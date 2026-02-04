Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай установил новый рекорд скорости в лазерной связи между космосом и Землей

Китай успешно провел эксперимент по практическому применению лазерной связи между космосом и Землей со скоростью, превышающей 100 гигабит в секунду, что стало серьезным прорывом в развитии национальных технологий высокоскоростной передачи данных из космоса.

Наземная станция лазерной связи / © CMG

В ходе испытаний была достигнута скорость 120 гигабит в секунду, а полученные по этому каналу данные позволили успешно обработать высококачественные изображения дистанционного зондирования, сообщил Институт аэрокосмической информации (AIR) Китайской академии наук.

Результаты тестов подтвердили стабильность канала связи и высокое качество передачи данных на нисходящей линии. Это достижение стало очередной вехой для исследовательской группы после предыдущих прорывов — 10 гигабит в секунду в 2023 году и 60 гигабит в секунду в 2025 году.

Эксперимент не только установил новый национальный рекорд по скорости передачи данных в системе «космос–Земля», но и позволил преодолеть ключевые технические трудности, связанные с быстрым наведением канала, поддержанием его долговременной стабильности, а также с обеспечением эффективной и надежной работы сверхвысокоскоростных лазерных линий связи.

Эксперимент провели совместно с использованием самостоятельно разработанной лазерной системы связи «космос–Земля» с апертурой 500 миллиметров, установленной на наземной станции AIR, а также спутника AIRSAT-02.

Примечательно, что аппаратная часть спутника в ходе эксперимента не изменялась. За счет программной перенастройки на орбите исследователи смогли полностью раскрыть потенциал лазерной полезной нагрузки, увеличив ее пропускную способность с 60 до 120 гигабит в секунду.

Во время испытаний спутник и наземная станция выходили на связь всего за несколько секунд, при этом успешность захвата канала превышала 93%. Максимальная продолжительность непрерывного сеанса связи достигла 108 секунд, а суммарный объем переданных данных составил 12,656 терабита.