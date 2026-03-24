«Русский Starlink» на орбите: «Бюро 1440» запустило первые спутники целевой группировки
Отечественная компания «Бюро 1440» вывела на орбиту первые спутники низкоорбитальной группировки «Рассвет», которая рассматривается как российская альтернатива системе Starlink.
После выхода на опорную орбиту 16 космических аппаратов успешно отделились от ракеты-носителя «Союз-2.1Б» и были переданы под управление ЦУП компании. После завершения проверки и активации всех систем спутники начнут переход на рабочие орбиты.
Аппараты созданы на базе собственной платформы «Бюро 1440». Они оснащены связью на основе архитектуры 5G NTN, модернизированной системой энергоснабжения, межспутниковыми лазерными терминалами нового поколения и плазменными двигателями. Для их вывода использовалась разработанная компанией система отделения.
Запуск первых спутников целевой группировки означает переход от испытаний к формированию полноценного сервиса связи. На этот этап компания вышла за 1000 дней — именно столько прошло между запуском экспериментальных аппаратов и серийных устройств. Впереди — масштабное развертывание системы, включающее десятки запусков и значительное увеличение числа спутников.
Ожидается, что «Рассвет» станет суверенной низкоорбитальной системой связи, способной обеспечить доступ к интернету по всему миру, включая транспорт — поезда и самолеты. Поначалу созвездие будет состоять из 350 спутников. Более 250 аппаратов развернут уже к 2027 году, к этому же времени намечен коммерческий запуск сервиса. К 2035-му численность группировки может превысить 900 аппаратов.
