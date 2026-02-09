Слушатели узнают, что такое клиническая ликантропия и какие реальные болезни стоят за мифом.

Волколаки, перевертыши и оборотни — от фольклора до массовой культуры

О мероприятии

О них говорят с древнейших времен — существо, разрывающее границу между человеком и зверем. От ужасающего волколака из славянских легенд до мятущегося героя современных сериалов — образ оборотня прошел удивительную эволюцию.

Почему древний ночной кошмар стал символом внутренней борьбы и принятия своей природы? На новой лекции филолога Германа Пальчикова слушатели узнают про:

Корни в фольклоре: кто такие волкодлаки и берсеркеры? Проклятие, дар или болезнь?

Суды инквизиции: как «охота на оборотней» переплелась с охотой на ведьм.

Научный взгляд: что такое клиническая ликантропия и какие реальные болезни стоят за мифом?

Литература и кино: от готических повестей до голливудских блокбастеров. Как монстр превратился в трагического героя и метафору взросления.

Метафора сегодня: почему образ оборотня стал аллегорией инаковости, буйства гормонов и поиска себя?

