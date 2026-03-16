Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Рейтинг: самые распространенные языки сайтов в интернете
Английский язык фактически стал основным языком интернета: его присутствие в Сети значительно превосходит любое другое. Однако наиболее распространенные языки веб-адресов вовсе не всегда отражают реальное количество людей, для которых они являются родными.
Эта инфографика показывает, какие языки чаще всего используются в URL-адресах, и сопоставляет их долю с количеством носителей этих языков в мире. Данные основаны на статистике 2025 года.
На втором месте находится немецкий язык — около 7% всех URL-адресов. При этом среди языков, представленных в исследовании, у него наименьшая доля носителей: родным его считают лишь около 0,9% населения мира. Помимо Германия, немецкий широко используется в Австрия, Швейцария, а также в некоторых регионах Италия и соседних европейских стран.
Около 6% всех URL написаны на русском языке, тогда как родным его считают примерно 1,8% населения мира — главным образом в странах бывшего Советского Союза.
Интересно, что китайский язык — один из самых распространенных языков планеты: для 16,3% населения мира он является родным (прежде всего это мандаринский китайский). Тем не менее лишь около 5% URL-адресов используют китайский язык.
Испанский язык также представлен в интернете слабее, чем можно было бы ожидать по числу носителей: он используется примерно в 4% URL, тогда как родным его считают около 5,9% жителей планеты.
Примерно 21% URL-адресов относятся к категории «другие», что означает: множество языков встречаются лишь на небольшом числе сайтов. Если не учитывать перечисленные выше языки, а также японский и французский языки, то остальные родные языки составляют в совокупности 68,1% населения мира.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии