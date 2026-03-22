Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
22 марта, 08:59
Рейтинг: +575
Посты: 867

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Бразилия обладает крупнейшими в мире запасами пресных водных ресурсов, за ней следует Россия — это подчеркивает резкий дисбаланс в глобальном распределении воды в то время, когда ее дефицит становится все более серьезной проблемой для политиков и правительств.

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды  / © World Visualized 
Согласно данным Всемирного банка, Бразилия располагает примерно 5 661 миллиардом кубометров пресной воды, что делает ее самой «водообеспеченной» страной. Россия занимает второе место с показателем около 4 312 миллиардов кубометров, а Канада, США и Китай также входят в число лидеров по объему пресных водных ресурсов.

Концентрация значительных запасов воды в ограниченном числе стран указывает на нарастающую глобальную проблему: в одних регионах вода имеется в избытке, тогда как в других — зачастую там, где спрос наиболее высок — ее остро не хватает.

После Бразилии и России следуют Канада (около 2 850 миллиардов кубометров), США (примерно 2 818 миллиардов кубометров) и Китай (около 2 813 миллиардов кубометров).

Далее в списке располагаются Колумбия (2145 миллиардов кубометров), Индонезия (2019 миллиардов кубометров) и Перу (1641 миллиард кубометров), что отражает важную роль тропического климата и крупных речных систем в обеспечении водных ресурсов.

Индия, несмотря на значительные суммарные запасы пресной воды — около 1446 миллиардов кубометров, — испытывает острый водный стресс из-за огромной численности населения и растущего спроса. Мьянма с показателем 1003 миллиарда кубометров также входит в число стран с крупнейшими абсолютными запасами.

Однако даже государства с большими ресурсами могут сталкиваться с локальным дефицитом из-за неравномерного распределения воды или недостатка инфраструктуры для ее хранения и очистки. Так, в Бразилии основная часть пресной воды сосредоточена в бассейне Амазонки, вдали от крупнейших городов, таких как Сан-Паулу.

Аналогично, несмотря на огромные запасы России, значительная их часть находится в малонаселенной Сибири, что ограничивает доступность воды для промышленности и городов.

Всемирный банк предупреждает, что при сохранении текущих тенденций к 2030 году мировой спрос на воду может превысить предложение на 40%. Основными факторами являются рост населения, урбанизация и расширение сельского хозяйства.

Изменение климата дополнительно усугубляет ситуацию, влияя на режимы осадков и увеличивая частоту засух в регионах, уже испытывающих нехватку воды — таких как Южная Азия, Ближний Восток и части Африки.

Китай и Индия, входящие в число крупнейших стран по абсолютным запасам пресной воды, одновременно относятся и к наиболее испытывающим водный стресс в расчете на душу населения — это отражает давление со стороны многочисленного населения и быстрой индустриализации.

Все больше правительств рассматривают управление водными ресурсами как стратегическую задачу. Растут инвестиции в инфраструктуру — плотины, водохранилища и опреснительные установки, — а также усилия по повышению эффективности использования воды в сельском хозяйстве, на которое приходится около 70% мирового потребления пресной воды, согласно данным Всемирного банка.

