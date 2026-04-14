Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Летающий электромобиль Tesla Roadster покажут в этом месяце: главные ожидания от премьеры

Пока Tesla приближается к стадии производства и готовит обновленную презентацию, поклонники бренда не готовы идти на компромиссы — они хотят увидеть воплощение изначальной идеи. Ниже — несколько ключевых ожиданий от долгожданного анонса, который, как надеются, все еще состоится до конца этого месяца.

Tesla Roadster / © Tesla

С момента дебюта в 2017 году Tesla Roadster остается своего рода «морковкой на удочке». Его обещали как самый быстрый серийный электромобиль в мире: разгон до 100 километров в час менее чем за две секунды и максимальная скорость свыше 400 километров в час. Однако проект пережил годы задержек.

Roadster — это не семейный седан и не машина на каждый день. Это бескомпромиссный суперкар, созданный для того, чтобы затмить даже самые дорогие экзотические автомобили на треке. Tesla важно не поддаться искушению перегрузить его электронными ассистентами и «страхующими» системами, которые приглушают живые ощущения от вождения.

Владельцы хотят чувствовать дорогу, а не быть изолированными от нее. Минимум ограничений — максимум эмоций, о которых говорил Илон Маск. Да, уровень безопасности останется высоким благодаря конструктивным решениям Tesla, но миссия Roadster — скорость, а не избыточная опека.

«Это не про безопасность как главную цель. Если вы покупаете Ferrari, безопасность — не на первом месте. Если безопасность для вас главное — не покупайте Roadster… Мы постараемся никого не убить на этой машине. Это будет лучший представитель последних машин с ручным управлением. Лучший из последних», — отметил Маск.

Ранее предприниматель отмечал, что новая версия суперкара Tesla Roadster получит реактивные ускорители, работающие от сжатого воздуха, небольшие крылья и штурвал, как у реактивного самолета.

Именно это может выделить Roadster среди всех гиперкаров. Если в серийной версии этих функций не окажется — или они будут сильно урезаны — поклонники почувствуют себя обманутыми. Ускорители должны работать и буквально «поднимать» электромобиль над конкурентами.

С момента первого показа прошло уже почти девять лет. Концепт 2017 года все еще выглядит впечатляюще, но по меркам автомобильного дизайна это целая эпоха.

Сегодня Roadster должен конкурировать визуально с такими моделями, как Tesla Cybertruck и новыми поколениями машин, выходящими с заводов во Фримонте и Остине. Легкий рестайлинг — более острые фары, переработанная аэродинамика, современные материалы — помог бы сохранить актуальность, не теряя узнаваемости. Поклонники не ждут радикальных перемен, но хотят увидеть эволюцию.

Полноценные системы автономного вождения уместны в массовых моделях вроде Tesla Model 3 и Tesla Model Y или в будущих роботакси — но не в двухместном болиде, созданном для драйва.

Суть Roadster — в прямой связи водителя с дорогой. Включение Full Self-Driving в стандартную комплектацию лишь размоет его характер. Лучше сделать автономные функции опциональными или вовсе отказаться от них, сохранив Roadster самым «чистым» электромобилем в линейке.

Сейчас компании меньше всего нужна новая волна критики из-за сдвига сроков. Презентация уже один раз переносилась — с 1 апреля на «вероятно конец месяца».

Постоянные задержки испытывают терпение даже самых преданных фанатов. Новая дата должна быть соблюдена без очередных переносов. Никаких обещаний «в следующем году» — Roadster ждали слишком долго. И когда он наконец появится, он обязан оправдать каждый месяц ожидания.

Если Tesla выполнит все эти условия, Roadster станет не просто быстрым электромобилем — он может переопределить само представление о том, каким должен быть электромобиль будущего.