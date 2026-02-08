Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Лагеря смерти нацистской Германии: инфографика масштаба индустриализированного убийства

Холокост стал одним из наиболее подробно задокументированных преступлений в истории человечества. Во время Второй мировой войны нацистская Германия создала разветвленную систему лагерей смерти, предназначенных не для содержания заключенных, а для планомерного, промышленного уничтожения людей.

Лагеря смерти нацистской Германии: инфографика масштаба индустриализированного убийства / © World Visualized

Исторические исследования показали, что миллионы были убиты в результате политики, превратившей геноцид в рутинную административную практику. Это было не стихийное насилие. Это было истребление, организованное государством.

Центральное место в системе массовых убийств занимал лагерь Аушвиц-Биркенау. По оценкам историков, там были уничтожены от 1,1 до 1,3 миллиона человек. Большинство жертв составляли евреи, а также польские политические заключенные, советские военнопленные и другие группы, объявленные режимом «нежелательными».

Аушвиц сочетал принудительный труд с массовым убийством: применялись газовые камеры, голод, медицинские эксперименты и расстрелы.

Ряд других лагерей создавался исключительно с целью убийства. Они входили в рамки операции «Рейнхард» — нацистского плана по уничтожению еврейского населения на оккупированной территории Польши:

Треблинка — около 925 000 жертв;

Белжец — примерно 435 000 жертв;

Собибор — порядка 200 000 жертв;

Майданек — по оценкам, около 150 000 жертв;

Хелмно — около 172 000 жертв, многие из которых были убиты в газовых фургонах.

Большинство депортированных в эти лагеря людей погибали в течение нескольких часов после прибытия.

Лагеря смерти создавались для достижения четко сформулированной идеологической цели — уничтожения еврейской жизни в Европе. Руководство нацистской Германии рассматривало геноцид как логистическую задачу, подлежащую решению с помощью инфраструктуры, транспортных сетей и бюрократического аппарата.

Оккупированная Польша стала основным местом размещения лагерей, поскольку до войны здесь проживала крупнейшая в Европе еврейская община, территория находилась под полным немецким контролем и обладала развитой железнодорожной сетью, обеспечивавшей массовые депортации. Эти решения были сознательными и стратегическими.

Лагеря смерти унеслижизни шести миллионов евреев и миллионов других жертв по всей Европе. Лагеря смерти стали наиболее крайним инструментом этого преступления — они были построены и функционировали в рамках режима, который сделал массовое убийство нормой.

Эта история требует не только памяти. Она требует понимания, бдительности и отказа позволить отрицанию подменить истину.