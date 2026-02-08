Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Лагеря смерти нацистской Германии: инфографика масштаба индустриализированного убийства
Холокост стал одним из наиболее подробно задокументированных преступлений в истории человечества. Во время Второй мировой войны нацистская Германия создала разветвленную систему лагерей смерти, предназначенных не для содержания заключенных, а для планомерного, промышленного уничтожения людей.
Исторические исследования показали, что миллионы были убиты в результате политики, превратившей геноцид в рутинную административную практику. Это было не стихийное насилие. Это было истребление, организованное государством.
Центральное место в системе массовых убийств занимал лагерь Аушвиц-Биркенау. По оценкам историков, там были уничтожены от 1,1 до 1,3 миллиона человек. Большинство жертв составляли евреи, а также польские политические заключенные, советские военнопленные и другие группы, объявленные режимом «нежелательными».
Аушвиц сочетал принудительный труд с массовым убийством: применялись газовые камеры, голод, медицинские эксперименты и расстрелы.
Ряд других лагерей создавался исключительно с целью убийства. Они входили в рамки операции «Рейнхард» — нацистского плана по уничтожению еврейского населения на оккупированной территории Польши:
- Треблинка — около 925 000 жертв;
- Белжец — примерно 435 000 жертв;
- Собибор — порядка 200 000 жертв;
- Майданек — по оценкам, около 150 000 жертв;
- Хелмно — около 172 000 жертв, многие из которых были убиты в газовых фургонах.
Большинство депортированных в эти лагеря людей погибали в течение нескольких часов после прибытия.
Лагеря смерти создавались для достижения четко сформулированной идеологической цели — уничтожения еврейской жизни в Европе. Руководство нацистской Германии рассматривало геноцид как логистическую задачу, подлежащую решению с помощью инфраструктуры, транспортных сетей и бюрократического аппарата.
Оккупированная Польша стала основным местом размещения лагерей, поскольку до войны здесь проживала крупнейшая в Европе еврейская община, территория находилась под полным немецким контролем и обладала развитой железнодорожной сетью, обеспечивавшей массовые депортации. Эти решения были сознательными и стратегическими.
Лагеря смерти унеслижизни шести миллионов евреев и миллионов других жертв по всей Европе. Лагеря смерти стали наиболее крайним инструментом этого преступления — они были построены и функционировали в рамках режима, который сделал массовое убийство нормой.
Эта история требует не только памяти. Она требует понимания, бдительности и отказа позволить отрицанию подменить истину.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Легенды об использовании слонов армией Ганнибала давно известны, но ранее не находили материальных подтверждений. Теперь на юге Испании археологи обнаружили первое прямое свидетельство участия этих животных во Второй Пунической войне.
Овладев огнем, люди и их предки-гоминины, в отличие от других видов, в течение жизни сталкивались с повышенным риском ожогов. Авторы нового исследования считают, что огонь сыграл важную роль в эволюции человека, став фактором естественного отбора и отчасти сформировав нашу биологию.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
