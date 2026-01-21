  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
21 января, 08:44
Рейтинг: +1112
Посты: 2538

Повреждение ключевой антенны NASA поставило под вопрос устойчивость лунной программы

Ремонт одной из важнейших антенн Сети дальней космической связи NASA (Deep Space Network, DSN) затянется как минимум до мая 2026 года, что может создать дополнительные трудности для реализации миссии «Артемида II» — первого за более чем полвека пилотируемого полета к Луне.

# NASA
# Артемида
# космос
# Луна
# связь
Антенна Сети дальней коcмической связи NASA в Голдстоуне / © NASA
Антенна Сети дальней коcмической связи NASA в Голдстоуне / © NASA

DSN играет критическую роль в работе американской космической программы. Она обеспечивает связь с аппаратами, работающими по всей Солнечной системе, а также используется для фундаментальных научных задач — от радиолокационного исследования планет до уточнения размеров и орбит околоземных астероидов. Основу сети составляют три гигантские антенны диаметром 70 метров, размещенные в Калифорнии (Голдстоун), Испании (Мадрид) и Австралии (Канберра). Это самые мощные передающие системы NASA и единственные, способные поддерживать связь с аппаратом «Вояджер-1» (Voyager 1).

В сентябре прошлого года антенна в Голдстоуне получила серьезные повреждения из-за неконтролируемого вращения. Перегрузки привели к деформации кабелей и трубопроводов, а повреждение элементов системы пожаротушения вызвало затопление оборудования. Официально NASA сообщило о происшествии лишь в начале ноября.

Выступая 14 января 2026 года на заседании Группы по оценке малых тел, специалист Лаборатории реактивного движения NASA Лэнс Беннер отметил, что расследование аварии все еще продолжается. По текущим планам, антенна должна вернуться в строй не раньше 1 мая 2026 года, однако эти сроки остаются неопределенными. Ситуацию осложняет и то, что уже в августе 2026 года объект планировали вывести из эксплуатации для глубокой модернизации: часть оборудования эксплуатируется более четырех десятилетий. Работы, по предварительным оценкам, должны были завершиться лишь к октябрю 2028 года — незадолго до ожидаемого сближения Земли с астероидом Апофис.

Вывод антенны из строя уже ощутимо ударил по научным программам. Исследователям приходится искать альтернативные способы радиолокационных наблюдений, задействуя менее чувствительные антенны и передатчики, что снижает точность и объемы собираемых данных.

Кроме того, отсутствие одного из ключевых узлов DSN увеличивает нагрузку на оставшиеся элементы сети в преддверии миссии «Артемида II», намеченной на февраль. Во время поддержки «Артемида I» в 2022 году другим научным и исследовательским проектам пришлось отказаться от сотен часов сеансов связи. Похожая ситуация ожидается и на этот раз.

Авария в Голдстоуне наглядно показала уязвимость существующей инфраструктуры дальней космической связи. Чтобы одновременно обеспечивать пилотируемые экспедиции в дальний космос и многочисленные автоматические миссии по изучению Солнечной системы, NASA потребуется не просто ремонт, а масштабное обновление и расширение возможностей DSN.

