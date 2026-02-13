  • Добавить в закладки
13 февраля, 18:14
СГМУ им. В.И. Разумовского
201

Саратовский врач рассказала, на каком сроке можно выявить патологии плода

❋ 4.4

Заведующая кафедрой лучевой диагностики СГМУ имени В.И. Разумовского Марина Чехонацкая объяснила, насколько точно УЗИ может диагностировать различные патологии плода и почему не все выявленные отклонения обязательно сохраняются.

СГМУ им. В.И. Разумовского
# беременность
# дети
# здоровье
# патология
# плод
# родители
© ИИ-генерация Freepik

По словам специалиста, каждый этап развития плода требует особого подхода к диагностике. Первый скрининг, проводимый на 12-й неделе беременности, направлен на выявление определенных маркеров. Чаще всего, речь идет о так называемых «мягких признаках», когда орган присутствует, но имеет некоторые отклонения. На этом сроке врач внимательно следит за толщиной воротникового пространства, длиной носовой кости и состоянием сердечных клапанов.

«Также осматривается кисть и мизинец, так как гипоплазия фаланги мизинца является еще одним маркером. В области передней брюшной стенки иногда выявляются особенности, которые, будучи физиологическими изменениями, могут впоследствии исчезнуть естественным путем по мере роста плода. Генетические заболевания, такие как синдром Дауна, могут быть видны на УЗИ, однако их диагностика не всегда проста и однозначна», — подчеркнула Марина Чехонацкая.

Заведующая кафедрой лучевой диагностики Марина Чехонацкая / © Карина Далгатова, Пресс-служба СГМУ им. В. И. Разумовского

К 20-м неделям, когда основные органы плода практически сформировались, второй скрининг позволяет обнаружить пороки, которые могли остаться незамеченными ранее. В 30-34 недели врачи отслеживают развитие плода и исключает возникновение поздних форм патологий. По словам специалиста Саратовского медуниверситета, большое значение имеют особенности женского организма, поскольку ткани матери по-разному реагируют на воздействие ультразвука, что также влияет на точность диагностики.

Для поддержания здоровья плода и предупреждения возможных проблем будущей маме необходимо придерживаться графика обследований и довериться профессионалам.

«Дети могут болеть внутриутробно. Впервые обнаружив внутриутробный перитонит в прошлом веке, я не сразу осознала, что это такое. То, что было доступно 20 лет назад и сейчас — это огромная разница. Теперь мы знаем, что у плода может произойти и нетравматический инсульт или возникнуть другие проблемы. У них может случиться что угодно», — отметила врач.

Она также подчеркнула, что само ультразвуковое исследование абсолютно безопасно как для матери, так и для плода. Метод базируется на простых физических принципах, использующих колебания частиц упругой среды, что позволяет получить информативное изображение без нанесения вреда организму.

СГМУ им. В.И. Разумовского
СГМУ им. В.И. Разумовского
# беременность
# дети
# здоровье
# патология
# плод
# родители
