Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
9 апреля, 07:22
Рейтинг: +171
Посты: 653

Инфографика: за сколько жизней сотрудники компаний получат годовую зарплату гендиректора

Сотрудники в среднем получают в десятки, а то и сотни раз меньше руководителей компаний. Однако авторы инфографики решили выяснить, сколько «жизней» потребуется работникам компаний, чтобы получить годовой доход гендиректора.

Инфографика: за сколько жизней сотрудники компаний получат годовую зарплату гендиректора / © Rent Seeking, Voronoi 
Автор инфографики использовал слово «жизнь» для обозначения 40-летней карьеры при средней зарплате сотрудника компании. Это помогает точнее визуализировать абстрактные коэффициенты зарплат. Данные взяты из SEC EDGAR — публичной электронной базы, где компании раскрывают финансовую и юридическую информацию.  

Самый большой разрыв оказался у компании Mattel. Средняя годовая зарплата сотрудника компании составляет примерно 9,4 тысячи долларов, а генерального директора — около 37,8 миллионов долларов. Соотношение между ними оказалось впечатляющим — 4028:1. Это означает, что сотруднику Mattel в среднем потребуется 101 «жизнь», чтобы получить годовой доход гендиректора.

На втором месте оказалась компания MercadoLibre, где работник сможет получить доход гендиректора за 40 «жизней». Средний сотрудник заработает за год около 8,7 тысяч долларов, а гендиректор — около 13,7 миллионов.

В топ-3 также попала FirstCash, где работнику потребуется 26 «жизней». Значительный разрыв оказался и у сотрудников McDonald’s, которым потребуется 25 жизней, чтобы получить годовую зарплату главы компании.

Годовая зарплата сотрудников Apple оказалась одной из самых высоких в списке — 114,7 тысячи долларов. Однако в этом случае соотношение составило 650:1, что соответствует 16 жизням.

8 апреля, 15:10
Любовь С.

Жизнь в облаках Венеры могла быть занесена с Земли

Могут ли земные микробы путешествовать между планетами внутри метеоритов и регулярно попадать в венерианские облака? Если да, то возможное обнаружение жизни на соседней планете нельзя будет автоматически считать доказательством «второго происхождения жизни», поскольку она может оказаться космическим мигрантом.

Астрономия
# астероиды
# атмосфера
# Венера
# Земля
# метеориты
# микробы
# панспермия
8 апреля, 02:43
Максим Абдулаев

Самый древний осьминог оказался сгнившим наутилусом

Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.

Палеонтология
# головоногие моллюски
# Наутилус
# осьминоги
# эволюция
8 апреля, 15:23
Татьяна Зайцева

Ученые оценили расходы жителя Помпеев на покраску «Голубой комнаты»

Применив современные технологии, исследователи смогли рассчитать, сколько заплатил владелец роскошной виллы в Помпеях за то, чтобы покрасить свое домашнее святилище одним из самых дорогостоящих пигментов Античности — египетским синим. Оказалось, тот не поскупился и потратил на краску сумму, почти равную годовой зарплате римского легионера.

История
# археология
# архитектура
# Древние здания
# красители
# Помпеи
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
3 апреля, 11:12
Максим Абдулаев

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.

Биология
# грибы
# коммуникация клеток
# микориза
# экология
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
Последние новости:

  1. Школьники из России помогли в запуске спутника для вуза

    8 апреля, 19:22

  2. Ученые из РАН создали светящуюся керамику для космоса и рентгеновских детекторов

    8 апреля, 18:27

  3. Ученые оценили расходы жителя Помпеев на покраску «Голубой комнаты»

    8 апреля, 15:23

  4. Жизнь в облаках Венеры могла быть занесена с Земли

    8 апреля, 15:10
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

BogdanSivak
4 минуты назад
Алексей, до сих пор не мобилизуют людей младше 24х лет, про какой детский сад вы пишите? Вы можете искренне ненавидеть Украину и желать ей поражения,

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Григорий
21 минута назад
Настоящий апокалипсис если ты оказался на пути 17м волны 🌊

Спутник впервые запечатлел момент рождения цунами

Алексей Пантюхин
26 минут назад
А где Автоваз Роботакси?

Рейтинг: крупнейшие производители электромобилей в мире

Sokrat
44 минуты назад
Сергей, Желаемое принимать за действительное. Что то там делает 5 лет армия если у Украины только вилы.

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Thats Not
2 часа назад
While the technology is impressive, it also raises important questions about authenticity and digital manipulation in modern media. Similar to https://thatsnot-myneighbor.io - it reminds us how easily appearances can be altered, challenging our sense of trust and

Появилась нейросеть, которая способна омолодить или состарить актеров

Птичка петличка
5 часов назад
Dalerteam, диктатура тоже не может жить вечно, вспомни что сейчас с режимом Франко. Где он? Сейчас там демократия, вот и думай головой.

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Van Dani
5 часов назад
Здравствуй, Дипсик

4-мерное пространство на пальцах: как увидеть то, чего нет

Vitsar Ol
6 часов назад
Alex, ещё один ущербный, который пострадал от ТЦК, либо сидишь в гей ропе и трясёшься за очко, чтобы не трахнули, хотя скорее всего уже давно оформили

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Евгений Воробьев
6 часов назад
Что за бред. Этот пост наверное на 1 апреля планировался?

Солнечная энергетика вытесняет уголь, газ и АЭС с невероятной скоростью

Mishaal
6 часов назад
Epds Bihar EPDS बिहार एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिसे बिहार सरकार ने राशन और आवश्यक वस्तुओं

Virgin Hyperloop выпустила новый видеоролик демонстрирующий планы компании  относительно транспортной системы

LD_palette
6 часов назад
Elusive,... пока что есть.

Десять тысяч человекоподобных машин: китайский производитель роботов взял новый рубеж

Арт Трон
8 часов назад
В России же нефтяная, газовая и ГЭСовая мафия не даёт конкурентам развиваться Качают нефть, газ, и преграждают реки ..Вот и все

Солнечная энергетика вытесняет уголь, газ и АЭС с невероятной скоростью

Violet Writer
8 часов назад
"Температуры и давление там близки к земным, а в атмосфере находятся плотные" "Так это же Клетчатый!"

Жизнь в облаках Венеры могла быть занесена с Земли

богдан поклонов
9 часов назад
Сергей, плохой генштаб - хороший генштаб, вместо того что бы отрезать группировку ВСУ через Сумы и Чернигов долбяться в самый укреплённый район

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

богдан поклонов
9 часов назад
Александр, гений логистики, ты хотя бы в курсе что Китай и Иран продавали России вооружение, а кроме КНДР танки и прочую тяжёлую и лёгкую

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

богдан поклонов
9 часов назад
Пью, все грузовики кроме Студебеккера вязли на выходе из порта (потому что к мурманску и Архангельску не было дорог), а основной обьем поставок

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

богдан поклонов
9 часов назад
Пью, в 41 СССР произвели 1,27 млн тонн авиабензина, США за всю войну поставили 2,6-27 млн тонн, что меньше чем СССР произвели за 41-43 года. Все топливо было

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

З Рамзанов
9 часов назад
Артём, объект имеющий массу никогда не сможет развить скорость света,это абсолютная величина скорости, больше не бывает. Поэтому довольствуемся

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

богдан поклонов
9 часов назад
Пью, представляешь средняя Азия это не только кишлаки но и конина которая была в Казахстане. От голода помиради потому что все шло на нужды фронта,

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

богдан поклонов
9 часов назад
Пью, А теперь вспомни что американцы не поставляли авиацию в промышленных масштабах и тут вытекает что И-16 было гораздо больше что и давало

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

