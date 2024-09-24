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Microsoft расконсервирует аварийную АЭС, чтобы обеспечить энергией работу ИИ

Американская корпорация Microsoft заключила соглашение с энергетической компанией Constellation о получении электроэнергии с бывшей атомной электростанции «Три-Майл-Айленд». В марте 1979 года там случилась крупнейшая в истории коммерческой атомной энергетики США радиационная авария.

Атомная электростанция «Три-Майл-Айленд» / © Constellation Energy

Почти полвека назад система охлаждения второго энергоблока АЭС «Три-Майл-Айленд» вышла из строя по причине необнаруженной своевременно утечки теплоносителя первого контура реакторной установки. Из-за этого активная зона реактора частично расплавилась, произошла утечка радиации.

Авария всколыхнула американское общество, и за следующие 30 лет в США не выдали ни одного разрешения на строительство новых АЭС. Однако «Три-Майл-Айленд» не была полностью закрыта. Реактор блока № 1 продолжал работать до 2019 года, когда его вывели из эксплуатации по экономическим причинам.

Сейчас речь идет о том, чтобы перезапустить реактор блока № 1, так как компания Microsoft остро нуждается в энергии для питания центров обработки данных, обслуживающих большую языковую модель GPT-4.

Специалистам Constellation необходимо провести работы по восстановлению турбины, генератора, главного силового трансформатора, а также систем охлаждения и управления АЭС.