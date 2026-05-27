Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Алена Кирсанова
27 мая, 09:19
Рейтинг: +497
Посты: 1062

Куда уходят деньги: рейтинг стран — лидеров по доверию инвесторов в 2026 году

Мировые инвесторы все активнее пересматривают направления, куда стоит направлять капитал в ближайшие годы.

Рейтинг стран — лидеров по доверию инвесторов в 2026 году  / © Visual Capitalist
Согласно индексу инвестиционной привлекательности Kearney FDI Confidence Index 2026, Канада и Япония значительно укрепили свои позиции в рейтинге доверия инвесторов, тогда как Китай за последнее десятилетие опустился со второго на четвертое место.

Одновременно государства Персидского залива — прежде всего Саудовская Аравия и ОАЭ — превращаются в новые мировые центры притяжения капитала благодаря масштабным вложениям в искусственный интеллект, логистику и промышленную диверсификацию.

Исследование основано на опросе 507 топ-менеджеров международных компаний, которые оценивали наиболее привлекательные страны для инвестиций в ближайшие три года.

Самым заметным изменением стало ослабление позиций Китая. Если в 2016 году страна занимала второе место, то к 2026-му опустилась на четвертую строчку. Канада поднялась на второе место, а Япония — на третье.

Впервые в десятку крупнейших инвестиционных направлений вошла Саудовская Аравия. ОАЭ также закрепились среди мировых лидеров, соседствуя в рейтинге с Германией и Великобританией.

Страны Персидского залива активно используют государственные инвестиционные фонды и инфраструктурные проекты, стремясь превратиться в глобальные технологические и логистические хабы.

Почему Канада обошла Китай?

Канада сегодня считается одной из самых привлекательных стран для иностранных инвестиций благодаря сочетанию политической стабильности, богатой ресурсной базы и масштабных вложений в ИИ-инфраструктуру. Только за первую половину 2025 года в стране было объявлено о рекордных 297 проектах прямых иностранных инвестиций. Дополнительный импульс придала государственная программа развития суверенной инфраструктуры искусственного интеллекта стоимостью 926 миллионов долларов.

На фоне этого инвестиционный имидж Китая оказался под давлением геополитических рисков и торговой напряженности. Тем не менее Пекин продолжает укреплять связи с рядом государств, включая Канаду и Кению, в условиях перестройки мировой экономики.

Саудовская Аравия демонстрирует один из самых быстрых подъемов в мировом рейтинге инвестиционной привлекательности. Королевство намерено привлекать до 100 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций ежегодно к 2030 году, постепенно снижая зависимость экономики от нефти. Amazon Web Services планирует инвестировать 5,3 миллиарда долларов в строительство дата-центров в Саудовской Аравии, а Google Cloud совместно с суверенным фондом страны создает крупный центр развития искусственного интеллекта.

Похожую стратегию реализуют и ОАЭ, куда активно заходят Microsoft, Oracle и AWS. Однако дальнейший рост инвестиционной активности в регионе будет зависеть и от геополитической обстановки, включая продолжительность и масштаб конфликтов на Ближнем Востоке.

25 мая, 11:32
Губкинский университет

В России предложили способ вовлечь в добычу ранее нерентабельные нефтяные запасы

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина предложили подход к отбору малодебетных нефтегазовых месторождений, которые составляют около 88% нераспределенного фонда нефтяных участков. Модель расчета поможет вовлечь в экономический оборот от 400 до 600 миллионов тонн ранее нерентабельных запасов.

25 мая, 16:32
ФизТех

«Калибровщик» моделей жестов позволит создать аппараты «безмолвной речи»

Ученые Московского физико-технического института разработали бенчмарк — эталон для компьютерных программ — и с его помощью сравнили больше десяти популярных нейросетей и классических алгоритмов распознавания жестов незнакомого человека по сигналам электромиографии. Разработка даст возможность лучше понимать «голос тела», чтобы дистанционно управлять техникой, теледроидами, дополненной и виртуальной реальностью.

25 мая, 19:02
Александр Березин

Шакалы в XXI веке использовали человека как щит для заселения Европы

В 2020-х годах шакалы достигли Архангельской области, а еще раньше колонизировали другие регионы Северной Европы. Авторы новой работы проанализировали перспективы и пришли к выводу о неизбежности многократного расширения их европейского ареала в этом веке. Причем ключевую роль в этом играет человек и его действия.

25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

25 мая, 10:21
Александр Березин

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

Последние несколько лет по всему миру выходит множество работ о том, что микрочастицы искусственных полимеров накапливаются в тканях человека и могут быть небезопасны. Мы решили обратиться к академику Алексею Хохлову, чтобы дать трибуну противоположной точке зрения. Выбор между ними предлагаем сделать читателю.

