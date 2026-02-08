Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Инфографика: количество психологов на 100 000 жителей в странах мира
В последние годы люди чаще стали обращаться к психологам. Однако психологическая помощь не везде одинаково доступна. На карте показано количество психологов на 100 000 жителей в разных странах.
Все больше людей по всему миру понимают важность заботы о своем ментальном здоровье. Работа с психологом — один из наиболее эффективных способов поддержания стабильного психического состояния.
Страны Южной Америки лидируют по количеству психологов на душу населения. Чили и Аргентина явно опережают другие страны. За ними следуют Уругвай, Коста-Рика, Нидерланды, Финляндия и Австралия. По данным ВОЗ, во всех этих странах на сто тысяч жителей приходится более 100 психологов.
Хотя в массовой культуре именно Соединенные Штаты Америки популяризировали обращение к психологам, фактический показатель остается сравнительно умеренным — около 30 психологов на 100 тысяч жителей. В Канаде этот показатель заметно выше, чем в США — примерно 49 психологов на 100 тысяч жителей.
Еще сильнее от лидеров отстала Россия, где в среднем на 100 тысяч жителей приходится 4 психолога. Хотя этот показатель кажется очень низким, даже в Европе есть страны с еще меньшим количеством психологов. Например, в Италии этот показатель составляет 3 психолога на 100 тысяч жителей.
Недостаток психологической помощи наблюдается также во многих странах Африки, Ближнего Востока и Азии. В ряде стран этот показатель не достигает даже одной единицы.
Стоит отметить, что данные по Чили не указаны в реестре ВОЗ. Вероятно, создатели инфографики использовали данные государственного ведомства Superintendencia de Salud. Они учитывают всех психологов, имеющих регистрацию. В стране психологи работают в школах, муниципальных службах и социальных программах.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Ученые из МФТИ, НИУ ВШЭ и ОИВТ РАН показали, что жидкость может перейти в стеклообразное состояние под действием давления. Эта работа не только раскрывает механизм перехода, заполняя пробелы в фундаментальных вопросах физики, но и предлагает подход, с высокой точностью моделирующий поведение материалов в экстремальных условиях.
Врач аллерголог-иммунолог, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии СГМУ имени В.И. Разумовского Инна Гамова подробно поделилась о симптомах и причинах возникновения холодовой аллергии. По ее словам, истинная форма болезни встречается крайне редко, однако воздействие низких температур способно вызвать повреждения кожи, особенно если она тонкая и сухая.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Специалисты УКБ №1 имени С.Р. Миротворцева СГМУ имени В.И. Разумовского провели успешное эндоскопическое удаление крупного кровоточащего новообразования толстой кишки у ребенка без разреза, через просвет кишки.
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и Института проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН) создали технологию экспресс-анализа качества природного газа. Впервые для этих целей была разработана нейросеть, что позволило определить показатели качества пробы в режиме реального времени за несколько секунд вместо 20-40 минут традиционным способом — с помощью газовой хроматографии.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
5 Февраля, 2018
Будущее без водителей: как работает автопилот
19 Июня, 2016
В прекрасное далеко на поезде
16 Ноября, 2021
От мысленных экспериментов — к квантовому компьютеру
24 Апреля, 2017
Вопросы читателей (ч. 2)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии