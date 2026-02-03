Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Один из самых массово внедренных в мире ядерных реакторов переходит к серийному строительству
Китайский ядерный реактор Hualong One третьего поколения вступил в новую фазу — ускоренного, серийного строительства по всей стране.
С учетом 41 реактора, уже введенного в эксплуатацию или находящегося на стадии строительства, Hualong One сегодня занимает первое место в мире по масштабу внедрения среди всех отдельных реакторных проектов. Теперь Китай намерен развить этот успех в рамках своей стратегии достижения пика выбросов углерода до 2030 года.
Полностью разработанный и произведенный внутри страны, Hualong One способен ежегодно вырабатывать до 10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии — этого достаточно для обеспечения энергией примерно одного миллиона человек.
Несколько реакторов уже проходят подготовку к полноценной эксплуатации. В восточной провинции Чжэцзян проект Цаннань находится на завершающей стадии пуско-наладочных работ перед подключением к энергосети. В южной провинции Гуандун, а также в восточных провинциях Шаньдун и Цзянсу ведется строительство новых энергоблоков.
Китай также расширяет мощности своей атомной базы Чанцзян на острове Хайнань. Этот объект является крупнейшим в мире комплексом реакторов Hualong One и недавно завершил первую очередь строительства.
Согласно сообщению CGTN, первый в мире энергоблок Hualong One — Фуцин-5 в провинции Фуцзянь — в начале текущего года пройдет первую перегрузку топлива. Это плановая «проверка состояния» после пяти лет коммерческой эксплуатации. На сегодняшний день блок уже выработал более 43 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.
По данным Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), каждый реактор Hualong One предотвращает выброс около восьми миллионов тонн CO₂ в атмосферу ежегодно.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
30 Июля, 2016
10 завораживающих научных гифок
6 Декабря, 2021
Изменения климата и языковое разнообразие
14 Января, 2024
Как NASA собирается уничтожить МКС
24 Марта, 2022
Эволюция брюхоногих: вот это поворот!
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии