Даже кратковременный выход на природу вызывает изменения в мозге

Ученые выяснили, что даже непродолжительное время, проведенное на природе, приводит к изменениям в мозге. Это снижает стресс, восстанавливает внимание и уменьшает «ментальный шум».

Туристы ночуют на льду Байкала / © Itiweb, Wikipedia

Международная группа ученых провела один из наиболее масштабных обзоров того, как мозг реагирует на пребывание на природе. Они проанализировали более 100 исследований из разных научных дисциплин. Работа опубликована в журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

Проанализировав множество работ, авторы описали цепочку изменений в работе мозга при взаимодействии с природой, которую назвали каскадной закономерностью.

Исследователи обратили внимание на изменения в сенсорной обработке. Мозгу проще обрабатывать фрактальные патерны, характерные для природы. Это требует меньше усилий, чем отслеживание быстрых и визуально насыщенных элементов городской среды или интернет-пространства.

Также на природе стабилизируются стрессовые системы. Когда сенсорная нагрузка снижается, организм выходит из режима «бей или беги». У человека замедляется сердечный ритм, дыхание становится глубже, а области мозга, участвующие в распознавании угрозы, демонстрируют меньшую активность.

Когда стресс снижается, пропадает необходимость во внимании, нацеленном на решение повседневных задач. Оно сменятся восстанавливающим режимом внимания, направляемым окружающей средой.

Также на природе снижается активность мозговых сетей, связанных с повторяющимся мышлением, сфокусированным на себе. Это способствует более спокойному самовосприятию.

Исследования учитывают различный контакт с природой. Пользу приносит время, проведенное в парках, у водоемов, в лесу, у водопадов. Определенное влияние оказывают даже более ограниченные формы взаимодействия, например комнатные растения дома или просмотр фотографий пейзажей.

По словам исследователей, даже трехминутного контакта с природой достаточно, чтобы проявились заметные изменения. В случае более длительного взаимодействия, эффект становится более выраженным и продолжительным.