Инфографика: за сколько жизней сотрудники компаний получат годовую зарплату гендиректора
Сотрудники в среднем получают в десятки, а то и сотни раз меньше руководителей компаний. Однако авторы инфографики решили выяснить, сколько «жизней» потребуется работникам компаний, чтобы получить годовой доход гендиректора.
Автор инфографики использовал слово «жизнь» для обозначения 40-летней карьеры при средней зарплате сотрудника компании. Это помогает точнее визуализировать абстрактные коэффициенты зарплат. Данные взяты из SEC EDGAR — публичной электронной базы, где компании раскрывают финансовую и юридическую информацию.
Самый большой разрыв оказался у компании Mattel. Средняя годовая зарплата сотрудника компании составляет примерно 9,4 тысячи долларов, а генерального директора — около 37,8 миллионов долларов. Соотношение между ними оказалось впечатляющим — 4028:1. Это означает, что сотруднику Mattel в среднем потребуется 101 «жизнь», чтобы получить годовой доход гендиректора.
На втором месте оказалась компания MercadoLibre, где работник сможет получить доход гендиректора за 40 «жизней». Средний сотрудник заработает за год около 8,7 тысяч долларов, а гендиректор — около 13,7 миллионов.
В топ-3 также попала FirstCash, где работнику потребуется 26 «жизней». Значительный разрыв оказался и у сотрудников McDonald’s, которым потребуется 25 жизней, чтобы получить годовую зарплату главы компании.
Годовая зарплата сотрудников Apple оказалась одной из самых высоких в списке — 114,7 тысячи долларов. Однако в этом случае соотношение составило 650:1, что соответствует 16 жизням.
Могут ли земные микробы путешествовать между планетами внутри метеоритов и регулярно попадать в венерианские облака? Если да, то возможное обнаружение жизни на соседней планете нельзя будет автоматически считать доказательством «второго происхождения жизни», поскольку она может оказаться космическим мигрантом.
Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.
Применив современные технологии, исследователи смогли рассчитать, сколько заплатил владелец роскошной виллы в Помпеях за то, чтобы покрасить свое домашнее святилище одним из самых дорогостоящих пигментов Античности — египетским синим. Оказалось, тот не поскупился и потратил на краску сумму, почти равную годовой зарплате римского легионера.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
7 Октября, 2016
Любовь зла: секс с роботом
12 Декабря, 2016
10 гаджетов для тех, кого не отпускает прошлое
28 Апреля, 2017
Хорошо иметь домик в океане
