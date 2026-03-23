Атомный демонтаж: рейтинг стран по выводу ядерных мощностей
Ядерная энергетика стоит на пороге новой «золотой эры», однако во всем мире уже было выведено из эксплуатации 136 823 мегаватта ядерной энергии на 250 станциях.
Рост электрификации, развитие внутреннего производства и распространение искусственного интеллекта привели к увеличению спроса на энергию. Политики и лидеры ИИ обратились к ядерной энергетике как к источнику практически неограниченной низкоуглеродной энергии. Однако отношение к этому источнику энергии остается смешанным из-за проблем с радиоактивными отходами, крупных аварий и связи с ядерным оружием.
Инфографика выше, основанная на данных Global Energy Monitor, показывает мощности закрытых ядерных объектов по странам с 1957 по 2025 год и количество закрытых станций.
Япония, где произошла разрушительная авария на Фукусиме, вывела из эксплуатации больше всего мощностей — 35 284 мегаватта на 44 объектах. После аварии 2011 года страна временно остановила большую часть своих АЭС, и лишь некоторые из них были вновь подключены к сети.
В Германии на пике своей работы ядерная энергетика обеспечивала 29,5% электроэнергии страны, однако сейчас все реакторы закрыты — всего 36 единиц и 27 862 мегаватта. Решение о выводе было принято после Фукусимы, а последний реактор остановили только в прошлом году.
Соединенные Штаты Америки занимают третье место по количеству выведенных мегаватт — 23 311, однако фактически закрыто наибольшее количество объектов.
Украина закрыла всего четыре станции общей мощностью 3 800 мегаватт. В стране находится и Чернобыльская АЭС, где произошла авария в 1986 году, с нормальной мощностью 1 000 мегаватт.
Примечательно, что Китай не закрывал ни одного ядерного проекта. Страна ставит амбициозную цель — к 2035 году иметь 150 000 мегаватт ядерной энергии, чтобы диверсифицировать источники энергии.
Несмотря на десятилетия закрытия реакторов, ядерная энергетика вновь привлекает внимание на фоне роста мирового спроса на электроэнергию. Развитие ИИ, электрификации и производства заставляет страны пересмотреть ядерную энергию как надёжный низкоуглеродный источник.
В некоторых случаях даже ранее закрытые объекты возвращают в эксплуатацию. Так, АЭС Три-Майл-Айленд в США, известная частичным расплавлением реактора в 1979 году, теперь планируется использовать для питания дата-центров Microsoft.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
