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Маск рассказал подробности о новом электромобиле Tesla, способном летать

Во время пресс-конференции, на которой подвели финансовые итоги Tesla за третий квартал 2024 года, генерального директора компании Илона Маска спросили, когда электромобиль следующего поколения Tesla Roadster поступит в продажу.

Tesla Roadster / © Tesla

Маск, который три месяца назад говорил, что новый Tesla Roadster выйдет в 2025 году, теперь заявил: инженеры близки к завершению разработки дизайна будущего транспортного средства.

Ранее предприниматель отмечал, что новая версия суперкара Tesla Roadster сможет разгоняться до 100 километров в час менее чем за секунду, получит реактивные ускорители, работающие от сжатого воздуха, небольшие крылья и штурвал, как у реактивного самолета.