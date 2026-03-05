Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

На пути к Ирану: ВВС Израиля рассекретили кадры вылета истребителей F-16I Sufa, оснащенных различным оружием

Самолеты F-16I Sufa / © Israeli Air Force

Армия обороны Израиля совместно с Вооруженными силами США на этой неделе провела серию ударов по территории Ирана, задействовав значительные военные ресурсы. Со стороны Израиля в рамках так называемой операции «Рычащий лев» в действиях приняли участие около 200 боевых самолетов. Ключевую роль в этой группировке сыграла связка F-16I Sufa и ракет RAMPAGE.

Самолеты F-16I Sufa / © Israeli Air Force

Согласно сообщениям ВВС Израиля и Управления военной разведки «Аман», 200 боевых самолетов — включая F-35I Adir, F-15D Baz и F-16I Sufa — нанесли около 500 ударов по различным целям. В первую очередь поражались системы противовоздушной обороны и пусковые установки баллистических ракет.

Самолеты F-16I Sufa / © Israeli Air Force

Благодаря фотографиям, распространяемым в социальных сетях — как с официальных аккаунтов ЦАХАЛ, так и из других источников, — можно рассмотреть часть примененного вооружения.

© Israeli Air Force

F-16I Sufa выполняли боевые вылеты с ракетами «воздух–воздух» AIM-120 AMRAAM (в версии AIM-120B) на законцовках крыла и авиационными баллистическими ракетами RAMPAGE под фюзеляжем.

Последнее особенно важно: RAMPAGE — разработанная в Израиле сверхзвуковая ракета — предназначена для быстрого и эффективного нанесения ударов по наземным целям. Она активно применялась ВВС Израиля в недавних конфликтах в Газе и Йемене, а также в прошлогодних ударах по Ирану.

Отмечается, что масса ракеты составляет около 580 килограммов. RAMPAGE ценится за высокую точность и значительную дальность действия: круговое вероятное отклонение менее 10 метров, а дальность поражения целей, по различным оценкам, составляет от 150 до 250 километров.