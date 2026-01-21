Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Повреждение ключевой антенны NASA поставило под вопрос устойчивость лунной программы
Ремонт одной из важнейших антенн Сети дальней космической связи NASA (Deep Space Network, DSN) затянется как минимум до мая 2026 года, что может создать дополнительные трудности для реализации миссии «Артемида II» — первого за более чем полвека пилотируемого полета к Луне.
DSN играет критическую роль в работе американской космической программы. Она обеспечивает связь с аппаратами, работающими по всей Солнечной системе, а также используется для фундаментальных научных задач — от радиолокационного исследования планет до уточнения размеров и орбит околоземных астероидов. Основу сети составляют три гигантские антенны диаметром 70 метров, размещенные в Калифорнии (Голдстоун), Испании (Мадрид) и Австралии (Канберра). Это самые мощные передающие системы NASA и единственные, способные поддерживать связь с аппаратом «Вояджер-1» (Voyager 1).
В сентябре прошлого года антенна в Голдстоуне получила серьезные повреждения из-за неконтролируемого вращения. Перегрузки привели к деформации кабелей и трубопроводов, а повреждение элементов системы пожаротушения вызвало затопление оборудования. Официально NASA сообщило о происшествии лишь в начале ноября.
Выступая 14 января 2026 года на заседании Группы по оценке малых тел, специалист Лаборатории реактивного движения NASA Лэнс Беннер отметил, что расследование аварии все еще продолжается. По текущим планам, антенна должна вернуться в строй не раньше 1 мая 2026 года, однако эти сроки остаются неопределенными. Ситуацию осложняет и то, что уже в августе 2026 года объект планировали вывести из эксплуатации для глубокой модернизации: часть оборудования эксплуатируется более четырех десятилетий. Работы, по предварительным оценкам, должны были завершиться лишь к октябрю 2028 года — незадолго до ожидаемого сближения Земли с астероидом Апофис.
Вывод антенны из строя уже ощутимо ударил по научным программам. Исследователям приходится искать альтернативные способы радиолокационных наблюдений, задействуя менее чувствительные антенны и передатчики, что снижает точность и объемы собираемых данных.
Кроме того, отсутствие одного из ключевых узлов DSN увеличивает нагрузку на оставшиеся элементы сети в преддверии миссии «Артемида II», намеченной на февраль. Во время поддержки «Артемида I» в 2022 году другим научным и исследовательским проектам пришлось отказаться от сотен часов сеансов связи. Похожая ситуация ожидается и на этот раз.
Авария в Голдстоуне наглядно показала уязвимость существующей инфраструктуры дальней космической связи. Чтобы одновременно обеспечивать пилотируемые экспедиции в дальний космос и многочисленные автоматические миссии по изучению Солнечной системы, NASA потребуется не просто ремонт, а масштабное обновление и расширение возможностей DSN.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Жизнь в городских условиях давно стала для птиц своеобразной «эволюционной лабораторией». Ученые из Шотландии показали, что сильнее всего размножение птиц ухудшает наличие незнакомых деревьев.
Арктика — стратегически важный для России регион с огромными ресурсами. Однако ее освоение осложняется экстремальным климатом и удаленностью, что делает доставку строительных материалов и возведение инфраструктуры крайне дорогими и сложными. В качестве альтернативы используют местный снег, доступный большую часть года. Однако традиционные методы — резка блоков (иглу) или формирование в опалубке — имеют серьезные недостатки: они требуют особого снега, трудоемки и теряют теплоизоляцию при оттепели. Ранее для решения этой проблемы ученые Пермского Политеха разработали метод прессования снега с подплавлением. Теперь им удалось построить из таких блоков экспериментальную хижину и доказать ее высокие теплоизоляционные свойства и долговечность.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
