Доклад ООН: мир вступает в эпоху банкротства водных ресурсов
В течение десятилетий эксперты прогнозировали, что надвигается глобальный водный кризис. В штаб-квартире Организации Объединенных Наций экологи представили доклад, в котором утверждается, что человечество вступило в состояние «глобального водного банкротства».
Доклад «Глобальное водное банкротство: жизнь за пределами гидрологических возможностей в посткризисную эпоху» подготовили по результатам исследования, проведенного под руководством эколога, профессора Каве Мадани из Института дистанционного зондирования Земли Городского университета Нью-Йорка (CUNY CREST Institute). Авторы пришли к выводу, что почти три четверти населения мира живут в странах, которым угрожает дефицит воды.
Состояние «кризиса» означает временный дефицит. Однако при «водном банкротстве» долгосрочное потребление воды превышает возобновляемые ресурсы. В этой стадии водоемам и подземным источникам наносится необратимый ущерб. По мнению экологов, чрезмерно забирая воду, люди разрушают экосистемы. Человечество перестало жить на «проценты» водного цикла, потребляя «основной капитал».
Мадани подчеркнул, что нехватка воды перестала быть временным кризисом. Он пояснил, что когда в сфере финансов люди тратят больше, чем получают, наступает банкротство. То же самое происходит и с водными ресурсами. Он подчеркнул, что к «нормальному» состоянию вернуться не получится. Сейчас важно признать ситуацию, чтобы перейти к устойчивому использованию воды в будущем.
Как отмечается в докладе, с 1970 года планета потеряла более 30% массы ледников. Они обеспечивали водой миллиарды людей. Излишнее потребление подземных вод привело к проседанию земли на более чем 5% мировой площади суши. За последние 50 лет человечество потеряло около 410 миллионов гектаров естественных водно-болотных угодий.
Экологи утверждают, что водное банкротство — не абстрактный экологический показатель. Оно превратилось в глубокую угрозу глобальной продовольственной безопасности и экономической стабильности. По словам Мадани, если общество не решит проблему, то следующим поколениям придется расплачиваться за долги, которые создали не они.
Миниатюрный генератор терагерцового излучения позволит наблюдать за самыми далекими объектами Вселенной
Группа российских ученых из Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН и МФТИ разработала новый тип генератора терагерцового излучения, который станет «сердцем» сверхчувствительных приемников для космических и наземных телескопов. Устройство способно создавать эталонный сигнал высочайшей чистоты. Это достижение решает одну из главных проблем современной астрофизики — создание компактных и надежных источников излучения для наблюдения за самыми холодными и далекими объектами Вселенной.
Заведующая кафедрой лучевой диагностики СГМУ имени В.И. Разумовского Марина Чехонацкая объяснила, насколько точно УЗИ может диагностировать различные патологии плода и почему не все выявленные отклонения обязательно сохраняются.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.
Геологи Санкт-Петербургского государственного университета в составе международного научного коллектива проанализировали данные пород из Восточной Антарктиды и выяснили, что магнитная аномалия в этом регионе стала следствием сближения континентов и рождения суперконтинента Родиния около одного миллиарда лет назад.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
