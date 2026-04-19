Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Крупнейшие военные самолеты Второй мировой войны
Во время Второй мировой войны союзники значительно превзошли страны Оси по производству бомбардировщиков и транспортной авиации. Этот конфликт навсегда изменил авиацию и резко ускорил ее развитие: государства стремились не только наносить удары друг по другу, но и поддерживать операции в самых удаленных уголках мира. Ниже представлены пять крупнейших военных самолетов Второй мировой войны.
Размах крыла Messerschmitt Me 323 Gigant составлял 55 метров, а максимальная взлетная масса — 45 000 килограммов. Этот немецкий самолет представлял собой моторизованный вариант военного планера Me 321 и был создан в рамках подготовки к операции «Морской лев» — планируемому вторжению в Великобританию после падения Франции.
Всего было построено 213 самолетов Me 323 (включая 15 переделанных из планеров Me 321). Хотя Германия проиграла Битву за Британию и вторжение так и не состоялось, Me 323 активно использовался при вторжении на Крит, в кампании против Советского Союза и в Северной Африке. Он мог перевозить около 100 полностью экипированных солдат или военную технику.
Boeing B-29 Superfortress. Размах крыла — 43 метра, максимальная взлетная масса — 60 550 килограммов. B-29 Superfortress считается самым успешным среди крупнейших самолетов Второй мировой войны. Он пришел на смену B-17 и появился уже на позднем этапе войны, поэтому в основном применялся против Японии.
Именно эти самолеты осуществляли массированные бомбардировки японских городов и сбросили две атомные бомбы. Позднее B-29 участвовал в Корейской войне, а окончательно был снят с вооружения в 1960 году (при этом использовался и союзниками США). Сегодня в летном состоянии остаются два экземпляра.
Douglas XB-19. Размах крыла — 64 метра, максимальная взлетная масса — 73 400 килограммов. XB-19 был стратегическим бомбардировщиком компании Douglas и своего рода аналогом B-29 от Boeing. Это был четырехмоторный тяжелый бомбардировщик, немного превосходивший B-29 по размерам (обозначение «XB» означает «экспериментальный бомбардировщик»).
Однако стремительное развитие военной авиации в 1940-е годы привело к тому, что самолет устарел еще до завершения постройки. Тем не менее, его планировали переоборудовать в транспортный самолет, но эти работы так и не были завершены.
Blohm & Voss BV 238. Размах крыла — 60 метров, максимальная взлетная масса — 90 000 килограммов. BV 238 прославился как самый тяжелый самолет в мире на момент своего первого полета в 1944 году и крупнейший самолет, созданный странами Оси.
Он задумывался как медленный, но хорошо защищенный и вооруженный бомбардировщик, способный садиться на воду. По массе он сопоставлялся с двумя B-29 и имел дальность более 9 500 километров. Самолет был своего рода демонстрацией технологических возможностей Германии, но успеха не имел.
Был построен лишь один прототип (еще два остались незавершенными). Единственный экземпляр был уничтожен союзниками в результате штурмового обстрела и частично затонул недалеко от города Любек.
Крупнейшим серийным военным самолетом Советского Союза в годы Великой Отечественной войны являлся тяжелый бомбардировщик Пе-8 (ТБ-7). Размах крыла составлял 39 метров, максимальная взлетная масса — 35 000 килограммов.
Пе-8 (ТБ-7) представлял собой цельнометаллический четырехмоторный среднеплан с гладкой обшивкой. Планер самолета был выполнен разборным. Крыло состояло из центроплана и отъемных консолей. Средняя часть фюзеляжа и центроплан выполнялись, как единое целое.
Несмотря на крайне сложные условия военного времени, его производство неоднократно возобновлялось, хотя и ограничивалось небольшими сериями. Всего было построено 93 самолета, включая два опытных образца. В 1942 году, после гибели конструктора В. М. Петлякова, машина получила новое обозначение — Пе-8. К концу войны численность этих бомбардировщиков удалось несколько увеличить, однако уже в начале 1945 года их выпуск прекратили, поскольку самолет перестал отвечать актуальным требованиям к технике данного класса.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии