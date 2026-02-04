Слушатели узнают, как формируется и из чего состоит космическая пыль.

О мероприятии

Пространство между звездами может показаться пустым, но более внимательный взгляд обнаруживает, что идеальный вакуум можно встретить только в учебниках. Межзвездное пространство заполнено веществом, природа которого до сих пор не совсем понятна — излучением, магнитными полями.

Российский астроном и популяризатор науки, доктор физико-математических наук, профессор РАН Дмитрий Вибе расскажет, как в разреженном холодном газе межзвездных облаков могут образоваться сложные молекулы, почему космические лучи, несмотря на их ничтожную массу, ощутимо влияют на остальные компоненты межзвездной среды. Слушатели узнают, как формируется и из чего состоит космическая пыль, и почему выражение «космический холод» далеко не всегда справедливо.

