Короли воздушного боя: семь самых мощных боевых самолетов, господствующих в небе сегодня

В современной военной авиации одна лишь максимальная скорость уже не является мерилом господства в небе. Понятие «мощи» стало многомерным и теперь включает в себя характеристики двигателей, грузоподъемность, дальность полета, сенсоры и реальную боевую эффективность. Именно совокупность этих факторов определяет влияние того или иного самолета.

Лучшие боевые самолеты, господствующие в небе сегодня / © Wikimedia Commons

Вместо того чтобы ранжировать машины исключительно по скрытности или скорости, в этом анализе они оцениваются по их роли и значимости в современной войне. От стратегических бомбардировщиков, способных наносить сокрушительные удары, до истребителей, контролирующих информационное пространство боя, — все эти самолеты представляют собой вершину воздушной мощи, находящейся сегодня на вооружении.

B-1B Lancer / © Wikimedia Commons

1. B-1B Lancer

Оснащенный четырьмя турбовентиляторными двигателями B-1B Lancer несет больше обычных боеприпасов, чем любой другой боевой самолет на действительной службе. Он способен доставить до 34 тонн вооружения на межконтинентальные расстояния, что делает его краеугольным элементом ударных возможностей ВВС США.

F-22 Raptor / © Wikimedia Commons

2. F-22 Raptor

Низкая радиолокационная заметность позволяет F-22 атаковать противника еще до того, как тот обнаружит угрозу. Его сила заключается в асимметричном преимуществе — способности контролировать бой за счет невидимости, скорости и точности.

F-15EX Eagle II / © Wikimedia Commons

3. F-15EX Eagle II

F-15EX переосмысливает понятие мощи за счет колоссальной боевой нагрузки. Способный нести почти 13 тонн вооружения на 23 узлах подвески, он фактически представляет собой «летающий арсенал». Такой запас позволяет применять большое количество дальнобойных ракет класса «воздух-воздух».

Су-57 / © Wikimedia Commons

4. Су-57

Для Су-57 маневренность является определяющим элементом боевой мощи. Оснащенный двигателями с трехмерным управляемым вектором тяги, он способен выполнять экстремальные маневры на больших углах атаки, которые западным истребителям сложно повторить.

F-35 Lightning II / © Wikimedia Commons

5. F-35 Lightning II

Сила F-35 заключается не только в летных характеристиках, но и в доминировании в информационной сфере. Система слияния данных от радара, инфракрасных датчиков и средств радиоэлектронной борьбы позволяет пилоту обнаруживать, сопровождать и поражать цели за пределами визуальной видимости.

Eurofighter Typhoon / © Wikimedia Commons

6. Eurofighter Typhoon

Обладая сбалансированным сочетанием скорости, маневренности и эксплуатационной надежности, Eurofighter Typhoon оснащен двумя двигателями, обеспечивающими отличное ускорение и устойчивый сверхзвуковой полет. Первоначально разработанный как истребитель завоевания превосходства в воздухе, он также эффективно выполняет задачи высокоточного удара.

МиГ-31 / © Wikimedia Commons

7. МиГ-31

МиГ-31 доминирует в нише сверхскоростных перехватчиков. Способный развивать скорость 3000 километров в час, он остается самым быстрым боевым самолетом, находящимся в эксплуатации. Его мощная радиолокационная станция и дальнобойные ракеты позволяют поражать цели на расстояниях в сотни километров.

Семь рассмотренных самолетов олицетворяют нынешнюю вершину авиационной мощи.