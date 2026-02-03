  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
3 февраля, 21:09
Рейтинг: +153
Посты: 494

К 25-летию «Братства кольца» студия Wētā Workshop поделилась редкими кадрами со съемок

«Властелин колец: Братство Кольца» в 2026 году отмечает свое 25-летие. В честь этого Wētā Workshop поделилась ранее не опубликованными фотографиями со съемок фильма.

Сообщество
# Искусство
# кино
Фотография со съемок фильма «Властелин колец: Братство Кольца» / © Wētā Workshop, соцсеть X
Фотография со съемок фильма «Властелин колец: Братство Кольца» / © Wētā Workshop, соцсеть X

«Братство Кольца» — первая часть культовой трилогии «Властелин колец». Премьера фильма состоялась в 2001 году. 

В честь юбилея в кинотеатрах США прошли повторные показы всей трилогии. Кроме того, новозеландская студия спецэффектов, реквизита и дизайна Wētā Workshop поделилась снимками со съемочной площадки. 

Трилогию «Властелин колец» сняли по эпической фэнтезийной саге британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина. Режиссером всех фильмов выступил Питер Джексон.

Фотография со съемок фильма «Властелин колец: Братство Кольца» / © Wētā Workshop, соцсеть X
Фотография со съемок фильма «Властелин колец: Братство Кольца» / © Wētā Workshop, соцсеть X
Фотография со съемок фильма «Властелин колец: Братство Кольца» / © Wētā Workshop, соцсеть X
Фотография со съемок фильма «Властелин колец: Братство Кольца» / © Wētā Workshop, соцсеть X
Фотография со съемок фильма «Властелин колец: Братство Кольца» / © Wētā Workshop, соцсеть X
Фотография со съемок фильма «Властелин колец: Братство Кольца» / © Wētā Workshop, соцсеть X
Фотография со съемок фильма «Властелин колец: Братство Кольца» / © Wētā Workshop, соцсеть X
Фотография со съемок фильма «Властелин колец: Братство Кольца» / © Wētā Workshop, соцсеть X
Фотография со съемок фильма «Властелин колец: Братство Кольца» / © Wētā Workshop, соцсеть X
Фотография со съемок фильма «Властелин колец: Братство Кольца» / © Wētā Workshop, соцсеть X
Фотография со съемок фильма «Властелин колец: Братство Кольца» / © Wētā Workshop, соцсеть X
Фотография со съемок фильма «Властелин колец: Братство Кольца» / © Wētā Workshop, соцсеть X
Фотография со съемок фильма «Властелин колец: Братство Кольца» / © Wētā Workshop, соцсеть X
Фотография со съемок фильма «Властелин колец: Братство Кольца» / © Wētā Workshop, соцсеть X
Фотография со съемок фильма «Властелин колец: Братство Кольца» / © Wētā Workshop, соцсеть X
Фотография со съемок фильма «Властелин колец: Братство Кольца» / © Wētā Workshop, соцсеть X
Фотография со съемок фильма «Властелин колец: Братство Кольца» / © Wētā Workshop, соцсеть X
Фотография со съемок фильма «Властелин колец: Братство Кольца» / © Wētā Workshop, соцсеть X
