RynnBrain установила 16 рекордов в робототехнике, обойдя ИИ-модели Google и NVIDIA
RynnBrain стал самым серьезным на сегодняшний день шагом Alibaba в сторону физического ИИ — направления, ориентированного на робототехнику и интеллект машин в реальном мире.
Китайский технологический гигант официально вступил в гонку за создание «воплощенного интеллекта», представив новую модель искусственного интеллекта, предназначенную для управления роботами в физической среде.
Alibaba анонсировала RynnBrain — систему ИИ, разработанную для того, чтобы машины могли понимать пространство, объекты и движение. Запуск подчеркивает растущие амбиции компании в сфере робототехники — области, где уже активно инвестируют такие американские игроки, как NVIDIA и Google.
Робот, оснащенный системой RynnBrain, распознает фрукты и аккуратно складывает их в корзину. Задача выглядит элементарной — но интеллект, стоящий за ней, куда сложнее.
Роботу необходимо определить объекты, отслеживать их положение в пространстве и в реальном времени планировать точные движения. Именно на такие сценарии и рассчитан RynnBrain.
Alibaba позиционирует RynnBrain как базовую модель «воплощенного интеллекта», к которому относятся роботы, автономные транспортные средства и другие машины, напрямую взаимодействующие с физическим миром. На фоне усиливающейся технологической конкуренции с США Китай сделал физический ИИ одним из национальных приоритетов.
Ключевая задача RynnBrain — устранить одно из главных слабых мест существующих робототехнических моделей: плохую память о пространстве и времени.
Традиционные системы ИИI нередко «забывают», где находились объекты, или неверно интерпретируют сцену. По заявлению Alibaba, RynnBrain решает обе проблемы благодаря пространственно-временной памяти. Эта функция позволяет роботам вспоминать, где объект находился ранее, и прогнозировать его дальнейшее движение. Дополнительно система поддерживает глобальную ретроспекцию: робот может проанализировать свои прошлые действия перед тем, как выбрать следующий шаг, что снижает вероятность ошибок при выполнении сложных задач.
Еще один уровень — пространственное рассуждение. RynnBrain сочетает текстовую логику с пространственными сигналами, позволяя машинам мыслить ближе к тому, как это происходит в реальном мире.
По данным Alibaba, RynnBrain установил новые рекорды сразу в 16 открытых бенчмарках «воплощенного интеллекта», оценивающих восприятие среды, пространственное мышление и выполнение задач. Компания заявляет, что модель превзошла такие системы, как Gemini Robotics ER 1.5 от Google и Cosmos Reason 2 от NVIDIA.
13 Февраля, 2023
Бронебойная керамика: взгляд в парадоксальную область
