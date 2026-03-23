Вячеслав Говорун
23 марта, 07:45

Вячеслав Говорун
23 марта, 07:45
Рейтинг: +828
Посты: 1909

Атомный демонтаж: рейтинг стран по выводу ядерных мощностей

Ядерная энергетика стоит на пороге новой «золотой эры», однако во всем мире уже было выведено из эксплуатации 136 823 мегаватта ядерной энергии на 250 станциях.

Кто больше всех отказался от атома? Рейтинг стран по выводу ядерных мощностей / © Visual Capitalist
Рост электрификации, развитие внутреннего производства и распространение искусственного интеллекта привели к увеличению спроса на энергию. Политики и лидеры ИИ обратились к ядерной энергетике как к источнику практически неограниченной низкоуглеродной энергии. Однако отношение к этому источнику энергии остается смешанным из-за проблем с радиоактивными отходами, крупных аварий и связи с ядерным оружием.

Инфографика выше, основанная на данных Global Energy Monitor, показывает мощности закрытых ядерных объектов по странам с 1957 по 2025 год и количество закрытых станций.

Япония, где произошла разрушительная авария на Фукусиме, вывела из эксплуатации больше всего мощностей — 35 284 мегаватта на 44 объектах. После аварии 2011 года страна временно остановила большую часть своих АЭС, и лишь некоторые из них были вновь подключены к сети.

В Германии на пике своей работы ядерная энергетика обеспечивала 29,5% электроэнергии страны, однако сейчас все реакторы закрыты — всего 36 единиц и 27 862 мегаватта. Решение о выводе было принято после Фукусимы, а последний реактор остановили только в прошлом году.

Соединенные Штаты Америки занимают третье место по количеству выведенных мегаватт — 23 311, однако фактически закрыто наибольшее количество объектов.

Украина закрыла всего четыре станции общей мощностью 3 800 мегаватт. В стране находится и Чернобыльская АЭС, где произошла авария в 1986 году, с нормальной мощностью 1 000 мегаватт.

Примечательно, что Китай не закрывал ни одного ядерного проекта. Страна ставит амбициозную цель — к 2035 году иметь 150 000 мегаватт ядерной энергии, чтобы диверсифицировать источники энергии.

Несмотря на десятилетия закрытия реакторов, ядерная энергетика вновь привлекает внимание на фоне роста мирового спроса на электроэнергию. Развитие ИИ, электрификации и производства заставляет страны пересмотреть ядерную энергию как надёжный низкоуглеродный источник.

В некоторых случаях даже ранее закрытые объекты возвращают в эксплуатацию. Так, АЭС Три-Майл-Айленд в США, известная частичным расплавлением реактора в 1979 году, теперь планируется использовать для питания дата-центров Microsoft.

20 марта, 13:03
СГМУ им. В.И. Разумовского

Стоматолог объяснила, чем опасен запущенный кариес

Кариес — распространенная стоматологическая проблема, которую многие люди склонны игнорировать, считая ее незначительной. Заведующая отделением терапевтической стоматологии №1 Консультативной стоматологической поликлиники СГМУ имени В.И. Разумовского Виктория Моргунова предупреждает: затягивание лечения может привести к серьезным последствиям для здоровья, личного комфорта и качества жизни. Запущенные стоматологические проблемы не ограничиваются локальными осложнениями — они способны спровоцировать системные заболевания и нарушить работу всего организма.

20 марта, 10:27
СПбГУ

Нейробиологи связали проблемы энергообмена в клетках мозга крыс с развитием у них СДВГ

Ученые Санкт-Петербургского университета проанализировали кору головного мозга модельных животных — крыс с синдромом дефицита внимания и гиперактивности — и обнаружили согласованную активность генов, участвующих в синтезе универсального источника энергии АТФ. По мнению исследователей, выявленные молекулярные механизмы могут стать шагом к пониманию патологии СДВГ не только у грызунов, но и у людей.

22 марта, 16:55
Evgenia Vavilova

Бактерии из кимчи смогли защитить кишечник от нанопластика

Нанопластика становится все больше в диете среднего человека, но ученые ищут способы не дать ему переместиться из еды в организм навсегда. Оказалось, что источником защиты может стать квашеная капуста.

17 марта, 08:30
Максим Абдулаев

Палеонтологи описали первый достоверный случай укуса в шею крупного плезиозавра

Американские палеонтологи обнаружили зуб гигантской костистой рыбы ксифактина, застрявший в шейном позвонке четырехметрового плезиозавра. Находка стала первым прямым физическим доказательством атаки в горло крупной морской рептилии. Ученые установили, что нападение произошло не ради пропитания, а во время конкурентного конфликта двух высших хищников.

17 марта, 15:15
Татьяна Зайцева

Археологи нашли 2000-летнюю свинцовую пулю для пращи с саркастическим посланием врагу

Археологическая находка, сделанная недалеко от озера Кинерет на территории современного Израиля, показала, что психологическая война на поле боя гораздо древнее, чем можно было бы подумать.

19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

