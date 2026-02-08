Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: количество психологов на 100 000 жителей в странах мира

В последние годы люди чаще стали обращаться к психологам. Однако психологическая помощь не везде одинаково доступна. На карте показано количество психологов на 100 000 жителей в разных странах.

Инфографика: количество психологов на 100 000 жителей в странах мира / © World Wide Map, The World in Maps

Все больше людей по всему миру понимают важность заботы о своем ментальном здоровье. Работа с психологом — один из наиболее эффективных способов поддержания стабильного психического состояния.

Страны Южной Америки лидируют по количеству психологов на душу населения. Чили и Аргентина явно опережают другие страны. За ними следуют Уругвай, Коста-Рика, Нидерланды, Финляндия и Австралия. По данным ВОЗ, во всех этих странах на сто тысяч жителей приходится более 100 психологов.

Хотя в массовой культуре именно Соединенные Штаты Америки популяризировали обращение к психологам, фактический показатель остается сравнительно умеренным — около 30 психологов на 100 тысяч жителей. В Канаде этот показатель заметно выше, чем в США — примерно 49 психологов на 100 тысяч жителей.

Еще сильнее от лидеров отстала Россия, где в среднем на 100 тысяч жителей приходится 4 психолога. Хотя этот показатель кажется очень низким, даже в Европе есть страны с еще меньшим количеством психологов. Например, в Италии этот показатель составляет 3 психолога на 100 тысяч жителей.

Недостаток психологической помощи наблюдается также во многих странах Африки, Ближнего Востока и Азии. В ряде стран этот показатель не достигает даже одной единицы.

Стоит отметить, что данные по Чили не указаны в реестре ВОЗ. Вероятно, создатели инфографики использовали данные государственного ведомства Superintendencia de Salud. Они учитывают всех психологов, имеющих регистрацию. В стране психологи работают в школах, муниципальных службах и социальных программах.