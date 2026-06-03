Городские птицы пытались впечатлить самок человеческим мусором
Орнитологи провели полевые наблюдения и поведенческий эксперимент, сравнив брачные постройки австралийских птиц в городе и дикой природе. Доступность мусора полностью поменяла внешний вид птичьих шалашей, так как самцы целенаправленно выбирали искусственные предметы, но неизвестно, помогло ли это.
Животные используют разнообразные визуальные сигналы для поиска партнера. Самцы больших серых шалашников Chlamydera nuchalis сооружают из веток сложные тоннели на земле и украшают их контрастными предметами, тратя колоссальные усилия на поиск вещей, привлекающих самок. Биологи называют такие конструкции расширенным фенотипом, потому что они служат прямым продолжением брачного поведения самца.
Обычно в лесу птицы собирают яркие ягоды, сухие листья и раковины улиток. Однако рост городов радикально изменил облик среды обитания, добавив в нее много ярких искусственных предметов. Ученые регулярно фиксировали склонность пернатых приносить отходы к своим постройкам, но не хватало достоверных данных.
Британские орнитологи решили выяснить, предпочитали ли птицы искусственные предметы намеренно. Для этого изучили постройки 61 самца в австралийском штате Квинсленд. Результаты опубликовали в журнале Royal Society Open Science.
Сначала исследователи хотели понять разницу в оформлении. Они сфотографировали тоннели из веток городских и сельских птиц, подсчитав количество украшений и измерив их площадь. Затем проанализировали цвета предметов через компьютерную модель. Она приблизительно имитировала зрение шалашников с упором на рецепторы, улавливающие ультрафиолет. На основе таких данных ученые оценили визуальные стимулы чужих построек.
Разница оказалась заметной и зависела от места обитания. Городские самцы в среднем раскладывали у входа примерно 90 предметов, тогда как сельские обходились всего 20 вещами. В городе почти все украшения состояли из человеческих материалов: зеленого битого стекла, кусков пластика и красной проволоки, при этом сами объекты были крупнее. В итоге урбанизация сделала брачные витрины птиц масштабнее и пестрее.
Затем орнитологи проверили предпочтения птиц в эксперименте. Они положили рядом с шалашами смешанные кучки предметов: 10 из города, которые ранее уже выбирали другие самцы, и 10 из леса. Эту смесь предложили диким и городским особям. И те, и другие выбирали искусственные объекты в 10 раз чаще природных, даже если жили далеко от людей. Ученые заключили, что шалашники имеют высокую врожденную тягу к таким материалам.
Самцы больших серых шалашников перестроили свои измерители статуса, начав активно использовать пластик и стекло, а доступность отходов стимулировала птиц собирать масштабные коллекции. Вместе с тем орнитологи вообще не замеряли итоговый репродуктивный успех. Без дополнительных полевых наблюдений нельзя точно утверждать, повысили мусорные горы успех у самок или просто создали оптическую иллюзию в глазах самих собирателей.
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