Пространство между звездами может показаться пустым, но более внимательный взгляд обнаруживает, что идеальный вакуум можно встретить только в учебниках. Межзвездное пространство заполнено веществом, природа которого до сих пор не совсем понятна — излучением, магнитными полями.
Российский астроном и популяризатор науки, доктор физико-математических наук, профессор РАН Дмитрий Вибе расскажет, как в разреженном холодном газе межзвездных облаков могут образоваться сложные молекулы, почему космические лучи, несмотря на их ничтожную массу, ощутимо влияют на остальные компоненты межзвездной среды. Слушатели узнают, как формируется и из чего состоит космическая пыль, и почему выражение «космический холод» далеко не всегда справедливо.
Проспект Мира, дом 119, строение 34
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
13 января 2026 года Международный астрономический союз официально сообщил о появлении в поле зрения первой кометы этого года — C/2026 A1 (MAPS). Ученый из Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о происхождении небесного тела, возможности его наблюдения с Земли и вероятности столкновения с нашей планетой.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
9 Декабря, 2022
Кто убил тысячи каспийских нерп?
29 Декабря, 2019
Психология выборов: управление толпой
4 Мая, 2023
Темная сторона иммунитета
11 Июля, 2014
10 самых крупных космических катастроф
