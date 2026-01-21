Исторический запуск отложили: первую коммерческую орбитальную станцию отправят в 2027 году

Замена Международной космической станции (МКС) коммерческими орбитальными форпостами сталкивается с острой нехваткой времени. Планируется, что МКС выведут из эксплуатации менее чем через пять лет, а NASA до сих пор официально не опубликовало правила и требования к станциям нового поколения, которые сейчас проектируются и разрабатываются сразу несколькими частными компаниями.

Первая коммерческая космическая станция Haven-1 проходит сборку перед запуском / © Vast Space

Хотя во «второй фазе» программы NASA по созданию коммерческих космических станций ожидается участие нескольких претендентов, на данный момент выделяются четыре основных игрока: Voyager Technologies, Axiom Space, Blue Origin и Vast Space. Позже в этом году агентство, как ожидается, выберет одну — или, скорее всего, две — из этих компаний для заключения более крупных контрактов, которые поддержат строительство их станций.

По состоянию на сегодняшний день компания Vast Space продвинулась дальше всех в разработке, сделав ставку на создание небольшой временной станции Haven-1, рассчитанной на краткосрочные миссии. Ее планировали отправить на орбиту в мае 2026 года, однако как сообщило издание Ars Technica, этот срок больше не выглядит реалистичным.

По словам генерального директора Vast Space Макса Хаота, запуск станции Haven-1 перенесли на первый квартал 2027 года для соблюдения всех норм безопасности. На данный момент полностью завершена основная конструкция и часть вторичных элементов; все приемочные испытания прошли еще в ноябре. Сейчас начинается интеграция в чистых помещениях: сначала система терморегулирования, двигательная установка, внутренние оболочки, затем авионика. После этого — финальная сборка, которую инженеры должны завершить к осени. Далее, согласно договоренностям с NASA, в конце года у Vast Space запланирована полноценная испытательная кампания на полигоне Plum Brook. И затем — запуск в первом квартале следующего года.

Haven-1 массой 15-тонн полетит на ракете Falcon 9. После вывода на орбиту у инженеров будет период беспилотной эксплуатации — они будут наблюдать за станцией, управлять ей, чтобы убедиться, что все работает идеально.