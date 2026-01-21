Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Исторический запуск отложили: первую коммерческую орбитальную станцию отправят в 2027 году
Замена Международной космической станции (МКС) коммерческими орбитальными форпостами сталкивается с острой нехваткой времени. Планируется, что МКС выведут из эксплуатации менее чем через пять лет, а NASA до сих пор официально не опубликовало правила и требования к станциям нового поколения, которые сейчас проектируются и разрабатываются сразу несколькими частными компаниями.
Хотя во «второй фазе» программы NASA по созданию коммерческих космических станций ожидается участие нескольких претендентов, на данный момент выделяются четыре основных игрока: Voyager Technologies, Axiom Space, Blue Origin и Vast Space. Позже в этом году агентство, как ожидается, выберет одну — или, скорее всего, две — из этих компаний для заключения более крупных контрактов, которые поддержат строительство их станций.
По состоянию на сегодняшний день компания Vast Space продвинулась дальше всех в разработке, сделав ставку на создание небольшой временной станции Haven-1, рассчитанной на краткосрочные миссии. Ее планировали отправить на орбиту в мае 2026 года, однако как сообщило издание Ars Technica, этот срок больше не выглядит реалистичным.
По словам генерального директора Vast Space Макса Хаота, запуск станции Haven-1 перенесли на первый квартал 2027 года для соблюдения всех норм безопасности. На данный момент полностью завершена основная конструкция и часть вторичных элементов; все приемочные испытания прошли еще в ноябре. Сейчас начинается интеграция в чистых помещениях: сначала система терморегулирования, двигательная установка, внутренние оболочки, затем авионика. После этого — финальная сборка, которую инженеры должны завершить к осени. Далее, согласно договоренностям с NASA, в конце года у Vast Space запланирована полноценная испытательная кампания на полигоне Plum Brook. И затем — запуск в первом квартале следующего года.
Haven-1 массой 15-тонн полетит на ракете Falcon 9. После вывода на орбиту у инженеров будет период беспилотной эксплуатации — они будут наблюдать за станцией, управлять ей, чтобы убедиться, что все работает идеально.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Арктика — стратегически важный для России регион с огромными ресурсами. Однако ее освоение осложняется экстремальным климатом и удаленностью, что делает доставку строительных материалов и возведение инфраструктуры крайне дорогими и сложными. В качестве альтернативы используют местный снег, доступный большую часть года. Однако традиционные методы — резка блоков (иглу) или формирование в опалубке — имеют серьезные недостатки: они требуют особого снега, трудоемки и теряют теплоизоляцию при оттепели. Ранее для решения этой проблемы ученые Пермского Политеха разработали метод прессования снега с подплавлением. Теперь им удалось построить из таких блоков экспериментальную хижину и доказать ее высокие теплоизоляционные свойства и долговечность.
Минус «Оземпик», плюс хорошее настроение: зачем российские ученые стимулируют блуждающий нерв и как этим воспользоваться уже в 2026 году
Наш организм не синхронизирован с современным образом жизни и это создает нам много проблем: мы переедаем, страдаем депрессиями и болезнями сердца. Коренным образом с этим бороться нельзя, по крайней мере, не вернувшись к жизни охотников-собирателей. Но значительной части этих проблем вполне можно помочь… носимым устройством. Причем это не далекая перспектива, а реальность уже наших дней.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
4 Декабря, 2014
5 самых страшных чудовищ мировых религий
15 Октября, 2014
Что общего у чувства юмора и павлиньего хвоста?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии