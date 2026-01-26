Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В США прошли первые морские испытания корабля с гиперзвуковым оружием
Эсминец USS Zumwalt (DDG-1000) прошел серию тестов в море после масштабной модернизации, в ходе которой он стал первой в ВМС США платформой для системы гиперзвукового оружия Conventional Prompt Strike (CPS).
Эсминцы класса Zumwalt оснащены передовой электрической энергетической установкой, обладают малозаметной архитектурой и несут на борту самые современные боевые системы и вооружение.
USS Zumwalt, головной корабль своего класса, прибыл на верфь в Паскагуле в августе 2023 года для проведения модернизации. Вскоре после прибытия корабль вывели на берег, где специалисты компании Ingalls выполнили масштабное обновление технологического оснащения. В частности, была интегрирована новая система вооружения, а две штатные 155-миллиметровые артиллерийские установки Advanced Gun System заменены новыми пусковыми установками для ракет.
В декабре 2024 года USS Zumwalt вывели из дока и он прошел дальнейшую подготовку к достижению полной оперативной готовности.
Эсминцы класса Zumwalt смогут выполнять задачи стратегического сдерживания, проецирования силы, контроля морских акваторий, а также командования и управления, при этом позволяя ВМС США гибко адаптироваться к новым системам и миссиям. Все это достигается с сохранением малозаметности — благодаря чему этот визуально внушительный корабль трудно обнаружить как в прибрежных водах, так и в открытом море.
Инновационные технологии, примененные на кораблях класса DDG-1000, обеспечивают их универсальность и позволяют вести продолжительные операции в прибрежной зоне, наносить удары по наземным целям, поддерживать силы специальных операций, а также действовать в составе объединенных экспедиционных групп. Многоцелевой характер и возможности работы в литоральных районах делают эти корабли глобальным активом флота и любого объединенного командования.
Кроме того, эсминец USS Lyndon B. Johnson (DDG-1002) также проходит интеграцию системы CPS на верфи Ingalls, а USS Michael Monsoor (DDG-1001) запланирован к оснащению этой системой в ходе одной из будущих программ модернизации.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?
Новая компьютерная модель показала, что химические вещества, формирующиеся на поверхности Европы — спутника Юпитера, могут проникать в скрытый под толщей льда океан. Именно этот процесс, по мнению планетологов, доставляет необходимые для зарождения жизни химические соединения в темные глубины подледного мира. Открытие помогает объяснить, как луна сохраняет химическую активность своего океана и почему остается одним из главных кандидатов для поиска внеземной жизни в Солнечной системе.
Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
В основе современной грамматики лежит теория, согласно которой в сознании человека язык «хранится» в виде иерархических структур — групп из двух слов, где одна составляющая зависит от другой, но вместе они образуют единое целое с точки зрения смысла. Однако лингвисты из Дании продемонстрировали, что устройство языка может быть проще: многие значимые группы слов представляют собой линейные последовательности, а не иерархии.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
19 Июня, 2016
В прекрасное далеко на поезде
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии