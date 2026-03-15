Саудовская Аравия показала, как идет строительство научного центра в первом некоммерческом городе мира

Новые фотографии со стройки научно‑исследовательского и инновационного центра ilmi, который должен стать одной из визитных карточек Эр‑Рияда, показали, что конструкция сооружения стабильно растет.

Рендер научно‑исследовательского и инновационного центра ilmi / © Alec Engineering & Contracting

Расположенный в так называемом первом в мире некоммерческом городе Мохаммеда бин Салмана (Misk City) научно‑исследовательский и инновационный центр ilmi станет не только национальной достопримечательностью, но и интерактивным пространством, где люди смогут знакомиться с культурными и научными экспозициями на территории площадью 38 000 квадратных метров.

Проект ilmi задуман как платформа для вдохновения будущих исследователей, инженеров и творческих мыслителей, а также как место, способствующее развитию навыков, необходимых в быстро меняющемся мире технологий.

Строительство научно‑исследовательского и инновационного центра ilmi / © SaudiProject

После завершения строительства научно‑исследовательский и инновационный центр ilmi станет центром обучения, исследований и инноваций, поддерживая более широкие амбиции Саудовской Аравии по стимулированию экономики знаний. Строительство идет по плану, завершение проекта намечено на второй квартал 2027 года.

Misk City — это амбициозный проект первого в мире некоммерческого города, строящегося в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Инициатива принца Мухаммеда бин Салмана нацелена на создание инновационной, экологичной и ориентированной на молодежь городской среды для обучения, творчества и развития талантов в рамках программы «Vision 2030».