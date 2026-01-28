Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китайский человекоподобный робот впервые в мире установил связь с орбитальным спутником
Робот китайской компании X-Humanoid стал первым в мире человекоподобным устройством, сумевшим напрямую подключиться к спутнику, находящемуся на низкой околоземной орбите.
Робот под названием Embodied Tien Kung продемонстрировал устойчивую работу без какой-либо поддержки наземных сетей связи. По данным разработчиков, эксперимент успешно провели 23 января 2026 года в рамках Третьей конференции по высококачественному развитию коммерческой космической индустрии Пекина.
Во время демонстрации робот установил прямое соединение с новым интернет-спутником компании GalaxySpace, оснащенным интегрированной крыловидной антенной решеткой, и в режиме реального времени передавал визуальные данные.
Испытание стало первым в Китае примером многотерминального и многоканального соединения с использованием новой низкоорбитальной интернет-платформы на базе фазированной плоской антенной решетки. При этом система сохраняла стабильную работу полностью автономно, без опоры на наземную инфраструктуру.
Разработчики поставили перед роботом практическую задачу: извлечь символический сертификат завершения проекта, размещенный внутри беспилотного автомобиля. Машина самостоятельно проехала от государственного сервисного центра до недавно открытой Ракетной аллеи.
Когда спутник GalaxySpace оказался в зоне прямой видимости, Embodied Tien Kung самостоятельно определил подходящий момент для подключения, провел проверку систем и установил прямой канал связи со спутником на низкой орбите. К созданной сети также были подключены смартфоны и компьютеры, что продемонстрировало способность спутника обслуживать сразу несколько устройств.
После установления соединения человекоподобный робот подошел к беспилотному автомобилю, забрал сертификат и перенес его в соседнее здание. Все действия робота — движения суставов и видеопоток с фронтальной камеры — в реальном времени преобразовывались в цифровые данные и передавались через спутниковый канал.
По прибытии робот торжественно вручил «Совместный акт приемки завершенного проекта» руководителю проекта — представителю компании Ezhou Star Arrow.
