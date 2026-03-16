  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Алена Кирсанова
16 марта, 09:29
Рейтинг: +486
Посты: 1045

Рейтинг: самые распространенные языки сайтов в интернете

Английский язык фактически стал основным языком интернета: его присутствие в Сети значительно превосходит любое другое. Однако наиболее распространенные языки веб-адресов вовсе не всегда отражают реальное количество людей, для которых они являются родными.

Сообщество
# интернет
# инфографика
# Рейтинги
# сайты
# статистика
# технологии
Рейтинг: самые распространенные языки сайтов в интернете / © Visual Capitalist
Эта инфографика показывает, какие языки чаще всего используются в URL-адресах, и сопоставляет их долю с количеством носителей этих языков в мире. Данные основаны на статистике 2025 года.

На втором месте находится немецкий язык — около 7% всех URL-адресов. При этом среди языков, представленных в исследовании, у него наименьшая доля носителей: родным его считают лишь около 0,9% населения мира. Помимо Германия, немецкий широко используется в Австрия, Швейцария, а также в некоторых регионах Италия и соседних европейских стран.

Около 6% всех URL написаны на русском языке, тогда как родным его считают примерно 1,8% населения мира — главным образом в странах бывшего Советского Союза.

Интересно, что китайский язык — один из самых распространенных языков планеты: для 16,3% населения мира он является родным (прежде всего это мандаринский китайский). Тем не менее лишь около 5% URL-адресов используют китайский язык.

Испанский язык также представлен в интернете слабее, чем можно было бы ожидать по числу носителей: он используется примерно в 4% URL, тогда как родным его считают около 5,9% жителей планеты.

Примерно 21% URL-адресов относятся к категории «другие», что означает: множество языков встречаются лишь на небольшом числе сайтов. Если не учитывать перечисленные выше языки, а также японский и французский языки, то остальные родные языки составляют в совокупности 68,1% населения мира.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
16 Мар
Бесплатно
Информатика: запись и хранение информации
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
17 Мар
1000
Коллегия понтификов: организация и полномочия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Мар
850
Антоцеротовые (Anthocerotophyta): загадочный отдел высших растений
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
18 Мар
Бесплатно
Современные системы жизнеобеспечения
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
18 Мар
Бесплатно
Советская школа ракетостроения
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
18 Мар
800
Война за независимость: 1760-1770-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
19 Мар
Бесплатно
Происхождение и терапия депрессий: взгляд из будущего
Нейрокампус
Москва
Лекция
19 Мар
Бесплатно
Роботы летят на Марс
ФизТех
Москва
Лекция
19 Мар
800
Как ломается древо жизни: молекулярная революция в биологии
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
13 марта, 13:03
ФизТех

Российские ученые описали функции белка, который важен для развития нейродегенераций

Антиген стволовых клеток простаты (PSCA) — это белок, который участвует в патогенезе заболеваний предстательной железы. Его вторая роль касается развития болезни Альцгеймера и других неврологических патологий. Новая статья ученых из МФТИ и ИБХ РАН с соавторами описала структуру PSCA, его фармакологические свойства и участие в нейровоспалении, что поможет создать новые лекарства. 

ФизТех
# белок
# биохимия
# болезнь Альцгеймера
# нейробиология
# нейродегенерация
# стволовая клетка
14 марта, 09:30
Любовь С.

Физики выяснили настоящую причину скользкости льда

Хотя лед кажется простым веществом, причина, по которой он настолько скользкий, до сих пор оставалась предметом споров. Недавно физики показали, что при движении по льду трение слегка нагревает его поверхность. Это приводит к образованию тончайшей пленки воды, которая действует как смазка. Некоторые детали этого механизма ученым еще предстоит уточнить.

Физика
# компьютерное моделирование
# лед
# плавление
# скольжение
# таяние льда
# трение
14 марта, 07:59
Адель Романова

Астрономы 4 мая проверят Хаумеа на соответствие статусу карликовой планеты

Необычная фасолевидная форма Хаумеа давно вызывает вопросы о ее внутреннем строении, а главное — о том, можно ли даже при достаточно больших размерах небесного тела считать его карликовой планетой. Астрономы нашли возможность решить этот вопрос с помощью наблюдений Хаумеа в момент необычного события — затмения ею звезды.

Астрономия
# карликовая планета
# космос
# транснептуновые объекты
# Хаумеа
10 марта, 08:45
Татьяна Зайцева

«Черная смерть» поставила под сомнение идею о расцвете природы после исчезновения людей

Пандемия чумы, охватившая Европу в середине XIV века, уничтожила, по меньшей мере, треть населения континента. Помимо прочего, это привело к массовому упадку сельского хозяйства и зарастанию полей. Но, хотя дикая природа вступила в свои права, вместе с численностью населения резко упало и разнообразие растений. Такие парадоксальные результаты показало новое исследование.

Биология
# история
# пандемия
# растения
# сельское хозяйство
# Средневековая Европа
# чума
11 марта, 10:59
НИУ ВШЭ

Многоуровневая автоматизированная система позволила быстрее оценивать риск перегрева электроники

Российские ученые из МИЭМ ВШЭ разработали новый подход к моделированию электротепловых процессов в мощных электронных схемах на печатных платах. Они научились быстро и точно рассчитывать, как нагреваются электронные компоненты во время работы, чтобы заранее предотвращать их перегрев и поломку. При работе электродвигателей или другого оборудования их электронные детали (особенно транзисторы) сильно нагреваются, потому что при прохождении тока неизбежно выделяется тепло. Когда происходят резкие перепады температуры при включении и выключении устройства, параметры транзисторов меняются, и техника может выйти из строя.

НИУ ВШЭ
# инженерия
# моделирование
# перегрев
# технологии
# электроника
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

Оружие и техника
# беспилотники
# военная техника
# ВПК
# ЗРК
# Израиль
# Иран
# сша
Выбор редакции
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
[miniorange_social_login]

Последние комментарии

Артем Кузичкин
25 минут назад
DivineCats, мошенники деньги выпрашивали, типа - работы нет, дайте денег. Я ему пишу, мол: "заинтересован в работе или нет". Естественно никто не

Лучшие фотографии дикой природы: объявлены победители конкурса Nandagang

Tinker Bel
33 минуты назад
Прийдут военные и скажут, что это всё копейки. К сожалению, значительно больше человечество тратит на другое.

Инженерия невозможного: шесть из самых дорогих технологий, когда-либо созданных человечеством

Игорь Табакаев
3 часа назад
Музыка там нужна в основном для ритма. Акценты разные при использовании музыки в разных ситуациях. Интересное решение нашёл красноярский музыкант

Пользу музыки во время тренировок поставили под сомнение

Emin Azizli
4 часа назад
Сергей, к сведению в Азербайджане 43 Кстати Каспаров выходцев из Азербайджанской шах.шк.

Топ-10 стран с наибольшим числом шахматных гроссмейстеров

Любовь С.
7 часов назад
Sergey, большое спасибо за отзыв, рада, что статья вам понравилась! Технологии омоложения быстро развиваются, так что, думаю, обязательно вернусь к

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

Любовь С.
7 часов назад
1, даже при очень низких температурах у поверхности льда есть тонкий квазижидкий слой – там молекулы не так жестко связаны. Слой сам по себе

Физики выяснили настоящую причину скользкости льда

Сергей Зубастик
7 часов назад
Иван, уважаемый взгляните на актуальную статистику добычи, круговые диаграммы статьи вводят в заблуждение. Текст статьи имеет явную

Нефтяная карта мира: на каких регионах держится глобальное снабжение

Sergey Kz
8 часов назад
Любовь, спасибо за статью, очень интересно и содержательно вышло. Сделайте пожалуйста серию с освещением других направлений.

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

1 2
9 часов назад
Но лёд и при азотной температуре скользкий, какое уж тут плавление?

Физики выяснили настоящую причину скользкости льда

Дмитрий Филимонов
9 часов назад
Роль Горы исполняли три разных актера: Конан Стивенс (1 сезон), Иэн Уайт (2 сезон) и Хафтор Бьёрнссон (4–8 сезоны). Наиболее запоминающиеся и жестокие

«Игра престолов»: игра с наукой

Иван Колупаев
11 часов назад
Сергей, сам ты овощ

Нефтяная карта мира: на каких регионах держится глобальное снабжение

Alex Andr
11 часов назад
Судя по статье упущена самая большая популяция кавказского зубра в количестве 1600 особей на территории Кавказского биосферного заповедника

Карта: где сегодня по Европе снова бродят зубры в дикой природе

Paidamart
14 часов назад
С момента нашего развода прошло 13 лет, сильная привязанность сохранялась долгих 8 лет. 8 лет она снилась мне через день и я хотел вернуть все назад.

Привязанность к бывшим партнерам может сохраняться годами

DivineCats Stories
15 часов назад
Артем, а чё там было

Лучшие фотографии дикой природы: объявлены победители конкурса Nandagang

N q
15 часов назад
Владимир, да, мне особенно понравилось: "..слишком далеко, чтобы ученые могли различить характеристики их газа и пыли. Тем не менее .... авторы

«Маленькие красные точки» оказались космическими островками спокойствия, где могли формироваться «кирпичики жизни»

Сергей Зубастик
15 часов назад
Иван, у вас видимо пропагандой тоже мозг зассат, если вы не отличаете принципы ранжирования в статье. Можно было тогда не делить на саудовскую

Нефтяная карта мира: на каких регионах держится глобальное снабжение

Алан Аланов
16 часов назад
Perejra, ракеты тоже в 2023 закончились Наверное макеты летают

Рейтинг военных флотов мира в 2026 году

Свoй Пyть
18 часов назад
Изобретите таблетку. Выпил и забыл.

Привязанность к бывшим партнерам может сохраняться годами

Иван Колупаев
18 часов назад
Сергей, ага совсем-совсем ни слова 😁 Евразия (Россия, Казахстан, Азербайджан) просто не такая уж необъятная как привыкли думать патриотически

Нефтяная карта мира: на каких регионах держится глобальное снабжение

Иван Лещенко
19 часов назад
Валерий, США добывают «легкую» нефть: Большая часть американской нефти (из сланцевых месторождений) — легкая и малосернистая. Заводы настроены

Нефтяная карта мира: на каких регионах держится глобальное снабжение

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно