Восемь домов, где крыша стала главным архитектурным элементом
Здесь представлена подборка домов, в которых архитекторы по-новому взглянули на дизайн крыши: от переосмысленного слухового окна до необычной кирпичной кровли и волнообразных бетонных форм.
Ленты бетонных форм теплых земляных оттенков соединяют два одноэтажных блока в доме Vaazh House в штате Тамилнад (Индия), образуя ступенчатую, волнообразную крышу над центральным внутренним двором.
Местная студия VY Architecture Studio вдохновлялась традиционной глинобитной архитектурой региона, создавая дом для семьи, ищущей спокойное убежище вдали от суеты Ченнаи.
Основатели британской студии Templeton Ford переосмыслили традиционное слуховое окно в своем доме в Западном Сассексе: здесь крыша плавно спускается вниз тремя ярусами.
Нижняя часть стен выполнена из кирпича, а верх облицован глиняной черепицей, которая перекликается с выразительной, словно струящейся крышей.
Австралийская студия Matt Gibson Architecture + Design расширила террасный дом XIX века в Мельбурне, добавив два контрастных кирпичных объема — один из черного кирпича, другой из светлого.
В обоих пристройках кирпичная кладка непрерывно переходит со стен на скатные крыши, создавая слегка сюрреалистичный эффект.
Задуманные как отсылка к форме водоворота, извилистые линии образуют скульптурный ландшафт крыши дома Chuzhi в Шолагири, который частично встроен в крутой и каменистый участок.
Архитекторы из Wallmakers стремились органично вписать дом в сложный рельеф: земляные стены возведены вокруг существующих деревьев и скал.
Этот дом для отдыха, спроектированный японским архитектором Соу Фудзимото, также стремится слиться с природой: круглый сад поднимается от уровня земли, превращаясь в зеленую крышу над внутренними пространствами.
Созданный для гостиничного проекта Not A Hotel, этот прибрежный дом имеет овальную террасу, врезанную в озелененную крышу, которая ведет к зоне отдыха и столовой у бассейна на верхнем уровне.
Брюссельская студия Hé! обновила фламандский дом, заменив часть традиционной скатной крыши стеклянной конструкцией и создав прозрачное продолжение линии кровли.
Под стеклянной крышей разместился зимний сад, отделенный от остальной части дома массивной стеной из утрамбованной земли.
Casa Tobi — это дом, спроектированный мексиканской студией Espacio 18 Arquitectura, напоминает краба, выбирающегося из скал: розовая штукатурка и симметричная ступенчатая композиция подчеркивают уклон участка.
Расположенный на побережье штата Оахака (Мексика), Casa Tobi имеет несколько кровельных пространств, включая бассейн, полукруглый водоем и зоны отдыха с видом на море.
Leaf House в Котсуолдсе (Великобритания) отличается двумя крышами в форме листьев: их верх покрыт растительностью, карнизы слегка приподняты, а стальные «стебли» тянутся к земле.
Дом спроектирован Алексом Майкелисом, сооснователем студии Michaelis Boyd, который стремился создать для своей семьи жилище, органично укорененное в лесном окружении.
