Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг: самые распространенные языки сайтов в интернете

Английский язык фактически стал основным языком интернета: его присутствие в Сети значительно превосходит любое другое. Однако наиболее распространенные языки веб-адресов вовсе не всегда отражают реальное количество людей, для которых они являются родными.

© Visual Capitalist

Эта инфографика показывает, какие языки чаще всего используются в URL-адресах, и сопоставляет их долю с количеством носителей этих языков в мире. Данные основаны на статистике 2025 года.

На втором месте находится немецкий язык — около 7% всех URL-адресов. При этом среди языков, представленных в исследовании, у него наименьшая доля носителей: родным его считают лишь около 0,9% населения мира. Помимо Германия, немецкий широко используется в Австрия, Швейцария, а также в некоторых регионах Италия и соседних европейских стран.

Около 6% всех URL написаны на русском языке, тогда как родным его считают примерно 1,8% населения мира — главным образом в странах бывшего Советского Союза.

Интересно, что китайский язык — один из самых распространенных языков планеты: для 16,3% населения мира он является родным (прежде всего это мандаринский китайский). Тем не менее лишь около 5% URL-адресов используют китайский язык.

Испанский язык также представлен в интернете слабее, чем можно было бы ожидать по числу носителей: он используется примерно в 4% URL, тогда как родным его считают около 5,9% жителей планеты.

Примерно 21% URL-адресов относятся к категории «другие», что означает: множество языков встречаются лишь на небольшом числе сайтов. Если не учитывать перечисленные выше языки, а также японский и французский языки, то остальные родные языки составляют в совокупности 68,1% населения мира.