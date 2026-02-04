Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Истребитель F-35C ВМС США сбил иранский беспилотник, направлявшийся к авианосцу USS Abraham Lincoln

Иранский беспилотный летательный аппарат Shahed-139 был сбит американским истребителем F-35C при сближении с авианосцем USS Abraham Lincoln в Аравийском море.

Истребитель F-35C выполняет посадку на авианосец USS Abraham Lincoln / © USN

По данным издания The War Zone со ссылкой на представителя властей США, инцидент произошел 3 февраля 2026 года. БПЛА Shahed-139 двигался в сторону авианосца USS Abraham Lincoln (CVN-72), который в тот момент находился в Аравийском море, что и стало причиной перехвата.

Как уточнил источник, для перехвата был поднят истребитель F-35 Lightning II, который впоследствии уничтожил беспилотник. В настоящее время USS Abraham Lincoln несет на борту авиакрыло Carrier Air Wing 9, в состав которого входит эскадрилья Корпуса морской пехоты VMFA-314, эксплуатирующая палубные истребители F-35C.

По словам капитана ВМС США Тима Хокинса, представителя Центрального командования США (CENTCOM), беспилотник «агрессивно» приближался к авианосцу «с неясными намерениями». Несмотря на меры по деэскалации, предпринятые американскими силами в международных водах, Shahed-139 продолжал движение в сторону корабля. Хокинс также отметил, что авианосец находился примерно в 800 километрах от южного побережья Ирана.

Какие именно меры по деэскалации были применены, не уточняется. Предположительно, истребители F-35, поднятые на перехват, могли использоваться и для демонстративных маневров с целью предупредить операторов дрона и заставить его изменить курс — до того, как был отдан приказ на открытие огня.

После того как беспилотник не отклонился от траектории, «истребитель F-35C с борта Abraham Lincoln уничтожил иранский дрон в целях самообороны и защиты авианосца и находящегося на нем личного состава», подтвердил Хокинс.

Подробности инцидента пока остаются ограниченными. Неизвестно, на какое расстояние беспилотник приблизился к кораблю и был ли он вооружен. Также не раскрывается, какое именно оружие применил истребитель, хотя F-35C способен использовать ракеты ближнего боя AIM-9X Sidewinder, ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM, а также подвесной контейнер с 25-мм пушкой GPU-8/A.

Shahed-139 — это иранский беспилотник внешне напоминающий американский MQ-1 Predator. Он оснащен классическим фюзеляжем, толкающим винтом в хвостовой части и прямыми крыльями, оптимизированными для длительных разведывательных и ударных миссий.