Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Истребитель F-35C ВМС США сбил иранский беспилотник, направлявшийся к авианосцу USS Abraham Lincoln
Иранский беспилотный летательный аппарат Shahed-139 был сбит американским истребителем F-35C при сближении с авианосцем USS Abraham Lincoln в Аравийском море.
По данным издания The War Zone со ссылкой на представителя властей США, инцидент произошел 3 февраля 2026 года. БПЛА Shahed-139 двигался в сторону авианосца USS Abraham Lincoln (CVN-72), который в тот момент находился в Аравийском море, что и стало причиной перехвата.
Как уточнил источник, для перехвата был поднят истребитель F-35 Lightning II, который впоследствии уничтожил беспилотник. В настоящее время USS Abraham Lincoln несет на борту авиакрыло Carrier Air Wing 9, в состав которого входит эскадрилья Корпуса морской пехоты VMFA-314, эксплуатирующая палубные истребители F-35C.
По словам капитана ВМС США Тима Хокинса, представителя Центрального командования США (CENTCOM), беспилотник «агрессивно» приближался к авианосцу «с неясными намерениями». Несмотря на меры по деэскалации, предпринятые американскими силами в международных водах, Shahed-139 продолжал движение в сторону корабля. Хокинс также отметил, что авианосец находился примерно в 800 километрах от южного побережья Ирана.
Какие именно меры по деэскалации были применены, не уточняется. Предположительно, истребители F-35, поднятые на перехват, могли использоваться и для демонстративных маневров с целью предупредить операторов дрона и заставить его изменить курс — до того, как был отдан приказ на открытие огня.
После того как беспилотник не отклонился от траектории, «истребитель F-35C с борта Abraham Lincoln уничтожил иранский дрон в целях самообороны и защиты авианосца и находящегося на нем личного состава», подтвердил Хокинс.
Подробности инцидента пока остаются ограниченными. Неизвестно, на какое расстояние беспилотник приблизился к кораблю и был ли он вооружен. Также не раскрывается, какое именно оружие применил истребитель, хотя F-35C способен использовать ракеты ближнего боя AIM-9X Sidewinder, ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM, а также подвесной контейнер с 25-мм пушкой GPU-8/A.
Shahed-139 — это иранский беспилотник внешне напоминающий американский MQ-1 Predator. Он оснащен классическим фюзеляжем, толкающим винтом в хвостовой части и прямыми крыльями, оптимизированными для длительных разведывательных и ударных миссий.
13 января 2026 года Международный астрономический союз официально сообщил о появлении в поле зрения первой кометы этого года — C/2026 A1 (MAPS). Ученый из Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о происхождении небесного тела, возможности его наблюдения с Земли и вероятности столкновения с нашей планетой.
Сапиенсы и неандертальцы, вероятно, вступали в контакты на огромной территории, протянувшейся через целый континент. Эти контакты, по мнению авторов нового исследования, не были редкими эпизодами, как ранее предполагали, а сам процесс длился на протяжении тысяч лет.
В конце 2024 года зонд NASA «Юнона» зарегистрировал извержение сразу нескольких вулканов на спутнике Юпитера Ио — самом геологически активном теле Солнечной системы. Выяснилось, что под поверхностью этой луны скрыта обширная сеть взаимосвязанных магматических резервуаров. Открытие меняет устоявшиеся представления о внутреннем строении спутника газового гиганта.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
8 Сентября, 2016
Как это работает: камеры фиксации нарушений ПДД
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии