Пробежка, которая стоила секретности: офицер ВМС Франции раскрыл позицию авианосца через Strava

Французский офицер раскрыл местоположение авианосца «Шарль де Голль», направленного на Ближний Восток, опубликовав в спортивном приложении Strava данные о своей пробежке.

Авианосец «Шарль де Голль» / © AFP via Getty Images

Как сообщило французское издание Le Monde, офицер, упоминаемый как Артур, 13 марта 2026 года записал 35-минутную пробежку на палубе авианосца «Шарль де Голль» и загрузил ее в приложение. По данным издания, он использовал смарт-часы для записи маршрута и публикации активности, что создало карту, на которой было видно его местоположение.

«Шарль де Голль» стал главным элементом авианосной ударной группы, недавно направленной в восточную часть Средиземного моря на фоне сохраняющейся напряженности в регионе из-за войны с Ираном. В своем заявлении французские военные подчеркнули, что данный инцидент «не соответствует действующим инструкциям», и при подтверждении факта будут приняты соответствующие меры.

По данным Le Monde, авианосец находится к северо-западу от Кипра, примерно в 100 километрах от турецкого побережья, при этом спутниковые снимки зафиксировали как сам авианосец, так и сопровождающие его корабли.

На борту авианосца «Шарль де Голль» находятся 20 истребителей, два самолета-разведчика и три вертолета. Это развертывание стало частью недавнего усиления военного присутствия Франции на Ближнем Востоке, которое президент страны Эммануэль Макрон охарактеризовал как исключительно «оборонительное».

Интересно, что это не первый случай, когда активность в приложении раскрывала важные данные. Ранее Le Monde сообщало, что пробежки телохранителей Макрона несколько раз ставили под угрозу его местоположение, а агенты Секретной службы, сопровождавшие тогдашнего президента США Джо Байдена, также публиковали свои координаты в приложении в 2024 году.