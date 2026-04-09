Инфографика: за сколько жизней сотрудники компаний получат годовую зарплату гендиректора

Сотрудники в среднем получают в десятки, а то и сотни раз меньше руководителей компаний. Однако авторы инфографики решили выяснить, сколько «жизней» потребуется работникам компаний, чтобы получить годовой доход гендиректора.

Инфографика: за сколько жизней сотрудники компаний получат годовую зарплату гендиректора / © Rent Seeking, Voronoi

Автор инфографики использовал слово «жизнь» для обозначения 40-летней карьеры при средней зарплате сотрудника компании. Это помогает точнее визуализировать абстрактные коэффициенты зарплат. Данные взяты из SEC EDGAR — публичной электронной базы, где компании раскрывают финансовую и юридическую информацию.

Самый большой разрыв оказался у компании Mattel. Средняя годовая зарплата сотрудника компании составляет примерно 9,4 тысячи долларов, а генерального директора — около 37,8 миллионов долларов. Соотношение между ними оказалось впечатляющим — 4028:1. Это означает, что сотруднику Mattel в среднем потребуется 101 «жизнь», чтобы получить годовой доход гендиректора.

На втором месте оказалась компания MercadoLibre, где работник сможет получить доход гендиректора за 40 «жизней». Средний сотрудник заработает за год около 8,7 тысяч долларов, а гендиректор — около 13,7 миллионов.

В топ-3 также попала FirstCash, где работнику потребуется 26 «жизней». Значительный разрыв оказался и у сотрудников McDonald’s, которым потребуется 25 жизней, чтобы получить годовую зарплату главы компании.

Годовая зарплата сотрудников Apple оказалась одной из самых высоких в списке — 114,7 тысячи долларов. Однако в этом случае соотношение составило 650:1, что соответствует 16 жизням.