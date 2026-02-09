Слушатели узнают, как в Средние века изменились представления о культуре, образовании, красоте по сравнению с античностью.

О мероприятии

Искусствовед Анна Пожидаева расскажет, как использовалось наследие римской античности в строительстве и изобразительном искусстве эпохи Раннего христианства, как складывался «словарь» христианских образов и как строились и украшались первые христианские постройки Империи.

Слушатели узнают, что изменилось с приходом варваров и распадом Западной Римской империи как монастыри стали центрами культуры. Попытаются взглянуть на постройки, предметы и изображения, которые рассматривают как «средневековое искусство», глазами современника и определить его систему ценностей.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация