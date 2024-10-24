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Маск рассказал подробности о новом электромобиле Tesla, способном летать
Во время пресс-конференции, на которой подвели финансовые итоги Tesla за третий квартал 2024 года, генерального директора компании Илона Маска спросили, когда электромобиль следующего поколения Tesla Roadster поступит в продажу.
Маск, который три месяца назад говорил, что новый Tesla Roadster выйдет в 2025 году, теперь заявил: инженеры близки к завершению разработки дизайна будущего транспортного средства.
Ранее предприниматель отмечал, что новая версия суперкара Tesla Roadster сможет разгоняться до 100 километров в час менее чем за секунду, получит реактивные ускорители, работающие от сжатого воздуха, небольшие крылья и штурвал, как у реактивного самолета.
Колесо называют самым важным механическим изобретением всех времен и связывают с серьезным социальными и экономическими изменениями в человеческих обществах. Тем не менее о происхождении этой революционной технологии известно мало. Авторы нового исследования считают, что колесо придумали жители Карпатских гор примерно шесть тысяч лет назад.
Среди 95 лун Юпитера особый интерес у ученых вызывает Европа — мир, под ледяной оболочкой которого скрыт потенциально обитаемый океан. Поиском признаков жизни на спутнике займется космический аппарат Europa Clipper, стартовавший из Космического центра имени Кеннеди в понедельник, 14 октября 2024-го. Аппарат, оснащенный инновационными инструментами для планетных исследований, прибудет к месту назначения в 2030 году.
Несложный тест на баланс может подсказать, насколько быстро человек стареет, причем точнее некоторых других методик выявления возрастных изменений. Это показало свежее исследование, в котором медики пронаблюдали за способностью людей старше 50 лет сохранять равновесие на одной ноге и сопоставили ее с другими параметрами нервно-мышечного старения.
Среди 95 лун Юпитера особый интерес у ученых вызывает Европа — мир, под ледяной оболочкой которого скрыт потенциально обитаемый океан. Поиском признаков жизни на спутнике займется космический аппарат Europa Clipper, стартовавший из Космического центра имени Кеннеди в понедельник, 14 октября 2024-го. Аппарат, оснащенный инновационными инструментами для планетных исследований, прибудет к месту назначения в 2030 году.
Трилобиты — своеобразные членистоногие, которые жили повсеместно в морях палеозойской эры, а затем полностью вымерли. Некоторые из них (представители групп харпетиды и тринуклеиды) имели уникальную общую черту, — плоский широкий вырост на головном отделе. Его назначение неясно: возможно, с помощью своей лопасти трилобиты питались или копались в грунте. Авторы нового исследования показали, что обе группы приобрели «украшение» независимо и при этом прошли через очень похожие эволюционные изменения.
В начале 2024 года 45 компаний и организаций из разных секторов экономики Германии на полгода ввели четырехдневную рабочую неделю для сотрудников с сохранением полной зарплаты. Спустя шесть месяцев, в октябре, организаторы пилотного проекта подвели его первые итоги. Они оказались настолько успешными, что более 70% фирм-участниц заявили о желании продлить эксперимент либо окончательно перейти на четырехдневку.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
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