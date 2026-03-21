Иран впервые применил новейшие системы «Насралла»

Иран впервые применил систему «Насралла» в боевых условиях. Страна использовала ракетный комплекс во время атаки на Израиль.

Запуск баллистической ракеты Ghadr-110, март 2016 года / © Mahmood Hosseini, Tasnim News Agency

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что 19 марта атаковал израильские нефтеперерабатывающие заводы в Ашдоде и Хайфе, использовав высокоточные ракеты.

По сообщению КСИР, во время атаки Иран использовал ракетный комплекс «Насралла». «65-ю волну ударов впервые провели с использованием системы «Насралла» — модернизированной баллистической ракеты Qadr», — цитирует КСИР Tehran Times.

Qadr (или Ghadr-110) — это баллистическая ракета средней и большой дальности с радиусом действия от 1500 до 2000 километров. Ракета может нести фугасную боевую часть массой около 650 килограммов.

В Израиле подтвердили удар по Хайфе, однако отметили, что он не нанес значительного ущерба. Министр энергетики Эли Коэн заявил, что подача электроэнергии была временно нарушена. По его словам, электроснабжение уже восстановили для большинства пострадавших.