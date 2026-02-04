Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай установил новый рекорд скорости в лазерной связи между космосом и Землей
Китай успешно провел эксперимент по практическому применению лазерной связи между космосом и Землей со скоростью, превышающей 100 гигабит в секунду, что стало серьезным прорывом в развитии национальных технологий высокоскоростной передачи данных из космоса.
В ходе испытаний была достигнута скорость 120 гигабит в секунду, а полученные по этому каналу данные позволили успешно обработать высококачественные изображения дистанционного зондирования, сообщил Институт аэрокосмической информации (AIR) Китайской академии наук.
Результаты тестов подтвердили стабильность канала связи и высокое качество передачи данных на нисходящей линии. Это достижение стало очередной вехой для исследовательской группы после предыдущих прорывов — 10 гигабит в секунду в 2023 году и 60 гигабит в секунду в 2025 году.
Эксперимент не только установил новый национальный рекорд по скорости передачи данных в системе «космос–Земля», но и позволил преодолеть ключевые технические трудности, связанные с быстрым наведением канала, поддержанием его долговременной стабильности, а также с обеспечением эффективной и надежной работы сверхвысокоскоростных лазерных линий связи.
Эксперимент провели совместно с использованием самостоятельно разработанной лазерной системы связи «космос–Земля» с апертурой 500 миллиметров, установленной на наземной станции AIR, а также спутника AIRSAT-02.
Примечательно, что аппаратная часть спутника в ходе эксперимента не изменялась. За счет программной перенастройки на орбите исследователи смогли полностью раскрыть потенциал лазерной полезной нагрузки, увеличив ее пропускную способность с 60 до 120 гигабит в секунду.
Во время испытаний спутник и наземная станция выходили на связь всего за несколько секунд, при этом успешность захвата канала превышала 93%. Максимальная продолжительность непрерывного сеанса связи достигла 108 секунд, а суммарный объем переданных данных составил 12,656 терабита.
13 января 2026 года Международный астрономический союз официально сообщил о появлении в поле зрения первой кометы этого года — C/2026 A1 (MAPS). Ученый из Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о происхождении небесного тела, возможности его наблюдения с Земли и вероятности столкновения с нашей планетой.
Сапиенсы и неандертальцы, вероятно, вступали в контакты на огромной территории, протянувшейся через целый континент. Эти контакты, по мнению авторов нового исследования, не были редкими эпизодами, как ранее предполагали, а сам процесс длился на протяжении тысяч лет.
В конце 2024 года зонд NASA «Юнона» зарегистрировал извержение сразу нескольких вулканов на спутнике Юпитера Ио — самом геологически активном теле Солнечной системы. Выяснилось, что под поверхностью этой луны скрыта обширная сеть взаимосвязанных магматических резервуаров. Открытие меняет устоявшиеся представления о внутреннем строении спутника газового гиганта.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
