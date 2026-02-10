Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Первую в мире морскую ветротурбину мощностью 20 мегаватт подключили к электросети

Первую в мире морскую ветряную турбину мощностью 20 мегаватт успешно ввели в эксплуатацию и подключили к энергосети в акватории у побережья юго-восточной китайской провинции Фуцзянь, сообщила корпорация China Three Gorges.

Морские ветротурбины / © CMG

Этот проект стал первым в Китае примером установки, пусконаладки и подключения к сети морской ветротурбины сверхбольшой мощности — 20 мегаватт. Он знаменует собой серьезный прорыв в возможностях страны в области исследований и производства турбин, морского строительства, а также эксплуатации энергетических объектов.

Турбина установлена более чем в 30 километрах от берега, в водах глубиной свыше 40 метров. Высота ее ступицы достигает 174 метров — это сопоставимо с 58-этажным зданием, а диаметр ротора составляет 300 метров. Площадь, ометаемая лопастями, эквивалентна примерно десяти стандартным футбольным полям.

При номинальном режиме работы установка способна вырабатывать более 80 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год, что достаточно для обеспечения годового потребления примерно 44 тысяч домохозяйств. Кроме того, она позволяет ежегодно заменять около 22 тысяч тонн условного угля.

Ветротурбина мощностью 20 мегаватт оснащена аэродинамическими лопастями китайской разработки. Благодаря облегченной конструкции и интеллектуальной цифровой интеграции удельная масса установки в расчете на мегаватт мощности снижена более чем на 20 процентов по сравнению со среднеотраслевыми показателями, что существенно повышает эффективность улавливания ветра и выработки электроэнергии. Проект обеспечивает ключевую технологическую и техническую базу для дальнейшего развития морской ветроэнергетики Китая в более глубоких и удаленных морских районах.