На пути к Ирану: ВВС Израиля рассекретили кадры вылета истребителей F-16I Sufa, оснащенных различным оружием
В ходе последних ударов по Ирану ВВС Израиля задействовали истребители F-16I Sufa, вооруженные ракетами RAMPAGE.
Армия обороны Израиля совместно с Вооруженными силами США на этой неделе провела серию ударов по территории Ирана, задействовав значительные военные ресурсы. Со стороны Израиля в рамках так называемой операции «Рычащий лев» в действиях приняли участие около 200 боевых самолетов. Ключевую роль в этой группировке сыграла связка F-16I Sufa и ракет RAMPAGE.
Согласно сообщениям ВВС Израиля и Управления военной разведки «Аман», 200 боевых самолетов — включая F-35I Adir, F-15D Baz и F-16I Sufa — нанесли около 500 ударов по различным целям. В первую очередь поражались системы противовоздушной обороны и пусковые установки баллистических ракет.
Благодаря фотографиям, распространяемым в социальных сетях — как с официальных аккаунтов ЦАХАЛ, так и из других источников, — можно рассмотреть часть примененного вооружения.
F-16I Sufa выполняли боевые вылеты с ракетами «воздух–воздух» AIM-120 AMRAAM (в версии AIM-120B) на законцовках крыла и авиационными баллистическими ракетами RAMPAGE под фюзеляжем.
Последнее особенно важно: RAMPAGE — разработанная в Израиле сверхзвуковая ракета — предназначена для быстрого и эффективного нанесения ударов по наземным целям. Она активно применялась ВВС Израиля в недавних конфликтах в Газе и Йемене, а также в прошлогодних ударах по Ирану.
Отмечается, что масса ракеты составляет около 580 килограммов. RAMPAGE ценится за высокую точность и значительную дальность действия: круговое вероятное отклонение менее 10 метров, а дальность поражения целей, по различным оценкам, составляет от 150 до 250 километров.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
