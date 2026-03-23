  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
23 марта, 12:28
Рейтинг: +99
Посты: 167

Пробежка, которая стоила секретности: офицер ВМС Франции раскрыл позицию авианосца через Strava

Французский офицер раскрыл местоположение авианосца «Шарль де Голль», направленного на Ближний Восток, опубликовав в спортивном приложении Strava данные о своей пробежке.

Сообщество
# авианосец
# оружие
# Франция
Авианосец «Шарль де Голль» / © AFP via Getty Images
Как сообщило французское издание Le Monde, офицер, упоминаемый как Артур, 13 марта 2026 года записал 35-минутную пробежку на палубе авианосца «Шарль де Голль» и загрузил ее в приложение. По данным издания, он использовал смарт-часы для записи маршрута и публикации активности, что создало карту, на которой было видно его местоположение.

«Шарль де Голль» стал главным элементом авианосной ударной группы, недавно направленной в восточную часть Средиземного моря на фоне сохраняющейся напряженности в регионе из-за войны с Ираном. В своем заявлении французские военные подчеркнули, что данный инцидент «не соответствует действующим инструкциям», и при подтверждении факта будут приняты соответствующие меры.

По данным Le Monde, авианосец находится к северо-западу от Кипра, примерно в 100 километрах от турецкого побережья, при этом спутниковые снимки зафиксировали как сам авианосец, так и сопровождающие его корабли.

На борту авианосца «Шарль де Голль» находятся 20 истребителей, два самолета-разведчика и три вертолета. Это развертывание стало частью недавнего усиления военного присутствия Франции на Ближнем Востоке, которое президент страны Эммануэль Макрон охарактеризовал как исключительно «оборонительное».

Интересно, что это не первый случай, когда активность в приложении раскрывала важные данные. Ранее Le Monde сообщало, что пробежки телохранителей Макрона несколько раз ставили под угрозу его местоположение, а агенты Секретной службы, сопровождавшие тогдашнего президента США Джо Байдена, также публиковали свои координаты в приложении в 2024 году.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
21 марта, 19:13
Игорь Байдов

В Эквадоре нашли паука, который ради выживания притворяется жертвой «зомби-гриба»

Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.

Биология
# грибы
# паразитизм
# пауки
# членистоногие
22 марта, 16:55
Evgenia Vavilova

Бактерии из кимчи смогли защитить кишечник от нанопластика

Нанопластика становится все больше в диете среднего человека, но ученые ищут способы не дать ему переместиться из еды в организм навсегда. Оказалось, что источником защиты может стать квашеная капуста.

Биология
# кимчи
# лабораторные мыши
# молочнокислые бактерии
# нанопластик
# полистирол
# пробиотики
# ферментация
20 марта, 13:35
Татьяна Зайцева

Со дна Эгейского моря подняли фрагмент Парфенона

Спустя 223 года после крушения брига «Ментор», перевозившего в Британию так называемые мраморы Элгина — скульптуры и рельефы афинского Акрополя, — греческие археологи обнаружили на морском дне небольшой мраморный фрагмент. По-видимому, он когда-то был частью декора Парфенона.

Археология
# археология
# Греция
# затонувший корабль
# море
# Парфенон
# подводная археология
17 марта, 08:30
Максим Абдулаев

Палеонтологи описали первый достоверный случай укуса в шею крупного плезиозавра

Американские палеонтологи обнаружили зуб гигантской костистой рыбы ксифактина, застрявший в шейном позвонке четырехметрового плезиозавра. Находка стала первым прямым физическим доказательством атаки в горло крупной морской рептилии. Ученые установили, что нападение произошло не ради пропитания, а во время конкурентного конфликта двух высших хищников.

Палеонтология
# меловой период
# плезиозавр
# хищничество
17 марта, 15:15
Татьяна Зайцева

Археологи нашли 2000-летнюю свинцовую пулю для пращи с саркастическим посланием врагу

Археологическая находка, сделанная недалеко от озера Кинерет на территории современного Израиля, показала, что психологическая война на поле боя гораздо древнее, чем можно было бы подумать.

Археология
# археология Израиля
# Израиль
# история
# оружие
# раскопки
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
[miniorange_social_login]

Последние комментарии

Семен Слепцов
17 минут назад
Kostya, спасибо за обстоятельный ответ!

Нефтяные гиганты 2025: крупнейшие производители сырой нефти в мире

Alex Johnson
48 минут назад
Америку заселяли азиаты 1-ой древней волны У-ДНК Q, по языку они схожи с азиатами Сибири и ДВ. Ма-земля у финнов, японцев, гавайцев, инд. и т.д. Хель-ма

Древнее поселение в Чили оказалось на тысячи лет моложе, переписав историю заселения Америки

Сергій Приховано
51 минута назад
Роман, может конечно и так, но видя как они протесты подавляли, у меня ноль сожаления к тем властям

Инфографика: военный, экономический и демографический вес Ирана в ближневосточном балансе сил

Elusive Joe
53 минуты назад
А мы ведь были первыми. И могли бы использовать их и в качестве гражданского транспорта

Опубликованы новые спутниковые снимки китайского экраноплана «Бохайский монстр»

Alex Johnson
59 минут назад
Если какое-то место засели позже других, это значит что оно было не интересно первым поселенцам. Сначала С.Америку, потом Амазонку, позже Чили и

Древнее поселение в Чили оказалось на тысячи лет моложе, переписав историю заселения Америки

Роман Иванов
1 час назад
Наглядно показывает что следующим шагом для войны с Америкой, будет Саудовская Аравия...

Инфографика: военный, экономический и демографический вес Ирана в ближневосточном балансе сил

Sam Dowson
2 часа назад
владимир, не северная же дакота, ясен пень

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

artur kondratjev
2 часа назад
В интернете показывали установку она собирает воду даже в пустыне вместо войн и оружия можно такие установки поставить везде и каждый человек в

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Алекс Рихтер
2 часа назад
Воин, таблетки иди принимай, а то так бесишься от обычной статьи в инете, что ж с тобой, беднягой в жизни происходит тогда ахаахаа

Фотограф запечатлел львенка, впавшего в «пищевую кому»

владимир янков
3 часа назад
Sam, Пномпень это Северная Корея

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Gudaily
3 часа назад
Отличный обзор космических миссий 2026 года! Космос всегда вдохновляет и захватывает воображение. Кстати, если вы фанат научной фантастики и

Самые интересные космические запуски и миссии 2026 года

Ron Incognito
3 часа назад
Фартышев, поставьте на Полимаркете ставку на то чьей будет или останется Гренландия, если так уверены. Трамп с его странными выходками явление

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Ron Incognito
3 часа назад
Антон, вы думаете системы осмоса стоят космических денег?

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Иван Иванов
3 часа назад
Александр, Цитата: "штук 100" *** Действительно, больше не нужно. Однако, Вы не ответили на другой вопрос: "Так в чём же могут быть какие-либо

Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

Alex Johnson
6 часов назад
Распил по классике. Ни денег, ни батарей, виновата Амэрика

Калининградский «цап-царап»: как в России появились современные батареи для электромобилей

Lotte Kuiper
6 часов назад
Interesting details on strategy and events, congrats on the structured explanation, https://drift-boss.lol just popped into my head while reading.

Знаменитый 200-мильный марш англичан при Гастингсе назвали мифом

Александр St0rm
7 часов назад
Иван, Как много для этого потребуется луноходов? :-)) ИМХО, штук 100, с учетом, что они вряд ли могут от одной площадки до другой доехать

Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

Александр St0rm
7 часов назад
4. Скорее, наоборот: большое количество двигателей Старшина сдует всю пыль с посадочной площадки в стороны, давая практически стерильную

Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

Александр St0rm
7 часов назад
Такая проблема элементарно решается тросами: когда площадка точно подходит [предполагаю, что старшие при снижении постоянно переоценивает места

Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

Максим Лобков
10 часов назад
Цветовая модель: RGB, Гамма-всплеск: GRB... (Легко запомнить)

Российский телескоп зафиксировал вспышку погибшей звезды с энергией, превышающей излучение Солнца за 10 миллиардов лет

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно