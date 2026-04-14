EHang установила мировой рекорд Гиннесса, подняв 22 000 дронов во время Праздника весны в Китае
На одной из площадок гала-концерта Праздника весны, прошедшего в парке Луоганг в городе Хэфэй в воздух одновременно поднялись 22 580 беспилотников, установив новый мировой рекорд. Компания Guangdong EHang Egret Media Technology Co достигла этого результата, управляя всем флотом дронов с одного компьютера.
Единая система управления координировала действия каждого аппарата, превращая ночное небо в живую сцену. Дроны создавали трехмерные силуэты воображаемого города, а также узнаваемые элементы архитектуры, синхронно дополняя происходящее на сцене. В результате зрители увидели своеобразный воздушный театр, в котором свет, движение и культурные символы слились в единое представление. Каждый дрон был оснащен собственной системой подсветки, и их одновременное включение создавало эффект идеально слаженной визуальной композиции.
Компания уже ранее тестировала свою систему GD4.0 в том же парке, поднимая в воздух группы из более чем 20 000 дронов, чтобы проверить их работу в реальных условиях, включая переменчивый ветер. Эти испытания подтвердили высокую надежность технологии — особенно в части предотвращения столкновений и точного следования сложным траекториям. Во время гала-шоу система сделала еще один шаг вперед, при этом для управления всей операцией по-прежнему потребовался всего один компьютер, без дополнительных пультов.
В ту же ночь EHang представила еще одно зрелище: 16 беспилотных летательных аппаратов EHang EH216-S поднялись в воздух и выстроились в идеальный круг над главной сценой, сформировав фигуру, получившую название «Глаз Аньхоя». Эти аппараты уникальны тем, что являются первыми сертифицированными в Китае пассажирскими eVTOL (электрическими аппаратами вертикального взлета и посадки). С начала 2025 года они регулярно проходят испытательные полеты в этом районе, и их эффектное появление стало дополнительным технологическим акцентом шоу.
Парк Луоганг служит специализированной зоной для испытаний проектов низковысотной авиации — это полноценная инфраструктура с оборудованием и сервисами, необходимыми для безопасного тестирования подобных технологий. Благодаря этому площадка идеально подошла для проведения столь масштабного мероприятия, предоставив организаторам необходимое воздушное пространство.
Компания EHang Egret регулярно проводит подобные световые шоу, стремясь интегрировать аэротехнологии в городскую среду и массовые культурные события.
