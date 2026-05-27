Куда уходят деньги: рейтинг стран — лидеров по доверию инвесторов в 2026 году

Мировые инвесторы все активнее пересматривают направления, куда стоит направлять капитал в ближайшие годы.

Рейтинг стран — лидеров по доверию инвесторов в 2026 году / © Visual Capitalist

Согласно индексу инвестиционной привлекательности Kearney FDI Confidence Index 2026, Канада и Япония значительно укрепили свои позиции в рейтинге доверия инвесторов, тогда как Китай за последнее десятилетие опустился со второго на четвертое место.

Одновременно государства Персидского залива — прежде всего Саудовская Аравия и ОАЭ — превращаются в новые мировые центры притяжения капитала благодаря масштабным вложениям в искусственный интеллект, логистику и промышленную диверсификацию.

Исследование основано на опросе 507 топ-менеджеров международных компаний, которые оценивали наиболее привлекательные страны для инвестиций в ближайшие три года.

Самым заметным изменением стало ослабление позиций Китая. Если в 2016 году страна занимала второе место, то к 2026-му опустилась на четвертую строчку. Канада поднялась на второе место, а Япония — на третье.

Впервые в десятку крупнейших инвестиционных направлений вошла Саудовская Аравия. ОАЭ также закрепились среди мировых лидеров, соседствуя в рейтинге с Германией и Великобританией.

Страны Персидского залива активно используют государственные инвестиционные фонды и инфраструктурные проекты, стремясь превратиться в глобальные технологические и логистические хабы.

Почему Канада обошла Китай?

Канада сегодня считается одной из самых привлекательных стран для иностранных инвестиций благодаря сочетанию политической стабильности, богатой ресурсной базы и масштабных вложений в ИИ-инфраструктуру. Только за первую половину 2025 года в стране было объявлено о рекордных 297 проектах прямых иностранных инвестиций. Дополнительный импульс придала государственная программа развития суверенной инфраструктуры искусственного интеллекта стоимостью 926 миллионов долларов.

На фоне этого инвестиционный имидж Китая оказался под давлением геополитических рисков и торговой напряженности. Тем не менее Пекин продолжает укреплять связи с рядом государств, включая Канаду и Кению, в условиях перестройки мировой экономики.

Саудовская Аравия демонстрирует один из самых быстрых подъемов в мировом рейтинге инвестиционной привлекательности. Королевство намерено привлекать до 100 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций ежегодно к 2030 году, постепенно снижая зависимость экономики от нефти. Amazon Web Services планирует инвестировать 5,3 миллиарда долларов в строительство дата-центров в Саудовской Аравии, а Google Cloud совместно с суверенным фондом страны создает крупный центр развития искусственного интеллекта.

Похожую стратегию реализуют и ОАЭ, куда активно заходят Microsoft, Oracle и AWS. Однако дальнейший рост инвестиционной активности в регионе будет зависеть и от геополитической обстановки, включая продолжительность и масштаб конфликтов на Ближнем Востоке.