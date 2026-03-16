Психопаты испытали страх, как обычные люди, но насладились этим
Исследователи пришли к выводу, что люди с выраженными психопатическими чертами, вероятно, воспринимают страх иначе, чем остальные. В пугающих ситуациях они скорее интерпретируют физиологическое возбуждение как положительное состояние, нежели неприятное.
В прошлом психологи предполагали, что психопатия связана с глубоким нарушением обработки страха. Дальнейшие исследования давали противоречивые результаты. Авторы некоторых работ поддерживали идею, что у людей с психопатическими чертами снижена реакция на угрозу. Другие исследования, напротив, выявляли нормальные или даже повышенные сердечные реакции в случае угрозы.
Тогда ученые из Университета Хагена (Германия) решили заново исследовать особенности эмоциональных реакций при психопатии. Они набрали 119 взрослых (69% женщин, средний возраст 35 лет) с разным уровнем психопатических черт. К основным психопатическим чертам исследователи отнесли эмоциональную холодность, отсутствие эмпатии и склонность к манипулированию. Результаты исследования опубликованы в журнале Biological Psychology.
Участникам показали серию видеоклипов от первого лица, которые обычно вызывают страх, возбуждение или нейтральную эмоциональную реакцию. Одновременно исследователи отслеживали их сердечный ритм с помощью электрокардиографии (ЭКГ). После каждого ролика участники оценивали свои эмоциональные реакции и описывали, как они обычно ощущают страх.
Люди с более выраженными психопатическими чертами оценивали пугающие видео как менее негативные и более позитивные по сравнению с участниками с более низкими показателями психопатии. Когда они описывали, как воспринимают страх, то чаще использовали слова с положительной окраской.
Кроме того, во время просмотра пугающих видеороликов у участников с выраженными психопатическими чертами частота сердечных сокращений не снижалась, а, напротив, возрастала.
Ученые обратили внимание, что в зависимости от личностных особенностей одна и та же физиологическая реакция воспринималась участниками по-разному. У людей с выраженными психопатическими чертами более высокая частота сердечных сокращений оказалась связана с более позитивной оценкой пугающих видео. У участников с низким уровнем психопатических черт, напротив, учащенное сердцебиение коррелировало с более негативным, тревожным восприятием.
Результаты исследования подтвердили идею, что психопатия может быть связана с нетипичной интерпретацией эмоциональных реакций, а не их дефицитом. Вероятно, у людей с психопатическими чертами такая реакция на физиологическое возбуждение может способствовать стремлению к острым ощущениям и меньшему избеганию опасности. Ученые пришли к выводу, что такие люди способны испытывать страх, но при этом воспринимают его в более положительном ключе.
У исследования есть некоторые ограничения. В нем приняли участие больше женщин, нежели мужчин. При этом дополнительный анализ показал, что мужчины набирали значительно больше баллов по шкале основных психопатических черт. Вероятно, преобладание женщин снизило долю людей с выраженными психопатическими чертами в выборке. Это ограничивает возможность переносить результаты на судебно-психиатрические и тюремные выборки.
Кроме того, частота сердечных сокращений отражала уровень физиологического возбуждения. Однако этот показатель не позволял определить конкретную эмоциональную окраску переживания. Чтобы понять чувства участников, исследователи опирались на их самоотчеты.
