Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Первую в мире морскую ветротурбину мощностью 20 мегаватт подключили к электросети
Первую в мире морскую ветряную турбину мощностью 20 мегаватт успешно ввели в эксплуатацию и подключили к энергосети в акватории у побережья юго-восточной китайской провинции Фуцзянь, сообщила корпорация China Three Gorges.
Этот проект стал первым в Китае примером установки, пусконаладки и подключения к сети морской ветротурбины сверхбольшой мощности — 20 мегаватт. Он знаменует собой серьезный прорыв в возможностях страны в области исследований и производства турбин, морского строительства, а также эксплуатации энергетических объектов.
Турбина установлена более чем в 30 километрах от берега, в водах глубиной свыше 40 метров. Высота ее ступицы достигает 174 метров — это сопоставимо с 58-этажным зданием, а диаметр ротора составляет 300 метров. Площадь, ометаемая лопастями, эквивалентна примерно десяти стандартным футбольным полям.
При номинальном режиме работы установка способна вырабатывать более 80 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год, что достаточно для обеспечения годового потребления примерно 44 тысяч домохозяйств. Кроме того, она позволяет ежегодно заменять около 22 тысяч тонн условного угля.
Ветротурбина мощностью 20 мегаватт оснащена аэродинамическими лопастями китайской разработки. Благодаря облегченной конструкции и интеллектуальной цифровой интеграции удельная масса установки в расчете на мегаватт мощности снижена более чем на 20 процентов по сравнению со среднеотраслевыми показателями, что существенно повышает эффективность улавливания ветра и выработки электроэнергии. Проект обеспечивает ключевую технологическую и техническую базу для дальнейшего развития морской ветроэнергетики Китая в более глубоких и удаленных морских районах.
Подобно летучим мышам, ориентирующимся в темноте, человек тоже может полагаться на эхо от звуковых сигналов, например щелчков языком, чтобы оценить расстояние до объектов. Как показало новое исследование, эхолокация — это навык, которому можно научиться.
Канализационный коллектор — скрытый источник загрязнения воздуха в городе. Через его вентиляционные шахты накопленный сероводород и другие агрессивные газы вместе с патогенной микрофлорой выталкиваются на поверхность при сверхплановом заполнении. Эта ядовитая смесь вредит здоровью людей и разъедает бетонные конструкции канализаций. Существующие сегодня защитные механизмы и дорогостоящие вентиляционные системы очистки имеют ограничения: конечные фильтры при достижении пиковой концентрации опасных испарений уходят в аварийный режим. Ученые ПНИПУ и компании «Вентмонтаж» разработали новое решение на основе гидрофильтра. Внедрение системы избавит воздух на 96,8% от механических примесей и на 65% снизит выброс агрессивных газов, а с помощью озонатора обеспечит полное обеззараживание.
Исследование показало, что регулярные медитативные практики значительно улучшают общее самочувствие и уменьшают проявления депрессивных состояний.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.
Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
18 Декабря, 2014
Самые дорогие продукты на свете
23 Июля, 2016
Каким будет мир, когда мы сможем жить сотни лет?
2 Сентября, 2017
Вопросы читателей (ч. 7)
13 Марта, 2017
Город на орбите
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии