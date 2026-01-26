Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В США прошли первые морские испытания корабля с гиперзвуковым оружием

Эсминец USS Zumwalt (DDG-1000) прошел серию тестов в море после масштабной модернизации, в ходе которой он стал первой в ВМС США платформой для системы гиперзвукового оружия Conventional Prompt Strike (CPS).

USS Zumwalt (DDG 1000) / © HII

Эсминцы класса Zumwalt оснащены передовой электрической энергетической установкой, обладают малозаметной архитектурой и несут на борту самые современные боевые системы и вооружение.

USS Zumwalt, головной корабль своего класса, прибыл на верфь в Паскагуле в августе 2023 года для проведения модернизации. Вскоре после прибытия корабль вывели на берег, где специалисты компании Ingalls выполнили масштабное обновление технологического оснащения. В частности, была интегрирована новая система вооружения, а две штатные 155-миллиметровые артиллерийские установки Advanced Gun System заменены новыми пусковыми установками для ракет.

В декабре 2024 года USS Zumwalt вывели из дока и он прошел дальнейшую подготовку к достижению полной оперативной готовности.

Эсминцы класса Zumwalt смогут выполнять задачи стратегического сдерживания, проецирования силы, контроля морских акваторий, а также командования и управления, при этом позволяя ВМС США гибко адаптироваться к новым системам и миссиям. Все это достигается с сохранением малозаметности — благодаря чему этот визуально внушительный корабль трудно обнаружить как в прибрежных водах, так и в открытом море.

Инновационные технологии, примененные на кораблях класса DDG-1000, обеспечивают их универсальность и позволяют вести продолжительные операции в прибрежной зоне, наносить удары по наземным целям, поддерживать силы специальных операций, а также действовать в составе объединенных экспедиционных групп. Многоцелевой характер и возможности работы в литоральных районах делают эти корабли глобальным активом флота и любого объединенного командования.

Кроме того, эсминец USS Lyndon B. Johnson (DDG-1002) также проходит интеграцию системы CPS на верфи Ingalls, а USS Michael Monsoor (DDG-1001) запланирован к оснащению этой системой в ходе одной из будущих программ модернизации.