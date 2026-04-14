Летающий электромобиль Tesla Roadster покажут в этом месяце: главные ожидания от премьеры
Пока Tesla приближается к стадии производства и готовит обновленную презентацию, поклонники бренда не готовы идти на компромиссы — они хотят увидеть воплощение изначальной идеи. Ниже — несколько ключевых ожиданий от долгожданного анонса, который, как надеются, все еще состоится до конца этого месяца.
С момента дебюта в 2017 году Tesla Roadster остается своего рода «морковкой на удочке». Его обещали как самый быстрый серийный электромобиль в мире: разгон до 100 километров в час менее чем за две секунды и максимальная скорость свыше 400 километров в час. Однако проект пережил годы задержек.
Roadster — это не семейный седан и не машина на каждый день. Это бескомпромиссный суперкар, созданный для того, чтобы затмить даже самые дорогие экзотические автомобили на треке. Tesla важно не поддаться искушению перегрузить его электронными ассистентами и «страхующими» системами, которые приглушают живые ощущения от вождения.
Владельцы хотят чувствовать дорогу, а не быть изолированными от нее. Минимум ограничений — максимум эмоций, о которых говорил Илон Маск. Да, уровень безопасности останется высоким благодаря конструктивным решениям Tesla, но миссия Roadster — скорость, а не избыточная опека.
«Это не про безопасность как главную цель. Если вы покупаете Ferrari, безопасность — не на первом месте. Если безопасность для вас главное — не покупайте Roadster… Мы постараемся никого не убить на этой машине. Это будет лучший представитель последних машин с ручным управлением. Лучший из последних», — отметил Маск.
Ранее предприниматель отмечал, что новая версия суперкара Tesla Roadster получит реактивные ускорители, работающие от сжатого воздуха, небольшие крылья и штурвал, как у реактивного самолета.
Именно это может выделить Roadster среди всех гиперкаров. Если в серийной версии этих функций не окажется — или они будут сильно урезаны — поклонники почувствуют себя обманутыми. Ускорители должны работать и буквально «поднимать» электромобиль над конкурентами.
С момента первого показа прошло уже почти девять лет. Концепт 2017 года все еще выглядит впечатляюще, но по меркам автомобильного дизайна это целая эпоха.
Сегодня Roadster должен конкурировать визуально с такими моделями, как Tesla Cybertruck и новыми поколениями машин, выходящими с заводов во Фримонте и Остине. Легкий рестайлинг — более острые фары, переработанная аэродинамика, современные материалы — помог бы сохранить актуальность, не теряя узнаваемости. Поклонники не ждут радикальных перемен, но хотят увидеть эволюцию.
Полноценные системы автономного вождения уместны в массовых моделях вроде Tesla Model 3 и Tesla Model Y или в будущих роботакси — но не в двухместном болиде, созданном для драйва.
Суть Roadster — в прямой связи водителя с дорогой. Включение Full Self-Driving в стандартную комплектацию лишь размоет его характер. Лучше сделать автономные функции опциональными или вовсе отказаться от них, сохранив Roadster самым «чистым» электромобилем в линейке.
Сейчас компании меньше всего нужна новая волна критики из-за сдвига сроков. Презентация уже один раз переносилась — с 1 апреля на «вероятно конец месяца».
Постоянные задержки испытывают терпение даже самых преданных фанатов. Новая дата должна быть соблюдена без очередных переносов. Никаких обещаний «в следующем году» — Roadster ждали слишком долго. И когда он наконец появится, он обязан оправдать каждый месяц ожидания.
Если Tesla выполнит все эти условия, Roadster станет не просто быстрым электромобилем — он может переопределить само представление о том, каким должен быть электромобиль будущего.
Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.
Научное сообщество подходит к созданию квантовых компьютеров с разных сторон. В этой гонке технологий даже нежелательный эффект, сопровождающий еще ненайденную частицу, может стать частью вычислительной логики.
Ученые из лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ теоретически исследовали, как между собой взаимодействуют фотоны, испускаемые искусственным атомом. Для этого они рассчитали спектры резонансной флуоресценции. Результаты работы актуальны для квантовой оптики и способствуют развитию квантовых технологий — от точной спектроскопии до квантовых вычислений.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
