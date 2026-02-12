Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Natilus впервые показала увеличенную версию авиалайнера Horizon
Американская компания Natilus представила новую, увеличенную версию своего авиалайнера Horizon, который построят по схеме «летающее крыло». Обновленная модель получила двухпалубную конфигурацию и расширенные грузовые возможности.
До сих пор Natilus в основном работала на уровне концепта, разрабатывая самолеты по схеме «летающее крыло» как альтернативу традиционным лайнерам.
В 2024 году Natilus представила концепт Horizon — пассажирский самолет на 200 мест, ориентированный на рынок узкофюзеляжных лайнеров. Параллельно компания продолжала испытания в аэродинамических трубах и тестирование масштабных моделей. Теперь, получив новое финансирование, Natilus раскрыла проект Horizon Evo — шаг от теоретического концепта к созданию коммерчески жизнеспособного самолета. Новая версия описывается как «эволюционная»: она призвана решить серьезные инженерные задачи, включая вопросы сертификации и эксплуатации, которые прежний концепт не позволял полностью преодолеть.
Главное отличие Horizon Evo — двухпалубная компоновка. Верхняя палуба предназначена для пассажиров, а нижняя рассчитана на размещение 12 стандартных грузовых контейнеров LD3-45. Концепт предусматривает возможность эксплуатации самолета через обычные телетрапы для узкофюзеляжных лайнеров без специальной модернизации аэропортовой инфраструктуры, а также использование стандартного оборудования и процедур для обработки грузов.
Horizon Evo будет оснащен двумя турбовентиляторными двигателями и построен с использованием углепластиковых композитов. Его внутренний объем на 40% превышает объем традиционного узкофюзеляжного самолета. По заявлению компании, новый лайнер будет расходовать на 30% меньше топлива и обеспечит снижение эксплуатационных затрат на 50%. Крейсерская скорость оценивается в диапазоне от 955 до 980 километров в час, дальность полета — около 6 500 километров. В зависимости от конфигурации самолет сможет перевозить от 150 до 250 пассажиров при компоновке салона 3-3-3-3, а общая грузоподъемность составит до 25 тонн.
Компания рассчитывает ввести самолет в эксплуатацию в начале 2030-х годов.
17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».
В нервной системе пациентов с этим заболеванием обнаружили значительные скопления иммунных клеток, нацеленных на вирус. Это может свидетельствовать о том, что вирус Эпштейна — Барр способен активно провоцировать иммунную систему.
Канализационный коллектор — скрытый источник загрязнения воздуха в городе. Через его вентиляционные шахты накопленный сероводород и другие агрессивные газы вместе с патогенной микрофлорой выталкиваются на поверхность при сверхплановом заполнении. Эта ядовитая смесь вредит здоровью людей и разъедает бетонные конструкции канализаций. Существующие сегодня защитные механизмы и дорогостоящие вентиляционные системы очистки имеют ограничения: конечные фильтры при достижении пиковой концентрации опасных испарений уходят в аварийный режим. Ученые ПНИПУ и компании «Вентмонтаж» разработали новое решение на основе гидрофильтра. Внедрение системы избавит воздух на 96,8% от механических примесей и на 65% снизит выброс агрессивных газов, а с помощью озонатора обеспечит полное обеззараживание.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
