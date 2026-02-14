  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
14 февраля, 21:27
Рейтинг: +156
Посты: 516

Доклад ООН: мир вступает в эпоху банкротства водных ресурсов

В течение десятилетий эксперты прогнозировали, что надвигается глобальный водный кризис. В штаб-квартире Организации Объединенных Наций экологи представили доклад, в котором утверждается, что человечество вступило в состояние «глобального водного банкротства». 

Сообщество
# вода
# водные ресурсы
# ООН
# природа
# экология
Река Торопа в Тверской области / © Lite, Wikipedia
Река Торопа в Тверской области / © Lite, Wikipedia

Доклад «Глобальное водное банкротство: жизнь за пределами гидрологических возможностей в посткризисную эпоху» подготовили по результатам исследования, проведенного под руководством эколога, профессора Каве Мадани из Института дистанционного зондирования Земли Городского университета Нью-Йорка (CUNY CREST Institute). Авторы пришли к выводу, что почти три четверти населения мира живут в странах, которым угрожает дефицит воды. 

Состояние «кризиса» означает временный дефицит. Однако при «водном банкротстве» долгосрочное потребление воды превышает возобновляемые ресурсы. В этой стадии водоемам и подземным источникам наносится необратимый ущерб. По мнению экологов, чрезмерно забирая воду, люди разрушают экосистемы. Человечество перестало жить на «проценты» водного цикла, потребляя «основной капитал».

Мадани подчеркнул, что нехватка воды перестала быть временным кризисом. Он пояснил, что когда в сфере финансов люди тратят больше, чем получают, наступает банкротство. То же самое происходит и с водными ресурсами. Он подчеркнул, что к «нормальному» состоянию вернуться не получится. Сейчас важно признать ситуацию, чтобы перейти к устойчивому использованию воды в будущем.

Как отмечается в докладе, с 1970 года планета потеряла более 30% массы ледников. Они обеспечивали водой миллиарды людей. Излишнее потребление подземных вод привело к проседанию земли на более чем 5% мировой площади суши. За последние 50 лет человечество потеряло около 410 миллионов гектаров естественных водно-болотных угодий.

Экологи утверждают, что водное банкротство — не абстрактный экологический показатель. Оно превратилось в глубокую угрозу глобальной продовольственной безопасности и экономической стабильности. По словам Мадани, если общество не решит проблему, то следующим поколениям придется расплачиваться за долги, которые создали не они.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Анатолий Иванов
Анатолий Иванов
4 минуты назад
-
0
+
Поэтому сланценосители и прут на Севера и прочие "водные места", что бы не умереть от жажды!!!...
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Фев
2000
Палеопатология
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
15 Фев
Бесплатно
Волколаки, перевертыши и оборотни — от фольклора до массовой культуры
ВДНХ
Москва
Лекция
15 Фев
Бесплатно
Межзвездная среда: неидеальный вакуум
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
15 Фев
Бесплатно
Свидетели древних морей: Ленинградская область миллионы лет назад
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
15 Фев
Бесплатно
Искусство Западной Европы в период Раннего Средневековья
ВДНХ
Москва
Лекция
15 Фев
1600
Эволюция зрения
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
16 Фев
850
Работа в условиях дефицита необходимых ресурсов. Как делать науку «на коленке»?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
16 Фев
850
Тело ходит само. Возможно ли движение без управления
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Фев
1000
Грызуны и зайцеобразные: секрет эволюционного успеха
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
13 февраля, 17:10
ФизТех

Миниатюрный генератор терагерцового излучения позволит наблюдать за самыми далекими объектами Вселенной

Группа российских ученых из Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН и МФТИ разработала новый тип генератора терагерцового излучения, который станет «сердцем» сверхчувствительных приемников для космических и наземных телескопов. Устройство способно создавать эталонный сигнал высочайшей чистоты. Это достижение решает одну из главных проблем современной астрофизики — создание компактных и надежных источников излучения для наблюдения за самыми холодными и далекими объектами Вселенной.

ФизТех
# астрономические наблюдения
# сверхпроводимость
# сигнал
# терагерцовые генераторы
# технологии
# Черные дыры
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
13 февраля, 18:14
СГМУ им. В.И. Разумовского

Саратовский врач рассказала, на каком сроке можно выявить патологии плода

Заведующая кафедрой лучевой диагностики СГМУ имени В.И. Разумовского Марина Чехонацкая объяснила, насколько точно УЗИ может диагностировать различные патологии плода и почему не все выявленные отклонения обязательно сохраняются.

СГМУ им. В.И. Разумовского
# беременность
# дети
# здоровье
# патология
# плод
# родители
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
10 февраля, 11:01
СГМУ им. В.И. Разумовского

Саратовский врач объяснила, можно ли лечить железодефицит одной диетой

Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.

СГМУ им. В.И. Разумовского
# анемия
# гемоглобин
# железо
# здоровье
# питание
# ферритин
11 февраля, 11:01
СПбГУ

Ученые нашли объяснение магнитной аномалии в Антарктиде

Геологи Санкт-Петербургского государственного университета в составе международного научного коллектива проанализировали данные пород из Восточной Антарктиды и выяснили, что магнитная аномалия в этом регионе стала следствием сближения континентов и рождения суперконтинента Родиния около одного миллиарда лет назад.

СПбГУ
# антарктида
# геология
# магнитная аномалия
# недра Земли
# Родиния
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Происхождение колец Сатурна и Гипериона объяснили столкновением лун 

    14 февраля, 11:50

  2. «Тихие» черные дыры оказались архитекторами галактик

    14 февраля, 10:10

  3. Физики объяснили происхождение магических чисел

    13 февраля, 19:05

  4. Саратовский врач рассказала, на каком сроке можно выявить патологии плода

    13 февраля, 18:14
Выбор редакции

Ядерные технологии: не только электростанции

2 февраля, 12:59

Последние комментарии

Анатолий Иванов
4 минуты назад
Поэтому сланценосители и прут на Севера и прочие "водные места", что бы не умереть от жажды!!!...

Доклад ООН: мир вступает в эпоху банкротства водных ресурсов

Радик Баширов
2 часа назад
Пойду пожалуй по брею подбородок .

Подбородок есть только у Homo sapiens, и это случайность эволюции

Любовь С.
3 часа назад
Валентин, Авторы статьи предложили гипотезу, основанную на численных расчетах. Она позволяет согласовать возраст резонанса пары Титан-Гиперион, а

Происхождение колец Сатурна и Гипериона объяснили столкновением лун 

1 2
3 часа назад
Ну он и правда странный, в то что он образовался из обломков я поверю. Но едва ли эти обломки прилетели с поверхности Титана после удара. Скорее было

Происхождение колец Сатурна и Гипериона объяснили столкновением лун 

Любовь С.
3 часа назад
1, В работе речь идет не о падении 50-150-километрового астероида, а о столкновении крупной протолуны, по массе сопоставимой с Гиперионом. То есть это

Происхождение колец Сатурна и Гипериона объяснили столкновением лун 

Любовь С.
3 часа назад
1, Верно) Речь о происхождении колец Сатурна и формировании Гипериона, в статье это подробно изложено. Возможно, заголовок показался двусмысленным

Происхождение колец Сатурна и Гипериона объяснили столкновением лун 

Любовь С.
3 часа назад
Николай, Вероятно, дело в крайне низких температурах и вакууме: при минус 180 по Цельсию лед в кольцах сублимирует медленно, а в вакууме нет плотной

Происхождение колец Сатурна и Гипериона объяснили столкновением лун 

Валентин К
3 часа назад
В дополнение к сомнительной модели образования Луны импактом добавили сомнительную модель образования импактом Гипериона.

Происхождение колец Сатурна и Гипериона объяснили столкновением лун 

1 2
4 часа назад
Если серьёзно, то где кратер? Единственный кандидат это Menrva, но если даже брать с натяжкой, то диаметр ударника будет слишком мал. В статьях ударник

Происхождение колец Сатурна и Гипериона объяснили столкновением лун 

Николай Цыгикало
4 часа назад
Мне вот непонятно, как водяной лед колец не высох. Лёд сублимирует очень неплохо. А тут сотни миллионов лет, а лёд не испарился. Почему?

Происхождение колец Сатурна и Гипериона объяснили столкновением лун 

Николай Цыгикало
4 часа назад
Elusive, ничего. Мне интересны детали этого испытания. Теперь говорят, что посадили на воду намеренно. Что есть или чего нет у "нас", к этому испытанию не

Китай испытал ключевую ракету для лунной программы: «Чанчжэн-10» выполнила первый полет

Гена Пастухов
4 часа назад
Как отличить статью ПНИПУ от любой другой? Только в ней будет 99,999% воды.

17 февраля произойдет солнечное затмение

1 2
4 часа назад
У Гипериона нет колец)))

Происхождение колец Сатурна и Гипериона объяснили столкновением лун 

Hillel Brodsky
5 часов назад
"Но печать денег коронавирусной эпохи создала «подушку безопасности»..." Так ведь это вроде бы инфляцией зовется? "...за счет которой рост в Штатах

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России?

Сергей Сфыеду
6 часов назад
Сергей, Египет и Индонезия - приглашенные страны БРИКС. Из Западных стран Вы забыли Францию (было поставлено, если память не изменяет, 90 самолетов

Embraer превратит штурмовик A-29 Super в «охотника за дронами»

Mamuka Neparidze
6 часов назад
Я давно опроверг эту гипотезу, хотите правду заходите на мой youtube канал. https://youtube.com/@mamukaneparidze9706?si=l26ghe-ouOeOrqO2

Астрофизики объявили об открытии галактики, способной опровергнуть Стандартную модель космологии

Юрий Багов
6 часов назад
Сергей, что значит "участок энергии"?

«Тихие» черные дыры оказались архитекторами галактик

Юрий Багов
6 часов назад
Окопы, и какие там источники нагрева?

«Тихие» черные дыры оказались архитекторами галактик

Иван Колупаев
7 часов назад
Elusive, забросили потому что Буран имел ровно тот же главный недостаток что и американский шаттл. Он был чрезвычайно дорог, а многоразовые системы

Китай испытал ключевую ракету для лунной программы: «Чанчжэн-10» выполнила первый полет

Любовь С.
7 часов назад
Сергей, Черная дыра в науке – это не "участок неизученной энергии", а строго описываемый объект, вытекающий из решений уравнений ОТО. У него есть

«Тихие» черные дыры оказались архитекторами галактик

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно