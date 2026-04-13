ВМС США прекратили затянувшуюся модернизацию ударной подлодки USS Boise
Военно-морские силы США отказались от планов вернуть многоцелевую атомную подводную лодку класса «Лос-Анджелес» USS Boise в боевой состав. Тем самым завершилась затянувшаяся история ее капитального ремонта, который так и не был доведен до конца и растянулся более чем на десятилетие.
За это время лодка стала наглядным символом тревожных проблем флота — от колоссальных очередей на ремонт до хронической нехватки мощностей судостроительных и судоремонтных верфей в США.
Решение о выводе Boise из эксплуатации, лодки, введенной в строй в 1992 году, ВМС объявили в конце прошлой недели.
К настоящему моменту на ремонт Boise уже потрачено около 800 миллионов долларов, при том что работы завершены лишь на 22%. Общая стоимость доведения проекта до конца оценивалась примерно в три миллиарда долларов.
Изначально планировалось начать ремонт Boise еще в 2013 году, однако сроки неоднократно переносились — главным образом из-за нехватки доступных верфей. С января 2015 года, после завершения последнего похода, лодка больше не выходила в море. Уже к 2016 году она утратила способность выполнять стандартные задачи, а в 2017-м официально лишилась допуска к погружениям.
В 2018 году подлодку перевели из ее базы в Норфолке (штат Вирджиния) на верфь Newport News Shipbuilding, входящую в состав компании Huntington Ingalls Industries. Однако уже в следующем году ее вернули обратно из-за перераспределения финансирования. В 2020 году Boise снова отправили в Ньюпорт-Ньюс, но в сухой док она встала лишь в 2021-м, после чего начались ограниченные работы. Полноценный ремонт вновь затормозился из-за бюджетных проблем, и контракт на него был подписан только в 2024 году.
Еще в прошлом году ВМС рассчитывали завершить модернизацию и вернуть лодку в строй к 2029 году. К этому времени Boise провела бы в порту более трети своей службы.
Численность подлодок класса «Лос-Анджелес» в составе флота США уже много лет постепенно сокращается по мере поступления более современных субмарин класса Virginia. Из 62 построенных лодок этого типа, введенных в строй с 1976 по 1996 год, сегодня на службе остаются лишь 23.
История Boise отражает более глубокие и серьезные проблемы, с которыми сталкиваются ВМС США, пытаясь обеспечивать даже мирное функционирование флота. Еще в 2018 году Счетная палата США отмечала, что из-за нехватки ремонта подводные силы потеряли суммарно более двух десятилетий эксплуатационного времени.
Эти трудности лишь обострились бы в случае крупного конфликта — особенно в Тихоокеанском регионе с участием Китая. На протяжении многих лет также звучат предупреждения о сокращении возможностей американского судостроения, особенно на фоне стремительного роста мощностей китайских государственных верфей.
Удастся ли ВМС США переломить ситуацию в сфере судостроения и ремонта — покажет время. Но история USS Boise подошла к своему печальному завершению.
