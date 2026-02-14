Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Доклад ООН: мир вступает в эпоху банкротства водных ресурсов

В течение десятилетий эксперты прогнозировали, что надвигается глобальный водный кризис. В штаб-квартире Организации Объединенных Наций экологи представили доклад, в котором утверждается, что человечество вступило в состояние «глобального водного банкротства».

Река Торопа в Тверской области / © Lite, Wikipedia

Доклад «Глобальное водное банкротство: жизнь за пределами гидрологических возможностей в посткризисную эпоху» подготовили по результатам исследования, проведенного под руководством эколога, профессора Каве Мадани из Института дистанционного зондирования Земли Городского университета Нью-Йорка (CUNY CREST Institute). Авторы пришли к выводу, что почти три четверти населения мира живут в странах, которым угрожает дефицит воды.

Состояние «кризиса» означает временный дефицит. Однако при «водном банкротстве» долгосрочное потребление воды превышает возобновляемые ресурсы. В этой стадии водоемам и подземным источникам наносится необратимый ущерб. По мнению экологов, чрезмерно забирая воду, люди разрушают экосистемы. Человечество перестало жить на «проценты» водного цикла, потребляя «основной капитал».

Мадани подчеркнул, что нехватка воды перестала быть временным кризисом. Он пояснил, что когда в сфере финансов люди тратят больше, чем получают, наступает банкротство. То же самое происходит и с водными ресурсами. Он подчеркнул, что к «нормальному» состоянию вернуться не получится. Сейчас важно признать ситуацию, чтобы перейти к устойчивому использованию воды в будущем.

Как отмечается в докладе, с 1970 года планета потеряла более 30% массы ледников. Они обеспечивали водой миллиарды людей. Излишнее потребление подземных вод привело к проседанию земли на более чем 5% мировой площади суши. За последние 50 лет человечество потеряло около 410 миллионов гектаров естественных водно-болотных угодий.

Экологи утверждают, что водное банкротство — не абстрактный экологический показатель. Оно превратилось в глубокую угрозу глобальной продовольственной безопасности и экономической стабильности. По словам Мадани, если общество не решит проблему, то следующим поколениям придется расплачиваться за долги, которые создали не они.