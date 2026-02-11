О мероприятии

Палеопатология — патология ископаемых. Она занимается в том числе болезнями ископаемых животных и даже растений. Палеопатология человека изучает болезни древних людей по скелетным останкам, раскрывая их рацион, физические нагрузки, уровень медицины и причины смерти. Исследование костей помогает реконструировать образ жизни, указывая на профессиональные деформации, инфекции, травмы и адаптацию к окружающей среде. Критические повреждения, такие как зажившие переломы, свидетельствуют о заботе в группе, а травмы без следов заживления — о насильственной смерти или несчастных случаях, что дает представление о социальных взаимодействиях. Об этом и многом другом расскажет Станислав Дробышевский — антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова.

