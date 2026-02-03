Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Один из самых массово внедренных в мире ядерных реакторов переходит к серийному строительству

Строительство ядерного реактора Hualong One./ China National Nuclear Corporation

С учетом 41 реактора, уже введенного в эксплуатацию или находящегося на стадии строительства, Hualong One сегодня занимает первое место в мире по масштабу внедрения среди всех отдельных реакторных проектов. Теперь Китай намерен развить этот успех в рамках своей стратегии достижения пика выбросов углерода до 2030 года.

Полностью разработанный и произведенный внутри страны, Hualong One способен ежегодно вырабатывать до 10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии — этого достаточно для обеспечения энергией примерно одного миллиона человек.

Несколько реакторов уже проходят подготовку к полноценной эксплуатации. В восточной провинции Чжэцзян проект Цаннань находится на завершающей стадии пуско-наладочных работ перед подключением к энергосети. В южной провинции Гуандун, а также в восточных провинциях Шаньдун и Цзянсу ведется строительство новых энергоблоков.

Китай также расширяет мощности своей атомной базы Чанцзян на острове Хайнань. Этот объект является крупнейшим в мире комплексом реакторов Hualong One и недавно завершил первую очередь строительства.

Согласно сообщению CGTN, первый в мире энергоблок Hualong One — Фуцин-5 в провинции Фуцзянь — в начале текущего года пройдет первую перегрузку топлива. Это плановая «проверка состояния» после пяти лет коммерческой эксплуатации. На сегодняшний день блок уже выработал более 43 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

По данным Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), каждый реактор Hualong One предотвращает выброс около восьми миллионов тонн CO₂ в атмосферу ежегодно.