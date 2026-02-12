Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Natilus впервые показала увеличенную версию авиалайнера Horizon

Самолет Horizon Evo / © Natilus

До сих пор Natilus в основном работала на уровне концепта, разрабатывая самолеты по схеме «летающее крыло» как альтернативу традиционным лайнерам.

В 2024 году Natilus представила концепт Horizon — пассажирский самолет на 200 мест, ориентированный на рынок узкофюзеляжных лайнеров. Параллельно компания продолжала испытания в аэродинамических трубах и тестирование масштабных моделей. Теперь, получив новое финансирование, Natilus раскрыла проект Horizon Evo — шаг от теоретического концепта к созданию коммерчески жизнеспособного самолета. Новая версия описывается как «эволюционная»: она призвана решить серьезные инженерные задачи, включая вопросы сертификации и эксплуатации, которые прежний концепт не позволял полностью преодолеть.

Увеличенная версия авиалайнера Horizon / © Natilus

Главное отличие Horizon Evo — двухпалубная компоновка. Верхняя палуба предназначена для пассажиров, а нижняя рассчитана на размещение 12 стандартных грузовых контейнеров LD3-45. Концепт предусматривает возможность эксплуатации самолета через обычные телетрапы для узкофюзеляжных лайнеров без специальной модернизации аэропортовой инфраструктуры, а также использование стандартного оборудования и процедур для обработки грузов.

Horizon Evo будет оснащен двумя турбовентиляторными двигателями и построен с использованием углепластиковых композитов. Его внутренний объем на 40% превышает объем традиционного узкофюзеляжного самолета. По заявлению компании, новый лайнер будет расходовать на 30% меньше топлива и обеспечит снижение эксплуатационных затрат на 50%. Крейсерская скорость оценивается в диапазоне от 955 до 980 километров в час, дальность полета — около 6 500 километров. В зависимости от конфигурации самолет сможет перевозить от 150 до 250 пассажиров при компоновке салона 3-3-3-3, а общая грузоподъемность составит до 25 тонн.

Компания рассчитывает ввести самолет в эксплуатацию в начале 2030-х годов.