Николай Головин
Николай Головин
11 февраля, 08:29
RynnBrain установила 16 рекордов в робототехнике, обойдя ИИ-модели Google и NVIDIA

RynnBrain стал самым серьезным на сегодняшний день шагом Alibaba в сторону физического ИИ — направления, ориентированного на робототехнику и интеллект машин в реальном мире.

# Alibaba
# Google
# NVIDIA
# ИИ
# Китай
# рекорды
# Роботы
# технологии
Тренировочная площадка для сбора данных с помощью человекоподобных роботов в Циндао (Китай) / © Getty Images
Тренировочная площадка для сбора данных с помощью человекоподобных роботов в Циндао (Китай) / © Getty Images

Китайский технологический гигант официально вступил в гонку за создание «воплощенного интеллекта», представив новую модель искусственного интеллекта, предназначенную для управления роботами в физической среде.

Alibaba анонсировала RynnBrain — систему ИИ, разработанную для того, чтобы машины могли понимать пространство, объекты и движение. Запуск подчеркивает растущие амбиции компании в сфере робототехники — области, где уже активно инвестируют такие американские игроки, как NVIDIA и Google.

Робот, оснащенный системой RynnBrain, распознает фрукты и аккуратно складывает их в корзину. Задача выглядит элементарной — но интеллект, стоящий за ней, куда сложнее.

Роботу необходимо определить объекты, отслеживать их положение в пространстве и в реальном времени планировать точные движения. Именно на такие сценарии и рассчитан RynnBrain.

Alibaba позиционирует RynnBrain как базовую модель «воплощенного интеллекта», к которому относятся роботы, автономные транспортные средства и другие машины, напрямую взаимодействующие с физическим миром. На фоне усиливающейся технологической конкуренции с США Китай сделал физический ИИ одним из национальных приоритетов.

Ключевая задача RynnBrain — устранить одно из главных слабых мест существующих робототехнических моделей: плохую память о пространстве и времени.

Традиционные системы ИИI нередко «забывают», где находились объекты, или неверно интерпретируют сцену. По заявлению Alibaba, RynnBrain решает обе проблемы благодаря пространственно-временной памяти. Эта функция позволяет роботам вспоминать, где объект находился ранее, и прогнозировать его дальнейшее движение. Дополнительно система поддерживает глобальную ретроспекцию: робот может проанализировать свои прошлые действия перед тем, как выбрать следующий шаг, что снижает вероятность ошибок при выполнении сложных задач.

Еще один уровень — пространственное рассуждение. RynnBrain сочетает текстовую логику с пространственными сигналами, позволяя машинам мыслить ближе к тому, как это происходит в реальном мире.

По данным Alibaba, RynnBrain установил новые рекорды сразу в 16 открытых бенчмарках «воплощенного интеллекта», оценивающих восприятие среды, пространственное мышление и выполнение задач. Компания заявляет, что модель превзошла такие системы, как Gemini Robotics ER 1.5 от Google и Cosmos Reason 2 от NVIDIA.

