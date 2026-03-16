  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
16 марта, 18:42
Рейтинг: +157
Посты: 570

Психопаты испытали страх, как обычные люди, но насладились этим

Исследователи пришли к выводу, что люди с выраженными психопатическими чертами, вероятно, воспринимают страх иначе, чем остальные. В пугающих ситуациях они скорее интерпретируют физиологическое возбуждение как положительное состояние, нежели неприятное.

Сообщество
# Психология
# психопатия
# Страх
Кадр из фильма «Ганнибал: Восхождение» / © Dino De Laurentiis Cinematografica
Кадр из фильма «Ганнибал: Восхождение» / © Dino De Laurentiis Cinematografica

В прошлом психологи предполагали, что психопатия связана с глубоким нарушением обработки страха. Дальнейшие исследования давали противоречивые результаты. Авторы некоторых работ поддерживали идею, что у людей с психопатическими чертами снижена реакция на угрозу. Другие исследования, напротив, выявляли нормальные или даже повышенные сердечные реакции в случае угрозы. 

Тогда ученые из Университета Хагена (Германия) решили заново исследовать особенности эмоциональных реакций при психопатии. Они набрали 119 взрослых (69% женщин, средний возраст 35 лет) с разным уровнем психопатических черт. К основным психопатическим чертам исследователи отнесли эмоциональную холодность, отсутствие эмпатии и склонность к манипулированию. Результаты исследования опубликованы в журнале Biological Psychology

Участникам показали серию видеоклипов от первого лица, которые обычно вызывают страх, возбуждение или нейтральную эмоциональную реакцию. Одновременно исследователи отслеживали их сердечный ритм с помощью электрокардиографии (ЭКГ). После каждого ролика участники оценивали свои эмоциональные реакции и описывали, как они обычно ощущают страх.

Люди с более выраженными психопатическими чертами оценивали пугающие видео как менее негативные и более позитивные по сравнению с участниками с более низкими показателями психопатии. Когда они описывали, как воспринимают страх, то чаще использовали слова с положительной окраской.

Кроме того, во время просмотра пугающих видеороликов у участников с выраженными психопатическими чертами частота сердечных сокращений не снижалась, а, напротив, возрастала. 

Ученые обратили внимание, что в зависимости от личностных особенностей одна и та же физиологическая реакция воспринималась участниками по-разному. У людей с выраженными психопатическими чертами более высокая частота сердечных сокращений оказалась связана с более позитивной оценкой пугающих видео. У участников с низким уровнем психопатических черт, напротив, учащенное сердцебиение коррелировало с более негативным, тревожным восприятием.

Результаты исследования подтвердили идею, что психопатия может быть связана с нетипичной интерпретацией эмоциональных реакций, а не их дефицитом. Вероятно, у людей с психопатическими чертами такая реакция на физиологическое возбуждение может способствовать стремлению к острым ощущениям и меньшему избеганию опасности. Ученые пришли к выводу, что такие люди способны испытывать страх, но при этом воспринимают его в более положительном ключе.

У исследования есть некоторые ограничения. В нем приняли участие больше женщин, нежели мужчин. При этом дополнительный анализ показал, что мужчины набирали значительно больше баллов по шкале основных психопатических черт. Вероятно, преобладание женщин снизило долю людей с выраженными психопатическими чертами в выборке. Это ограничивает возможность переносить результаты на судебно-психиатрические и тюремные выборки.

Кроме того, частота сердечных сокращений отражала уровень физиологического возбуждения. Однако этот показатель не позволял определить конкретную эмоциональную окраску переживания. Чтобы понять чувства участников, исследователи опирались на их самоотчеты.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
[miniorange_social_login]

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно