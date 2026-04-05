Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
5 апреля, 08:16
Рейтинг: +836
Посты: 1925

Восемь домов, где крыша стала главным архитектурным элементом

Здесь представлена подборка домов, в которых архитекторы по-новому взглянули на дизайн крыши: от переосмысленного слухового окна до необычной кирпичной кровли и волнообразных бетонных форм.

Vaazh House, Индия, VY Architecture Studio / © Syam Sreesylam
Vaazh House, Индия, VY Architecture Studio / © Syam Sreesylam

Ленты бетонных форм теплых земляных оттенков соединяют два одноэтажных блока в доме Vaazh House в штате Тамилнад (Индия), образуя ступенчатую, волнообразную крышу над центральным внутренним двором.

Местная студия VY Architecture Studio вдохновлялась традиционной глинобитной архитектурой региона, создавая дом для семьи, ищущей спокойное убежище вдали от суеты Ченнаи.

Clay Rise, Великобритания, студия Templeton Ford / © French + Tye
Clay Rise, Великобритания, студия Templeton Ford / © French + Tye

Основатели британской студии Templeton Ford переосмыслили традиционное слуховое окно в своем доме в Западном Сассексе: здесь крыша плавно спускается вниз тремя ярусами.

Нижняя часть стен выполнена из кирпича, а верх облицован глиняной черепицей, которая перекликается с выразительной, словно струящейся крышей.

Mygunyah by the Circus, Австралия, Matt Gibson Architecture + Design / © Derek Swalwell
Mygunyah by the Circus, Австралия, Matt Gibson Architecture + Design / © Derek Swalwell

Австралийская студия Matt Gibson Architecture + Design расширила террасный дом XIX века в Мельбурне, добавив два контрастных кирпичных объема — один из черного кирпича, другой из светлого.

В обоих пристройках кирпичная кладка непрерывно переходит со стен на скатные крыши, создавая слегка сюрреалистичный эффект.

Chuzhi, Индия, студия Wallmakers / © Syam Sreesylam
Chuzhi, Индия, студия Wallmakers / © Syam Sreesylam

Задуманные как отсылка к форме водоворота, извилистые линии образуют скульптурный ландшафт крыши дома Chuzhi в Шолагири, который частично встроен в крутой и каменистый участок.

Архитекторы из Wallmakers стремились органично вписать дом в сложный рельеф: земляные стены возведены вокруг существующих деревьев и скал.

Earth, Япония, Соу Фудзимото / © Newcolour Inc
Earth, Япония, Соу Фудзимото / © Newcolour Inc

Этот дом для отдыха, спроектированный японским архитектором Соу Фудзимото, также стремится слиться с природой: круглый сад поднимается от уровня земли, превращаясь в зеленую крышу над внутренними пространствами.

Созданный для гостиничного проекта Not A Hotel, этот прибрежный дом имеет овальную террасу, врезанную в озелененную крышу, которая ведет к зоне отдыха и столовой у бассейна на верхнем уровне.

Omloop Farmhouse, Бельгия, студия Hé! / © Tim Van de Velde
Omloop Farmhouse, Бельгия, студия Hé! / © Tim Van de Velde

Брюссельская студия Hé! обновила фламандский дом, заменив часть традиционной скатной крыши стеклянной конструкцией и создав прозрачное продолжение линии кровли.

Под стеклянной крышей разместился зимний сад, отделенный от остальной части дома массивной стеной из утрамбованной земли.

Casa Tobi, Мексика, Espacio 18 Arquitectura / © César Béjar
Casa Tobi, Мексика, Espacio 18 Arquitectura / © César Béjar

Casa Tobi — это дом, спроектированный мексиканской студией Espacio 18 Arquitectura, напоминает краба, выбирающегося из скал: розовая штукатурка и симметричная ступенчатая композиция подчеркивают уклон участка.

Расположенный на побережье штата Оахака (Мексика), Casa Tobi имеет несколько кровельных пространств, включая бассейн, полукруглый водоем и зоны отдыха с видом на море.

Leaf House, Великобритания, Michaelis Boyd / © James McDonald
Leaf House, Великобритания, Michaelis Boyd / © James McDonald

Leaf House в Котсуолдсе (Великобритания) отличается двумя крышами в форме листьев: их верх покрыт растительностью, карнизы слегка приподняты, а стальные «стебли» тянутся к земле.

Дом спроектирован Алексом Майкелисом, сооснователем студии Michaelis Boyd, который стремился создать для своей семьи жилище, органично укорененное в лесном окружении.

3 апреля, 11:12
Максим Абдулаев

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.

2 апреля, 18:17
Александр Березин

Первые сутки возвращения человечества к Луне: корабль Orion показал себя самым комфортным из американских

В нашу эпоху у США в космос летает три типа пилотируемых космических кораблей, причем только один пригоден для полета к Луне. Он же пока показал себя наиболее удобным из всех для длительных полетов. Астронавты столкнулись только с мелкими проблемами, которые удалось оперативно решить.

4 апреля, 13:11
Татьяна Зайцева

Морские археологи нашли потопленный Нельсоном флагман датской эскадры

На дне Копенгагенской гавани обнаружили обломки флагманского военного корабля «Даннеброге», пролежавшие там 225 лет. Корабль взорвался и затонул во время Копенгагенского морского сражения 2 апреля 1801 года, состоявшегося между датским флотом и британским флотом под командованием вице-адмирала Горацио Нельсона.

30 марта, 10:00
КБГУ

Кефирные зерна оказались более эффективным пробиотиком по сравнению с промышленными заквасками

Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова более десяти лет изучают уникальные свойства кефирных зерен — природных симбиотических сообществ микроорганизмов, собранных в высокогорных районах Кавказа. Исследования показывают, они могут стать основой для новых методов лечения кишечных заболеваний, восстановления иммунитета и даже создания космического питания.

30 марта, 11:30
Игорь Байдов

На севере Африки нашли ближайшего родственника человекообразных обезьян

Международная команда ученых обнаружила окаменелости древнего примата, который оказался ближайшим известным родственником линии, ведущей к современным человекообразным обезьянам. Исследователи описали новый род и вид — Masripithecus moghraensis, который жил на Земле 17-18 миллионов лет назад. Открытие может существенно изменить научные представления о происхождении человекообразных обезьян. Ранее их происхождение чаще связывали с Восточной Африкой, однако новые данные указали на другой регион.

31 марта, 10:08
Игорь Байдов

На Туринской плащанице обнаружили ДНК людей, растений и животных

На полотне, которое многие католики и православные почитают как погребальный саван Иисуса Христа, ученые нашли генетический материал множества биологических видов — людей, животных, а также растений, завезенных в Европу из Америки. Результаты исследования не прояснили, а лишь умножили число вопросов вокруг происхождения одного из самых спорных христианских артефактов.

19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

1 апреля, 16:17
Александр Березин

Ученые рассчитали, как разогреть Марс всего за 15 лет

Единственной планетой Солнечной системы, подходящей для терраформирования, остается Марс. Однако способы разогреть его с помощью суперпарниковых газов требовали веков времени. Согласно расчетам из новой работы, микрочастицы особой формы могут сделать то же самое куда быстрее и дешевле.

