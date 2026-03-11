Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Даже кратковременный выход на природу вызывает изменения в мозге
Ученые выяснили, что даже непродолжительное время, проведенное на природе, приводит к изменениям в мозге. Это снижает стресс, восстанавливает внимание и уменьшает «ментальный шум».
Международная группа ученых провела один из наиболее масштабных обзоров того, как мозг реагирует на пребывание на природе. Они проанализировали более 100 исследований из разных научных дисциплин. Работа опубликована в журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews.
Проанализировав множество работ, авторы описали цепочку изменений в работе мозга при взаимодействии с природой, которую назвали каскадной закономерностью.
Исследователи обратили внимание на изменения в сенсорной обработке. Мозгу проще обрабатывать фрактальные патерны, характерные для природы. Это требует меньше усилий, чем отслеживание быстрых и визуально насыщенных элементов городской среды или интернет-пространства.
Также на природе стабилизируются стрессовые системы. Когда сенсорная нагрузка снижается, организм выходит из режима «бей или беги». У человека замедляется сердечный ритм, дыхание становится глубже, а области мозга, участвующие в распознавании угрозы, демонстрируют меньшую активность.
Когда стресс снижается, пропадает необходимость во внимании, нацеленном на решение повседневных задач. Оно сменятся восстанавливающим режимом внимания, направляемым окружающей средой.
Также на природе снижается активность мозговых сетей, связанных с повторяющимся мышлением, сфокусированным на себе. Это способствует более спокойному самовосприятию.
Исследования учитывают различный контакт с природой. Пользу приносит время, проведенное в парках, у водоемов, в лесу, у водопадов. Определенное влияние оказывают даже более ограниченные формы взаимодействия, например комнатные растения дома или просмотр фотографий пейзажей.
По словам исследователей, даже трехминутного контакта с природой достаточно, чтобы проявились заметные изменения. В случае более длительного взаимодействия, эффект становится более выраженным и продолжительным.
Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.
Работа международной команды ученых позволила увидеть, как выглядело лицо знаменитого австралопитека по прозвищу Литтл Фут (Маленькая Стопа) — одного из наших древнейших предков, жившего в Южной Африке более 3,5 миллиона лет назад. Его скелет — самый полный из всех скелетов австралопитеков, когда-либо обнаруженных.
Уже давно в социальных сетях распространяются видеоролики с воющими под музыку собаками. Одни воспринимают такое поведение как случайную реакцию на звук, другие полагают, что за этим скрываются вокальные способности, которые, возможно, собаки унаследовали от своих предков — древних волков. Команда ученых из США решила проверить, действительно ли домашние питомцы различают высоту звука и пытаются подстроить под нее свой голос, или же это просто совпадение, своего рода инстинктивный отклик на мелодию без всякой «музыкальности».
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
14 Августа, 2015
Лабораторные люди
13 Ноября, 2014
Человечество глупеет?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии