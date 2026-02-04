  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Межзвездная среда: неидеальный вакуум

Слушатели узнают, как формируется и из чего состоит космическая пыль.

Космонавтика и авиация
15 февраля, 17:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Пространство между звездами может показаться пустым, но более внимательный взгляд обнаруживает, что идеальный вакуум можно встретить только в учебниках. Межзвездное пространство заполнено веществом, природа которого до сих пор не совсем понятна — излучением, магнитными полями.

Российский астроном и популяризатор науки, доктор физико-математических наук, профессор РАН Дмитрий Вибе расскажет, как в разреженном холодном газе межзвездных облаков могут образоваться сложные молекулы, почему космические лучи, несмотря на их ничтожную массу, ощутимо влияют на остальные компоненты межзвездной среды. Слушатели узнают, как формируется и из чего состоит космическая пыль, и почему выражение «космический холод» далеко не всегда справедливо.

Расписание
15
Воскресенье
Февраль 2026
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

4 февраля, 05:02
Александр Речкин
2
# астрономия
# звезды
# космос
Комментарии

